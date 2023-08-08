Туристы смогут насладиться прогулкой по Старому городу Барселоны, посещая уникальные вермутерии. В Готическом квартале их ждёт встреча с Майрой, хозяйкой одного из заведений.



В районе Раваль они окунутся в атмосферу прошлого века, а в квартале Борн попробуют вермут за настоящими бочками.



Дегустация каталонского вермута и тапасов станет незабываемым опытом, а интересные истории о культуре напитка добавят колорита путешествию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по старинным вермутериям в Барселоне - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться атмосферой города без излишней жары. Весной и в октябре также приятно, но возможны дожди, что может повлиять на комфортность прогулки. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно посетить вермутерии, так как мероприятие проходит в помещении, но атмосферу летнего Барселоны это не заменит.

Сейчас август — это идеальное время.