Мои заказы

Барселона для детей и их родителей 3+

Побывать в гигантском аквариуме, в крепости с пушками и на улицах испанской деревни
Эта экскурсия для тех, кто путешествует с детьми.

В таких поездках самое важное — увлечь малышей, тогда и взрослые смогут расслабиться и получить удовольствие. В лёгкой и увлекательной форме я расскажу об истории Барселоны, Римской империи и Колумбе. Дополним программу самым лучшим испанским мороженым.
Барселона для детей и их родителей 3+© Влад
Барселона для детей и их родителей 3+© Влад
Барселона для детей и их родителей 3+© Влад
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Набережная и памятник Христофору Колумбу

Я расскажу, как после экспедиции в Новый Свет Колумб с триумфом вернулся в Барселону. Рассмотрим памятник великому мореплавателю, полюбуемся видом на порт и атмосферой Старого города.

Барселонский аквариум

Сделаем шаг в настоящую подводную вселенную! Пройдём внутри стеклянного тоннеля и окажемся в окружении акул и мурен. Увидим экзотических рыб и прочих обитателей морских глубин.

Холм Монжуик и крепость

Поднимемся на фуникулёре или на авто на вершину города к старинной крепости. Отправимся на лёгкую прогулку по бастионам с элементами приключения. Рассмотрим старинные пушки, обсудим тактику ведения боя и полюбуемся потрясающими панорамами Барселоны.

Испанская деревня

Погуляем по архитектурному парк, где собраны дома и целые улицы из разных регионов Испании. Будем заходить в мастерские, познакомимся с ремесленниками и сделаем фото в сказочных двориках.

Организационные детали

  • Между отдельными локациями будем перемещаться на кроссовере Acura RDX или на микроавтобусе повышенного комфорта Ford Turneo Custom
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида:
    — в Аквариум: €30 на ребенка и 35 — на взрослого
    — на фуникулёр (по желанию): €15 за чел.
    — в крепость: €15 за чел.
    — в Испанскую деревню: €20 за чел.
  • Билеты я куплю заранее, поэтому после бронирования экскурсии на сайте пришлю вам данные своей карточки (в том числе для оплаты в рублях) и затем отправлю вам электронные копии билетов
  • Рекомендуемый возраст 3+. За доплату €150 я готов провести экскурсию для детской группы без участия сопровождающих взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Барселоне
¡Hola! Меня зовут Владислав, я фотограф и свой человек в Барселоне. А как это — свой человек? Во-первых, вы, приезжая в европейский туристический город, который живёт очень динамично, тратите время
читать дальше

на карту и гугл, поиск транспорта и мест, куда пойти, где поесть вкусно и недорого. И я вам здесь как раз и нужен! Если вам нужно что-то скорректировать на прогулке — мы берём и делаем это.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Секреты каталонской деревни: история и вино Желиды
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты каталонской деревни: история и вино Желиды
Посетите Желиду, где средневековый замок и местное вино откроют вам секреты каталонской жизни. Уютные улочки и живые истории ждут вас
Начало: На станции электричек Gelida
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
О Саграде Фамилии - детям
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
О Саграде Фамилии - детям
Легкая и увлекательная экскурсия по Саграде Фамилии для детей 5-10 лет. Погрузитесь в историю и создайте свой шоколадный собор! 🍫
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
Пешая
2 часа
319 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
Познакомьте детей с Барселоной через волшебные истории и загадочные места. Идеально для юных путешественников
Сегодня в 20:00
14 ноя в 06:00
€160 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне