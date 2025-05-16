Экскурсии по рынкам Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Барселоне на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«Мы заедем на настоящий фермерский рынок чтобы попробовать шикарный местный сыр»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Аутентичные рынки и знакомство с местной едой: гастрономическая экскурсия
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Аутентичные рынки и знакомство с местной едой: гастрономическая экскурсия
Начало: Meet at Av. de Francesc Cambó, 16, 08003 Barcelona
«Знакомство начинается на рынке Санта-Катерина, в оживленном центре, где местные жители ежедневно совершают покупки»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:00 (выбранная дата подтверждается организатором)
Завтра в 11:00
12 июн в 11:00
€99 за человека
Вкусы Барселоны: от рынка до кухни
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Вкусы Барселоны: от рынка до кухни
Провести день, насыщенный ароматами, оттенками и кулинарными открытиями
«Рынок Ла-Бокерия: секреты местных продуктов»
17 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от €400 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 мая 2025
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Спасибо за классную экскурсию!!! Было всё продумано, везде о нас позаботился Александр, было очень приятно. Обед однозначно рекомендую- очень вкусно, красиво и весело! Само место завораживает и изумляет! Смело рекомендую!
  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    9 января 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
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    протяжении всей экскурсии (родители подростков меня поймут). Особенная благодарность за необычайно вкусный обед:) Обязательно поедем с Александром и на другие его экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Рынки»

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  3. Вкусы Барселоны: от рынка до кухни
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  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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