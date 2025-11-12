Откройте для себя два самых символичных района Барселоны, пройдитесь по оживленному местному рынку, посетите аутентичные заведения, узнайте о местной культуре тапас и вина и попробуйте самую вкусную домашнюю паэлью из морепродуктов в Барселоне!
Описание экскурсииСойдите с туристических троп и окунитесь в настоящую Барселону в этом незабываемом гастрономическом мини-туре! Откройте для себя два самых аутентичных района города — Борн с его средневековыми улочками и скрытыми жемчужинами и приморское очарование Барселонеты, старого рыбацкого квартала. По пути загляните в семейные магазины и традиционные закусочные, открывая богатое кулинарное наследие, которое характеризует Барселону сегодня. Знакомство начинается на рынке Санта-Катерина, в оживленном центре, где местные жители ежедневно совершают покупки. Здесь у вас будет возможность попробовать различные испанские сыры и знаменитый испанский хамон иберико. Затем ваш гид проведет вас по скрытым закоулкам, поделившись увлекательными историями о Барселоне. Прибыв в Барселонету, сможете выпить вермут в классическом бодеге и попробовать легендарную тапу «бомба». И, наконец, насладитесь, сев за традиционный пир с паэльей из морепродуктов в сочетании с местным вином в любимом местном ресторане. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт/удостоверение личности, удобную обувь и воду;
- Ввиду специфики данной экскурсии, она не подходит для гостей с ограниченными возможностями передвижения, а также для гостей с инвалидными колясками или детскими колясками;
- Экскурсия подходит для вегетарианцев, пескетарианцев, людей, не употребляющих глютен (не страдающих целиакией), беременных женщин. Однако, учитывайте, что альтернативный вид питания может быть не на каждой остановке;
- Для веганов экскурсия не рекомендуется.
Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:00 (выбранная дата подтверждается организатором)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Santa Caterina Market
- Brunells
- Torrons i dolços La Campana
- Bodega La Peninsular
- Restaurante Can Ramonet | Paella y Marisco en la Barceloneta
Что включено
- 11+ элементов местной кухни (достаточно для завтрака и обеда)
- Три разных местных напитка
- Путеводитель по еде в Барселоне.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Meet at Av. de Francesc Cambó, 16, 08003 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:00 (выбранная дата подтверждается организатором)
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт/удостоверение личности, удобную обувь и воду
- Ввиду специфики данной экскурсии, она не подходит для гостей с ограниченными возможностями передвижения, а также для гостей с инвалидными колясками или детскими колясками
- Экскурсия подходит для вегетарианцев, пескетарианцев, людей, не употребляющих глютен (не страдающих целиакией), беременных женщин. Однако, учитывайте, что альтернативный вид питания может быть не на каждой остановке
- Для веганов экскурсия не рекомендуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
