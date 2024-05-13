Экскурсии с животными в Барселоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Животные» в Барселоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
479 за всё до 3 чел.
В Княжество Андорра на весь день
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«При желании покатаемся на лошадях, порыбачим, посетим музей автомобилей, оздоровительный комплекс Кальдеа и многое другое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 20 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Второе испытание — изучить язык необычных животных в Зоопарке Барселоны»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 6 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«Также в программу можно включить посещение ресторанчика или фермы в виноградниках с прогулкой на лошадях»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
750 за всё до 6 чел.
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
«Рыбалка проходит на настоящих рыболовных катерах, оснащённых всем необходимым»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне
    Спасибо Евгению за сегодняшний день. Было очень интересно, познавательно и весело. Модно выбирать локации! Ребенок в восторге, мне понравилось еще больше) обязательно вернемся!)
  • Е
    Елена
    21 января 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне
    Совершенно потрясающая экскурсия для детей. У меня проблемный ребенок, но и её Евгений сумел расположить к себе. Экскурсия реально детская, шестилетке уже интересно. Да и я не скучала. Советую от души Музей науки посетить обязательно
  • Н
    Наталья
    9 января 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
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    протяжении всей экскурсии (родители подростков меня поймут). Особенная благодарность за необычайно вкусный обед:) Обязательно поедем с Александром и на другие его экскурсии.

  • M
    Micaela
    22 декабря 2023
    Невероятные приключения детей в Барселоне
    Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к. ее старшая сестра в
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    течение уже нескольких лет постоянный участник мероприятий, который организует Евгений. Далее прямая речь участницы:"Мы нашли яйца дракона, которые были в кустах. А мы их отыскали! По карте ориентироваться совсем просто, Женя нас научил. Знаешь, как надо плыть на лодке? Вот так весла вверх, проводишь над водой, опускаешь и под водой проводишь. Да, мы плавали! И черепаху трогали! И в музее шоколада были! И загадки разгадывали! И прошли полгорода вообще! Когда следующий раз пойдем с Женей?" Большое спасибо, Евгений, за впечатления, которые получили дети! Так увлекать современных детей умеет только талантливый человек!

    Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к
  • Е
    Елена
    7 июня 2023
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед.
    Отличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обедОтличный день! Кирилл интересный рассказчик. Вкусный обед
  • С
    Станислав
    9 апреля 2023
    В Княжество Андорра на весь день
    Уникальная жемчужина Андорры, спрятанная в глубине Пиренеев - увлекательно и познавательно. Владимир влюблен в эту страну всей душой и с радостью делится этими эмоциями с путешественниками, спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 августа 2022
    В Княжество Андорра на весь день
    Здравствуйте. Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра. Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра
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    Владимир заехал за мной в хостел в Барселоне. Путь до границы занял около 3-х часов (с остановкой на завтрак в кафе). Факт, который открылся мне только во время поездки: Андорра не входит ни в ЕС, ни в Шенген. Но гражданам России для посещения княжества с туристическими целями виза не требуется. На границе, по желанию, можно попросить испанских пограничников поставить штамп на выезд из ЕС, а пограничников Андорры поставить штамп княжества. Главный момент - это не забыть поставить штамп на пути обратно при въезде в ЕС. А т. к. граница условная (машины останавливают выборочно), такое возможно. После прибытия в столицу (город Андорра-ла-Велья) мы посетили Casa de la Vall - историческое здание Генерального совета (парламента), прошлись по улицам, зашли в супермаркеты. Здесь можно купить то же самое, что и в соседних Франции и Испании, только на 25–40, а то и на 60 процентов дешевле. Меня интересовал магазин с фототехникой, Владимир помог найти. Дальше мы отправились в горную часть княжества. Названия поселений я не запомнил, но воздух, природа и виды были потрясающие. И погода! В то время, когда в Барселоне было +33, в Андорре были комфортные +25… 27 градусов. На обед мы заехали в один семейный ресторан, который открывается в 13 часов и закрывается в 16)) Но зал всегда полон и без бронирования свободный столик не получить. После обеда продолжили нашу поездку по княжеству, посетили церковь. Уставший, но очень довольный, я прибыл в хостел в 20:30. Да, для тех кто курит, сигареты в Андорре также дешевле по сравнению с Испанией. Большое спасибо Владимиру за день и интереснейшие рассказы про жизнь в Испании и Андорре. А всем, кто приезжает в Барселону, рекомендую заглянуть в княжество: пошоппиться, подышать чистейшим воздухом, посмотреть, как можно жить. В качестве экскурсовода и проводника без сомнений выбирайте Владимира. Всем спасибо.

    ЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйте
  • Д
    Дмитрий
    24 августа 2022
    В Княжество Андорра на весь день
    Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было очень интересно и максимально комфортно благодаря Владимиру. Мы посоветуем туры Владимира друзьям и сами поедем с ним еще раз!
    Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Животные»

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  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Животные», 26 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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