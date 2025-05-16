Спасибо за классную экскурсию!!! Было всё продумано, везде о нас позаботился Александр, было очень приятно. Обед однозначно рекомендую- очень вкусно, красиво и весело! Само место завораживает и изумляет! Смело рекомендую!

О Ольга

Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!