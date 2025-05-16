Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«Мы заедем на настоящий фермерский рынок чтобы попробовать шикарный местный сыр»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Аутентичные рынки и знакомство с местной едой: гастрономическая экскурсия
Начало: Meet at Av. de Francesc Cambó, 16, 08003 Barcelona
«Знакомство начинается на рынке Санта-Катерина, в оживленном центре, где местные жители ежедневно совершают покупки»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:00 (выбранная дата подтверждается организатором)
Завтра в 11:00
12 июн в 11:00
€99 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Вкусы Барселоны: от рынка до кухни
Провести день, насыщенный ароматами, оттенками и кулинарными открытиями
«Рынок Ла-Бокерия: секреты местных продуктов»
17 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от €400 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 мая 2025Спасибо за классную экскурсию!!! Было всё продумано, везде о нас позаботился Александр, было очень приятно. Обед однозначно рекомендую- очень вкусно, красиво и весело! Само место завораживает и изумляет! Смело рекомендую!
- ООльга27 марта 2024Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
- ННаталья9 января 2024Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Рынки»
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