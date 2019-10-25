6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Если вы гурман и любитель устриц или, напротив, никогда их не ели, но всегда мечтали, вам непременно стоит побывать на устричных фермах Франции: здесь эти съедобные моллюски особенно вкусны и не дороги. Вы увидите, как выращивают устриц и с чем их подают, и, конечно, попробуете этот деликатес в сочетании с белым сухим. А после изысканного обеда отправитесь в музей Сальвадора Дали или на шато Пьера Ришара — дегустировать французское вино его торговой марки.
460 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня

Что вас ожидает

Как выращивают устриц
Мы отправимся в лагуну Лекат, где в уютной бухте расположились устричные фермы, а при каждой из них — магазины и дегустационные ресторанчики. Вас встретят владельцы ферм и проведут на задворки своих магазинов, где вы увидите весь путь аппетитных моллюсков из огромных ванн с проточной водой до ресторанов Франции, Бельгии, Голландии и других частей Европы, куда они путешествуют в именных корзинках. После этого вы вернётесь в один из ресторанов, где вместо барных стоек — чаны с устрицами разных размеров.

Обед из устриц с белым вином
Вам посоветуют самые лучшие устрицы в этом году (их вкус не всегда зависит от размера) и подадут на блюде со льдом и лимоном уже открытыми, с разными соусами и отменным прохладным белым вином. Если вы впервые едите устриц, я подскажу, как это правильно делать. При желании вы сможете купить продукцию ферм на вынос — порции устриц упакуют в герметичные пакеты со льдом. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат и даже вручат в подарок специальный нож.

Шато Пьера Ришара или музей Фигейрас
Полакомившись моллюсками, вы сможете посетить знаменитый Дом-музей Сальвадора Дали Фигейрас или отправиться на шато Пьера Ришара — у этого актёра есть собственная торговая марка вина. По дороге к шато вы увидите живописную лагуну с розовой водой, где добывают соль того же цвета, и виноградники Ришара. На месте можно будет продегустировать около 20 сортов вина и приобрести его, а, если повезёт, и пообщаться с самим актёром, который частенько захаживает в магазинчик на шато.

Организационные детали

  • Если вас больше 3 человек (от 4 до 6), то стоимость экскурсии составит 580 евро
  • О вашем желании посетить музей Фигейрас стоит сообщать сразу при бронировании экскурсии, так как в день экскурсии билетов может не оказаться. Стоимость посещения — 14 евро с человека.
  • Обед из дюжины устриц обойдётся вам в 12 евро (по 1 евро за каждую штуку), а устрицы на вынос (на вес) будут стоить в 2 раза дешевле. Стоимость бутылки белого вина на ферме — 7-8 евро. Порция устриц для гида обычно плюсуется к счёту.
  • Вино торговой марки Пьера Ришара, в среднем, стоит от 8 до 12 евро
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии уже 4 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Я не буду засыпать вас сухими фактами и датами (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 октября 2019
Превосходно!
1 октября 2019
Огромное спасибо Кириллу за прекрасную экскурсию!
Очень приятно было встретиться с человеком, который сам для себя в Театре-музее Дали каждый раз открывает что-то новое и щедро делится всем этим.
А свежайшие устрицы - это было нечто бесподобное.
Филипп
11 июня 2019
Удачно проведенный день, с отличным гидом - в дороге он нам рассказывал много о Барселоне и Испании и не только об устрицах :) Очень рекоммендую!
3 мая 2019
Получилось легко, интересно и вкусно! Спасибо Кириллу за хорошую экскурсию. Мы совместили поездку на устричную ферму и музей Сальвадора Дали, и получилось гармонично: был и хлеб, и зрелища, то есть устрицы, вино и зрелища!
2 мая 2019
Отличная поездка, свежие устрицы, прекрасное вино! Первый раз видела как выращивают устриц, и особо приятно совместить свой приезд в Испанию с "а давай махнем во Францию". Красиво жить не запретишь:)
13 августа 2018
Если вы решите отправиться на эту экскурсию, вы должны понимать, что это не прогулка по городу, где вы любуетесь красивой архитектурой и ваш гид рассказывает вам интересные истории. Это прежде всего дорога, которая занимает много времени. И от того насколько комфортна эта дорога, зависит ваше впечатление. Нам повезло - мы ехали в комфортабельном авто и Кирилл рассказывал нам много интересных и полезных вещей о жизни в Испании изнутри. По пути мы останавливались в нескольких кафе. Отведав устриц и посетив винодельню Ришара мы отправились в обратный путь, вернувшись в Барселону уже после 10 вечера. Узнав, что мы не видели Барселону вечерней, Кирилл предложил нам покататься по городу! И это оказалось приятным бонусом к нашей французской вылазке! Спасибо большое, Кирилл, что именно Вы составили нам компанию в нашей первой поездке во Францию!

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