Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне

Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре

5
2 отзыва
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Мы погуляем по Старому городу, заглядывая в колоритные заведения с вермутом. Я познакомлю вас с очаровательной Майрой — хозяйкой вермутерии в Готическом квартале.

Вы окунётесь в атмосферу прошлого века в старейшей бодеге в районе Раваль, где нетрудно встретить персонажей со страниц романов Буковски. А в квартале Борн продегустируете вермут сидя за настоящими бочками!
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
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Описание

Что вас ожидает

Мир вермутов и тапасов

Вы оцените традиционный каталонский вермут и тапасы — специальные закуски к нему. Как вам сочетание ароматного сладковатого вермута с солёной оливкой, начинённой анчоусом? Или вы предпочтёте приручить легкую алкогольную горчинку с помощью крошечных перчиков с козьим сыром? Быть может, решите выбрать знаменитую каталонскую «храбрую картошку» пататас бравас с острым соусом?

Нескучные истории

Пока вы дегустируете напитки и закуски, я расскажу много интересного. Как делают вермут, как ещё Гиппократ проводил эксперименты по настаиванию вина на цветах полыни и как развивалась культура потребления вермута в Барселоне. Что объединяет каталонский вермут с итальянским мартини, что такое «час вермута» в жизни испанца и почему время для местных — штука условная.

Организационные детали

Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость вермута — около 3-4 евро за бокал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
9 авг 2023
Считаю, что это самая первая экскурсия, которая должна случиться в первый же вечер в Барселоне у каждого! Марина-гид, который влюбит тебя в город в кратчайшее время! Заставит полностью погрузиться в процесс знакомства И, что самое главное, погрузится в него сама. Даст все явки и пароли для того, чтобы чувствовать себя своим на этом празднике жизни! Через полчаса я уже была в полной уверенности, что приехала к другу и мы вместе пошли по вермутериям. Если вы думаете, что вермуты- не ваше, то вы просто не пробовали их в Барселоне! Это часть культуры! Марина не просто прекрасно знает историю и искусство, но и весело, доступно и непринужденно расскажет обо всем за бокальчиком и тапасом) никакой скучной истории в исполнении уставшей тетушки- экскурсовода, ждущей окончания рабочего дня! История-это интересно, понятно и местами даже осязаемо!
Я в Барселоне была уже 3 раз и только благодаря Марине увожу новые впечатления, инсайты и готовность вернуться снова!
Ilya
23 июля 2023
Прекрасная нестандартная экскурсия.
Вермут в Барселоне - не только напиток, но и культурный пласт, было интересно посмотреть на эту историю поближе, с инсайдерской точки зрения.
Мы успели обойти 4 места (совмещали с обзорной прогулкой), еще несколько оставили себе на будущее)
Замечательные, зачастую исторические, заведения, вермут вкусный, еда вкусная. При этом это вовсе не был обычный pub crawl - Марина обладает огромным количеством знаний по истории и культуре города и страны, так что экскурсия в любом случае получается немного обзорной.) Кроме того, Марина - прекрасный, образованный человек, нам с женой было очень легко с ней общаться на самые разные темы.
Очень рекомендую, спасибо!
Прекрасная нестандартная экскурсия.Прекрасная нестандартная экскурсия.

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