1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Аликанте
Влюбиться в город и погрузиться в его бурлящую жизнь за один вечер
Начало: На площади Puerta del Mar
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Аликанте - город света
Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
10 июня в 19:00
11 июня в 15:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
Начало: У станции метро
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€335 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Аликанте
Привезти с испанского побережья воспоминания о городе и чудесные кадры
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-крепость Гвадалест
Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Аликанте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина19 мая 2024Очень советую прогуляться по Аликанте вместе с Марией. Легкая, познавательная экскурсия и посещение необычных мест.
- ЕЕвгений2 мая 2024Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
- ООльга19 апреля 2024Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- ЕЕлена23 февраля 2024Спасибо большое,Мария. Шикарный город,шикарная погода,шикарная экскурсия. Обязательно вернёмся.
- AAnzelika16 февраля 2024Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
- ТТамара26 ноября 2023Мария - настоящий фанат города и региона, постоянно учится и развивается. Прекрасная рассказчица. Хотелось бы больше времени вместе. Спасибо за экскурсию! Ждем детскую версию) или квест)
- ННадежда30 октября 2023Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
- ААлена17 октября 2023Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
- еелена25 августа 2023Хорошая экскурсия в Новельду, посетили Castell de la Mola, где находится уникальный орган из мрамора. Прекрасно, что удалось съездить в винодельню (я рекомендую совмещать обязательно).
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Можно с детьми" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 65 до 335 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 99 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август