Барселона — это настоящий рай для гурманов с более чем 10 000 ресторанов, включая 26 с звёздами Мишлен.
Я проведу вас по авторским заведениям, где шефы творят настоящие кулинарные шедевры, и мы попробуем разнообразные блюда за 4 часа, наслаждаясь уникальными вкусами. Откройте для себя гастрономические тайны города, где каждый тур — это новое приключение!
Описание экскурсииБарселона: город ресторанов и гастрономических шедевров По официальной статистике, в Барселоне насчитывается 10 252 ресторана и кафе, из которых 26 могут похвастаться 37 звездами Мишлен. Существуют также десятки недооценённых заведений, которые любимы местными жителями и стремятся конкурировать с фаворитами. В этом городе постоянно появляются новые гастрономические звёзды, и Барселона становится настоящим раем для гедонистов и гурманов. Я обожаю авторские ресторанчики, где шефы — настоящие творцы, вдохновлённые идеей удивлять и восхищать. Именно в такие места я вас и поведу, так как сам люблю вкусно и красиво поесть. Мы посетим 5−7 ресторанов за 4 часа (с 12:00 до 16:00): начнём с аперитива в одном месте, затем попробуем закуски в другом, а далее — первое блюдо, второе и десерт. Не бывает двух одинаковых туров! Важная информация:
- Мы заранее созваниваемся и в деталях обсуждаем бюджет и ваши предпочтения (универсальная гастрономия или морепродукты, мясо, веганская кухня и тд) чтобы я сделал все брони и продумал максимально интересный маршрут.
- В процессе я снимаю видео/фото, монтирую рилс и много рассказываю об особенностях национальной кухни, истории Каталонии и достопримечательностях, встречающихся у нас на пути.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фото / Видео
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
- Личные расходы
- Аренда легкового автомобиля: 200€
- Аренда микроавтобуса MERCEDES V: 400€
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
