Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Вы окунётесь в атмосферу прошлого века в старейшей бодеге в районе Раваль, где нетрудно встретить персонажей со страниц романов Буковски. А в квартале Борн продегустируете вермут сидя за настоящими бочками!
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Описание
Что вас ожидает
Мир вермутов и тапасов
Вы оцените традиционный каталонский вермут и тапасы — специальные закуски к нему. Как вам сочетание ароматного сладковатого вермута с солёной оливкой, начинённой анчоусом? Или вы предпочтёте приручить легкую алкогольную горчинку с помощью крошечных перчиков с козьим сыром? Быть может, решите выбрать знаменитую каталонскую «храбрую картошку» пататас бравас с острым соусом?
Нескучные истории
Пока вы дегустируете напитки и закуски, я расскажу много интересного. Как делают вермут, как ещё Гиппократ проводил эксперименты по настаиванию вина на цветах полыни и как развивалась культура потребления вермута в Барселоне. Что объединяет каталонский вермут с итальянским мартини, что такое «час вермута» в жизни испанца и почему время для местных — штука условная.
Организационные детали
Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость вермута — около 3-4 евро за бокал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Я в Барселоне была уже 3 раз и только благодаря Марине увожу новые впечатления, инсайты и готовность вернуться снова!
Вермут в Барселоне - не только напиток, но и культурный пласт, было интересно посмотреть на эту историю поближе, с инсайдерской точки зрения.
Мы успели обойти 4 места (совмещали с обзорной прогулкой), еще несколько оставили себе на будущее)
Замечательные, зачастую исторические, заведения, вермут вкусный, еда вкусная. При этом это вовсе не был обычный pub crawl - Марина обладает огромным количеством знаний по истории и культуре города и страны, так что экскурсия в любом случае получается немного обзорной.) Кроме того, Марина - прекрасный, образованный человек, нам с женой было очень легко с ней общаться на самые разные темы.
Очень рекомендую, спасибо!