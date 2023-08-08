Лучшее время для прогулки по старинным вермутериям в Барселоне - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться атмосферой города без излишней жары. Весной и в октябре также приятно, но возможны дожди, что может повлиять на комфортность прогулки. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно посетить вермутерии, так как мероприятие проходит в помещении, но атмосферу летнего Барселоны это не заменит.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Готический квартал
Район Раваль
Квартал Борн
Описание экскурсии
Мир вермутов и тапасов
Вы оцените традиционный каталонский вермут и тапасы — специальные закуски к нему. Как вам сочетание ароматного сладковатого вермута с солёной оливкой, начинённой анчоусом? Или вы предпочтёте приручить легкую алкогольную горчинку с помощью крошечных перчиков с козьим сыром? Быть может, решите выбрать знаменитую каталонскую «храбрую картошку» пататас бравас с острым соусом?
Нескучные истории
Пока вы дегустируете напитки и закуски, я расскажу много интересного. Как делают вермут, как ещё Гиппократ проводил эксперименты по настаиванию вина на цветах полыни и как развивалась культура потребления вермута в Барселоне. Что объединяет каталонский вермут с итальянским мартини, что такое «час вермута» в жизни испанца и почему время для местных — штука условная.
Организационные детали
Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость вермута — около 3-4 евро за бокал.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 254 туристов
Меня зовут Марина и по образованию я искусствовед. Я люблю находить интересное в повседневных вещах, получать максимальное удовольствие от жизни и делиться своей радостью с окружающими. На моих экскурсиях не читать дальшеуменьшить
бывает скучно, потому что в своих рассказах я стараюсь разбавлять сухие исторические факты историями живых людей и легендами, которых в Барселоне огромное количество. Я предпочитаю живое общение в малой группе. Мои экскурсии всегда проходят как прогулки добрых друзей, я гибко подхожу к потребностям путешественников, поэтому программа тура никогда не бывает одинаковой у разных групп. Каждый день я продолжаю совершенствоваться, и в поисках новых историй изучаю музейные и библиотечные архивы города. Я люблю Барселону и хочу делиться своей любовью с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Считаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне у каждого! Марина-гид, который влюбит тебя в город в кратчайшее время! Заставит полностью погрузиться в читать дальшеуменьшить
процесс знакомства И, что самое главное, погрузится в него сама. Даст все явки и пароли для того, чтобы чувствовать себя своим на этом празднике жизни! Через полчаса я уже была в полной уверенности, что приехала к другу и мы вместе пошли по вермутериям. Если вы думаете, что вермуты- не ваше, то вы просто не пробовали их в Барселоне! Это часть культуры! Марина не просто прекрасно знает историю и искусство, но и весело, доступно и непринужденно расскажет обо всем за бокальчиком и тапасом) никакой скучной истории в исполнении уставшей тетушки- экскурсовода, ждущей окончания рабочего дня! История-это интересно, понятно и местами даже осязаемо! Я в Барселоне была уже 3 раз и только благодаря Марине увожу новые впечатления, инсайты и готовность вернуться снова!
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Т
Татьяна
Эта экскурсия вообще шедевр! Мы первый раз взяли экскурсию в таком формате и остались безумно довольны. Все время мы были с гидом на одной волне, нам было приятно гулять вместе по старинным улицам города, слушать не избитые истории, дегустировать Вермут, открыть для себя этот замечательный напиток. Время пролетело на одном дыхании. Обязательно вернемся к Марине!
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Ilya
Прекрасная нестандартная экскурсия. Вермут в Барселоне - не только напиток, но и культурный пласт, было интересно посмотреть на эту историю поближе, с инсайдерской точки зрения. Мы успели обойти 4 места (совмещали с читать дальшеуменьшить
обзорной прогулкой), еще несколько оставили себе на будущее) Замечательные, зачастую исторические, заведения, вермут вкусный, еда вкусная. При этом это вовсе не был обычный pub crawl - Марина обладает огромным количеством знаний по истории и культуре города и страны, так что экскурсия в любом случае получается немного обзорной.) Кроме того, Марина - прекрасный, образованный человек, нам с женой было очень легко с ней общаться на самые разные темы. Очень рекомендую, спасибо!
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Denis
Мы очень благодарны Марине за эту, нет ни в коем случае не экскурсию, а встречу со старой знакомой, которая во время душевной прогулки по культовым вермутериям Барселоны погрузила нас в читать дальшеуменьшить
гастрономическую (и не только) культуру и историю любимого города. Обаяние, эрудиция и обширные культурно-исторические знания Марины захватили нас и окончательно влюбили в Барселону. Спасибо Вам Марина за этот прекрасный вечер, мы увозим с собой прекрасные воспоминания и обязательно вернемся в Барселону на следующую увлекательную совместную прогулку!
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Н
Наталья
Прекрасная, атмосферная прогулка с Мариной стала красивым завершением нашей поездки в Испанию. Невероятная позитивная энергетика Марины сразу влюбляет в себя! Лучшей вечерней программы в Барселоне мы бы не смогли придумать. Однозначно рекомендую тем, кто хочет весело, ярко и запоминающе провести время. Спасибо за знакомство с вермутом!
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И
Игорь
Легкая, душевная, вкусная экскурсия. На нее спокойно можно отправляться, после городских экскурсий по Барселоне, потому что переходы небольшие, а в основном уютные испанские посиделки. По дороге между вермутериями, кстати, узнаете читать дальшеуменьшить
еще много о истории и архитектуре Барселоны и обычаях и привычках каталонцев. Классные необычные бары, домашний вермут, чудесные тапасы. Марина - спасибо за экскурсию! Было вкусно, душевно, интересно. Теперь мы точно знаем, что в Каталонии надо пить не вино, а правильный вермут. После этой экскурсии мы стали гораздо больше знать о привычках и обычаях жителей Испании. Самый интересный и вкусный вечер в Барселоне!
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