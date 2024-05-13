1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«При желании покатаемся на лошадях, порыбачим, посетим музей автомобилей, оздоровительный комплекс Кальдеа и многое другое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Второе испытание — изучить язык необычных животных в Зоопарке Барселоны»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«Также в программу можно включить посещение ресторанчика или фермы в виноградниках с прогулкой на лошадях»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
«Рыбалка проходит на настоящих рыболовных катерах, оснащённых всем необходимым»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся13 мая 2024Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
- ООльга27 марта 2024Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
- ААлла7 февраля 2024Спасибо Евгению за сегодняшний день. Было очень интересно, познавательно и весело. Модно выбирать локации! Ребенок в восторге, мне понравилось еще больше) обязательно вернемся!)
- ЕЕлена21 января 2024Совершенно потрясающая экскурсия для детей. У меня проблемный ребенок, но и её Евгений сумел расположить к себе. Экскурсия реально детская, шестилетке уже интересно. Да и я не скучала. Советую от души Музей науки посетить обязательно
- ННаталья9 января 2024Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
- MMicaela22 декабря 2023Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к. ее старшая сестра в
- ЕЕлена7 июня 2023Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед.
- ССтанислав9 апреля 2023Уникальная жемчужина Андорры, спрятанная в глубине Пиренеев - увлекательно и познавательно. Владимир влюблен в эту страну всей душой и с радостью делится этими эмоциями с путешественниками, спасибо!
- ДДмитрий27 августа 2022Здравствуйте. Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра. Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра
- ДДмитрий24 августа 2022Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было очень интересно и максимально комфортно благодаря Владимиру. Мы посоветуем туры Владимира друзьям и сами поедем с ним еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Животные»
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