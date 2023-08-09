Мы погуляем по Старому городу, заглядывая в колоритные заведения с вермутом. Я познакомлю вас с очаровательной Майрой — хозяйкой вермутерии в Готическом квартале. Вы окунётесь в атмосферу прошлого века в старейшей бодеге в районе Раваль, где нетрудно встретить персонажей со страниц романов Буковски. А в квартале Борн продегустируете вермут сидя за настоящими бочками!

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Описание

Что вас ожидает

Мир вермутов и тапасов

Вы оцените традиционный каталонский вермут и тапасы — специальные закуски к нему. Как вам сочетание ароматного сладковатого вермута с солёной оливкой, начинённой анчоусом? Или вы предпочтёте приручить легкую алкогольную горчинку с помощью крошечных перчиков с козьим сыром? Быть может, решите выбрать знаменитую каталонскую «храбрую картошку» пататас бравас с острым соусом?

Нескучные истории

Пока вы дегустируете напитки и закуски, я расскажу много интересного. Как делают вермут, как ещё Гиппократ проводил эксперименты по настаиванию вина на цветах полыни и как развивалась культура потребления вермута в Барселоне. Что объединяет каталонский вермут с итальянским мартини, что такое «час вермута» в жизни испанца и почему время для местных — штука условная.

Организационные детали

Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость вермута — около 3-4 евро за бокал.