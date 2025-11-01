6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения устричных ферм во Франции - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться экскурсиями на свежем воздухе и дегустацией устриц в полной мере. В другие месяцы, такие как апрель, май и октябрь, также можно посетить фермы, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные температуры, что может повлиять на общее впечатление от поездки.

Гурманы и любители устриц оценят индивидуальный тур на устричные фермы Франции. Здесь вы узнаете, как выращивают эти деликатесы, и попробуете их с белым вином. После обеда вас ждёт посещение музея Сальвадора Дали или шато Пьера Ришара, где можно продегустировать вино. Тур подходит для небольших групп и обещает незабываемые впечатления от французской кухни и культуры

Описание экскурсии

Как выращивают устриц

Мы отправимся в лагуну Лекат, где в уютной бухте расположились устричные фермы, а при каждой из них — магазины и дегустационные ресторанчики. Вас встретят владельцы ферм и проведут на задворки своих магазинов, где вы увидите весь путь аппетитных моллюсков из огромных ванн с проточной водой до ресторанов Франции, Бельгии, Голландии и других частей Европы, куда они путешествуют в именных корзинках. После этого вы вернётесь в один из ресторанов, где вместо барных стоек — чаны с устрицами разных размеров.

Обед из устриц с белым вином

Вам посоветуют самые лучшие устрицы в этом году (их вкус не всегда зависит от размера) и подадут на блюде со льдом и лимоном уже открытыми, с разными соусами и отменным прохладным белым вином. Если вы впервые едите устриц, я подскажу, как это правильно делать. При желании вы сможете купить продукцию ферм на вынос — порции устриц упакуют в герметичные пакеты со льдом. А если вы не умеете открывать раковины, то вас этому научат и даже вручат в подарок специальный нож.

Шато Пьера Ришара или музей Фигейрас

Полакомившись моллюсками, вы сможете посетить знаменитый Дом-музей Сальвадора Дали Фигейрас или отправиться на шато Пьера Ришара — у этого актёра есть собственная торговая марка вина. По дороге к шато вы увидите живописную лагуну с розовой водой, где добывают соль того же цвета, и виноградники Ришара. На месте можно будет продегустировать около 20 сортов вина и приобрести его, а, если повезёт, и пообщаться с самим актёром, который частенько захаживает в магазинчик на шато.

Организационные детали