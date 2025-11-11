Побывать в гигантском аквариуме, в крепости с пушками и на улицах испанской деревни
Эта экскурсия для тех, кто путешествует с детьми.
В таких поездках самое важное — увлечь малышей, тогда и взрослые смогут расслабиться и получить удовольствие. В лёгкой и увлекательной форме я расскажу об истории Барселоны, Римской империи и Колумбе. Дополним программу самым лучшим испанским мороженым.
Я расскажу, как после экспедиции в Новый Свет Колумб с триумфом вернулся в Барселону. Рассмотрим памятник великому мореплавателю, полюбуемся видом на порт и атмосферой Старого города.
Барселонский аквариум
Сделаем шаг в настоящую подводную вселенную! Пройдём внутри стеклянного тоннеля и окажемся в окружении акул и мурен. Увидим экзотических рыб и прочих обитателей морских глубин.
Холм Монжуик и крепость
Поднимемся на фуникулёре или на авто на вершину города к старинной крепости. Отправимся на лёгкую прогулку по бастионам с элементами приключения. Рассмотрим старинные пушки, обсудим тактику ведения боя и полюбуемся потрясающими панорамами Барселоны.
Испанская деревня
Погуляем по архитектурному парк, где собраны дома и целые улицы из разных регионов Испании. Будем заходить в мастерские, познакомимся с ремесленниками и сделаем фото в сказочных двориках.
Организационные детали
Между отдельными локациями будем перемещаться на кроссовере Acura RDX или на микроавтобусе повышенного комфорта Ford Turneo Custom
Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида: — в Аквариум: €30 на ребенка и 35 — на взрослого — на фуникулёр (по желанию): €15 за чел. — в крепость: €15 за чел. — в Испанскую деревню: €20 за чел.
Билеты я куплю заранее, поэтому после бронирования экскурсии на сайте пришлю вам данные своей карточки (в том числе для оплаты в рублях) и затем отправлю вам электронные копии билетов
Рекомендуемый возраст 3+. За доплату €150 я готов провести экскурсию для детской группы без участия сопровождающих взрослых
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Барселоне
¡Hola! Меня зовут Владислав, я фотограф и свой человек в Барселоне. А как это — свой человек? Во-первых, вы, приезжая в европейский туристический город, который живёт очень динамично, тратите время читать дальше
на карту и гугл, поиск транспорта и мест, куда пойти, где поесть вкусно и недорого. И я вам здесь как раз и нужен! Если вам нужно что-то скорректировать на прогулке — мы берём и делаем это.