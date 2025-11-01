6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите лагуну Лекат и откройте для себя мир устричных ферм. Насладитесь обедом из дюжины устриц с белым вином и узнайте секреты их выращивания
Гурманы и любители устриц оценят индивидуальный тур на устричные фермы Франции. Здесь вы узнаете, как выращивают эти деликатесы, и попробуете их с белым вином.
После обеда вас ждёт посещение музея Сальвадора Дали или шато Пьера Ришара, где можно продегустировать вино. Тур подходит для небольших групп и обещает незабываемые впечатления от французской кухни и культуры
Лучшее время для посещения устричных ферм во Франции - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться экскурсиями на свежем воздухе и дегустацией устриц в полной мере. В другие месяцы, такие как апрель, май и октябрь, также можно посетить фермы, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные температуры, что может повлиять на общее впечатление от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом-музей Сальвадора Дали
Шато Пьера Ришара
Описание экскурсии
Как выращивают устриц
Мы отправимся в лагуну Лекат, где в уютной бухте расположились устричные фермы, а при каждой из них — магазины и дегустационные ресторанчики. Вас встретят владельцы ферм и проведут на задворки своих магазинов, где вы увидите весь путь аппетитных моллюсков из огромных ванн с проточной водой до ресторанов Франции, Бельгии, Голландии и других частей Европы, куда они путешествуют в именных корзинках. После этого вы вернётесь в один из ресторанов, где вместо барных стоек — чаны с устрицами разных размеров.
Обед из устриц с белым вином
Вам посоветуют самые лучшие устрицы в этом году (их вкус не всегда зависит от размера) и подадут на блюде со льдом и лимоном уже открытыми, с разными соусами и отменным прохладным белым вином. Если вы впервые едите устриц, я подскажу, как это правильно делать. При желании вы сможете купить продукцию ферм на вынос — порции устриц упакуют в герметичные пакеты со льдом. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат и даже вручат в подарок специальный нож.
Шато Пьера Ришара или музей Фигейрас
Полакомившись моллюсками, вы сможете посетить знаменитый Дом-музей Сальвадора Дали Фигейрас или отправиться на шато Пьера Ришара — у этого актёра есть собственная торговая марка вина. По дороге к шато вы увидите живописную лагуну с розовой водой, где добывают соль того же цвета, и виноградники Ришара. На месте можно будет продегустировать около 20 сортов вина и приобрести его, а, если повезёт, и пообщаться с самим актёром, который частенько захаживает в магазинчик на шато.
Организационные детали
Если вас больше 3 человек (от 4 до 6), то стоимость экскурсии составит 580 евро
О вашем желании посетить музей Фигейрас стоит сообщать сразу при бронировании экскурсии, так как в день экскурсии билетов может не оказаться. Стоимость посещения — 14 евро с человека.
Обед из дюжины устриц обойдётся вам в 12 евро (по 1 евро за каждую штуку), а устрицы на вынос (на вес) будут стоить в 2 раза дешевле. Стоимость бутылки белого вина на ферме — 7-8 евро. Порция устриц для гида обычно плюсуется к счёту.
Вино торговой марки Пьера Ришара, в среднем, стоит от 8 до 12 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1782 туристов
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии с 2016 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Не будет сухих фактов и дат (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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3
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2
–
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–
Н
Наталия
Спасибо Кириллу за поездку. Прекрасная организация, ненавязчивая, легкая подача материала с учетом всех наших пожеланий. Рекомендую всем
Все было просто отлично! Доехали до устричных ферм, Кирилл показал и рассказал об их добыче, поели вкусных устриц, побывали в музее Сальвадора Дали где Кирилл провел очень интересную экскурсию. Советуем!
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Н
Наталья
Если вы решите отправиться на эту экскурсию, вы должны понимать, что это не прогулка по городу, где вы любуетесь красивой архитектурой и ваш гид рассказывает вам интересные истории. Это прежде читать дальшеуменьшить
всего дорога, которая занимает много времени. И от того насколько комфортна эта дорога, зависит ваше впечатление. Нам повезло - мы ехали в комфортабельном авто и Кирилл рассказывал нам много интересных и полезных вещей о жизни в Испании изнутри. По пути мы останавливались в нескольких кафе. Отведав устриц и посетив винодельню Ришара мы отправились в обратный путь, вернувшись в Барселону уже после 10 вечера. Узнав, что мы не видели Барселону вечерней, Кирилл предложил нам покататься по городу! И это оказалось приятным бонусом к нашей французской вылазке! Спасибо большое, Кирилл, что именно Вы составили нам компанию в нашей первой поездке во Францию!
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А
Александр
Огромное спасибо Кириллу за прекрасную экскурсию! Очень приятно было встретиться с человеком, который сам для себя в Театре-музее Дали каждый раз открывает что-то новое и щедро делится всем этим. А свежайшие устрицы - это было нечто бесподобное.
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М
Михаил
У меня были высокие ожидания от экскурсии и особенно приятно, что сама экскурсия превзошла мои ожидания. Кирилл великолепный гид и большой профессионал. Я могу с уверенностью рекомендовать и сому экскурсию и конечно же гида.
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