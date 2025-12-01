Мини-группа
По Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 20 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€22 за человека
Круиз
С корабля - по Барселоне
Экспресс-знакомство с лучшими местами города для пассажиров круизных лайнеров
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Захватывающее шестичасовое приключение в знаменитых городских локациях
Начало: В районе метро Arc de Triumf
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€176
€195 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 декабря 2025Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
- DDercho23 ноября 2025Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию.
Приедем ещё и обязательно обратимся к нему
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Александр отличный гид!!!
Это была не экскурсия, а настоящая прогулка с другом, который знает про город, историю и архитектуру всё, но
- ННаталья8 ноября 2025Экскурсию бронировала для мамы, она в восторге и от содержания, и от экскурсовода, поэтому рекомендуем 100%.
- ССнежана29 октября 2025Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
- ССветлана13 октября 2025Александр отличный экскурсовод, профессионал своего дела, легко идёт на контакт. За экскурсию мы успели увидеть много интересных мест Барселоны: шедевры
- MMarta11 октября 2025Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
- TTatiana11 октября 2025Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
- ТТимур11 октября 2025Рекомендуем данную мини вело экскурсию. Это лучше чем пешая т. к экономите время и силы и лучше чем экскурсионный автобус, т. к. веселей и дешевле + сразу экскурсия с пояснениями. Короче не пожалели что выбрали вело экскурсию.
- ООльга4 октября 2025Очень понравилась экскурссия. Благодаря нашему гиду, активно и познавательно правили время. Прогулка на велосипеде - хороший способ познакомиться с городом😌
- RRinat2 октября 2025Прекрасный гид и собеседник. Информативно, но не навязчиво. Быстро переключается на необходимую тему. Настоятельно рекомендую.
- TTATSIANA27 сентября 2025Отличная экскурсия, много чего посмотрели, спасибо Екатерине за ее сопровождение! Рекомендуем! Однозначно стоило того👍
- EElvira27 сентября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию по Барселоне, Наталья! 🌸
Было не только интересно и познавательно, но и очень душевно — чувствовалась настоящая
- AAigerim22 сентября 2025Я бронировала экскурсию для родителей в Барселоне 20 сентября, 2025 года, хотелось бы оставить отзыв моей мамы:
"Хочется написать много хороших
- ТТатьяна22 сентября 2025Когда у тебя 5 часов на Барселону, экскурсия на великах это супер возможность посмотреть все топовые места! Крутили педали и радовались! Вел гид Дани, все круто!
- ККирилл17 сентября 2025Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую экскурсию, много интересного рассказала про Барселону и достопримечательности. Во время привезла назад в порт. Все понравилось, спасибо.
- DDenis17 сентября 2025Вариативно, нескучно, познавательно). Спасибо Саша 🙏
- ЛЛилия1 сентября 2025Прекрасная велопрогулка, безопасно и вместе с тем увлекательно. Наш гид Данил бесподобно рассказал о достопримечательностях и истории. Получили море удовольствия. Огромное спасибо!
- РРита31 августа 2025Велопрогулка по Барселоне оказалась удачным выбором: легко, динамично и познавательно. За пару часов увидели то, на что пешком ушёл бы целый день. Проходила на английском. Базовых знаний достаточно.
- ЕЕвгений29 августа 2025Экскурсия нам понравилась. Гид был очень профессиональный и хороший!
