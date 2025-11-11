Эта экскурсия для тех, кто путешествует с детьми. В таких поездках самое важное — увлечь малышей, тогда и взрослые смогут расслабиться и получить удовольствие. В лёгкой и увлекательной форме я расскажу об истории Барселоны, Римской империи и Колумбе. Дополним программу самым лучшим испанским мороженым.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Набережная и памятник Христофору Колумбу

Я расскажу, как после экспедиции в Новый Свет Колумб с триумфом вернулся в Барселону. Рассмотрим памятник великому мореплавателю, полюбуемся видом на порт и атмосферой Старого города.

Барселонский аквариум

Сделаем шаг в настоящую подводную вселенную! Пройдём внутри стеклянного тоннеля и окажемся в окружении акул и мурен. Увидим экзотических рыб и прочих обитателей морских глубин.

Холм Монжуик и крепость

Поднимемся на фуникулёре или на авто на вершину города к старинной крепости. Отправимся на лёгкую прогулку по бастионам с элементами приключения. Рассмотрим старинные пушки, обсудим тактику ведения боя и полюбуемся потрясающими панорамами Барселоны.

Испанская деревня

Погуляем по архитектурному парк, где собраны дома и целые улицы из разных регионов Испании. Будем заходить в мастерские, познакомимся с ремесленниками и сделаем фото в сказочных двориках.

Организационные детали