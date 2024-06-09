Приглашаю вас в Барселону шопоголиков и гурманов.
О, нам будет, где развернуться! Район винтажных лавочек Равала и богемный Эль Борн, рынок цветов, олеотека, мастерская ювелира и шоколадная улица возле Готического квартала — всего не перечислить! Мы посетим бутики разных ценовых категорий, попробуем тапас, обсудим местные «съедобные» традиции. И немного поболтаем об истории города.
О, нам будет, где развернуться! Район винтажных лавочек Равала и богемный Эль Борн, рынок цветов, олеотека, мастерская ювелира и шоколадная улица возле Готического квартала — всего не перечислить! Мы посетим бутики разных ценовых категорий, попробуем тапас, обсудим местные «съедобные» традиции. И немного поболтаем об истории города.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Равала — район винтажных магазинов. Начнём прогулку с посещения дизайнерской студии Hey и олеотеки, где можно попробовать и купить прекрасное оливковое масло. В этой же части города мы посетим аутентичный бар, где вы попробуете традиционные закуски тапас.
- Ла Бокерия и Ла Рамбла. Вас ждёт самый известный рынок города с историческими барами и самая популярная улица, где расположился красочный рынок цветов, а ещё есть классный магазин с нетипичными сувенирами.
- Готический квартал. Здесь нас интересует один из самых крупных винтажных магазинов и ювелирный магазин-мастерская, где мы пообщаемся с одним из ювелиров. После заглянем на улицу шоколада, чтобы попробовать местную сладость — туррон, и купить стакан горячего шоколада с чуррос.
- Эль Борн — богемный район с огромным количеством маленьких атмосферных магазинов, который никак нельзя пропустить. Вы узнаете, какому из самых известных модных бутиков Барселоны уже 180 лет!
Организационные детали
- В стоимость не включены дегустации.
- Лучше иметь с собой немного наличных, так как не во всех магазинах можно расплатиться картой.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле скульптуры El Gato de Botero
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне 6 лет и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других туров? Я предлагаю: — Нишевые темы туров — 100% индивидуальный подход — Необычный взгляд на привычные достопримечательности — Реальная жизнь города Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте один из туров и до скорой встречи!Задать вопрос
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