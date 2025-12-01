Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Зоопарк Барселоны» в Барселоне на русском языке, цены от €22, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Барселоне - на велосипеде
На велосипеде
2.5 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
По Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 20 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€22 за человека
С корабля - по Барселоне
На машине
4 часа
12 отзывов
Круиз
С корабля - по Барселоне
Экспресс-знакомство с лучшими местами города для пассажиров круизных лайнеров
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Пешая
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Захватывающее шестичасовое приключение в знаменитых городских локациях
Начало: В районе метро Arc de Triumf
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €267 за всё до 6 чел.
Барселона за 1 день
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
Пешая
4 часа
-
10%
186 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€176€195 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 декабря 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
  • D
    Dercho
    23 ноября 2025
    Барселона за 1 день
    Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию.
    Приедем ещё и обязательно обратимся к нему
    Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2025
    Барселона за 1 день
    Александр отличный гид!!!

    Это была не экскурсия, а настоящая прогулка с другом, который знает про город, историю и архитектуру всё, но
    читать дальше

    при этом не перегружает цифрами и датами 😊 Благодаря ему, мы по-новому посмотрели на Барселону. Он показал самые интересные места, помогал во всём, отвечал на любые вопросы и рассказывал легко и живо.

    Дал классные рекомендации по ресторанам, магазинам и местам, куда стоит заглянуть🍷🥂

    Если приедем ещё раз, выберем только его. Рекомендуем на 1000% ✨

    P.s а еще он отличный фотограф 😌

  • Н
    Наталья
    8 ноября 2025
    С корабля - по Барселоне
    Экскурсию бронировала для мамы, она в восторге и от содержания, и от экскурсовода, поэтому рекомендуем 100%.
  • С
    Снежана
    29 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Барселона за 1 день
    Александр отличный экскурсовод, профессионал своего дела, легко идёт на контакт. За экскурсию мы успели увидеть много интересных мест Барселоны: шедевры
    читать дальше

    Гауди, Монтжуик, Саграда Фамилия и другие исторические места. Рекомендуем всем тем, кто хочет познакомиться с городом. Вы не пожалеете, это так увлекательно и познавательно.

  • M
    Marta
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
  • T
    Tatiana
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
  • Т
    Тимур
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Рекомендуем данную мини вело экскурсию. Это лучше чем пешая т. к экономите время и силы и лучше чем экскурсионный автобус, т. к. веселей и дешевле + сразу экскурсия с пояснениями. Короче не пожалели что выбрали вело экскурсию.
  • О
    Ольга
    4 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Очень понравилась экскурссия. Благодаря нашему гиду, активно и познавательно правили время. Прогулка на велосипеде - хороший способ познакомиться с городом😌
  • R
    Rinat
    2 октября 2025
    С корабля - по Барселоне
    Прекрасный гид и собеседник. Информативно, но не навязчиво. Быстро переключается на необходимую тему. Настоятельно рекомендую.
  • T
    TATSIANA
    27 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Отличная экскурсия, много чего посмотрели, спасибо Екатерине за ее сопровождение! Рекомендуем! Однозначно стоило того👍
  • E
    Elvira
    27 сентября 2025
    С корабля - по Барселоне
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Барселоне, Наталья! 🌸
    Было не только интересно и познавательно, но и очень душевно — чувствовалась настоящая
    читать дальше

    любовь к городу и забота о нас.
    Узнали много историй, увидели красивые места, а ещё получили полезные советы и ссылки, куда можно сходить самим.
    Благодаря Вам Барселона открылась с новой стороны, и это было незабываемо! ❤️

  • A
    Aigerim
    22 сентября 2025
    С корабля - по Барселоне
    Я бронировала экскурсию для родителей в Барселоне 20 сентября, 2025 года, хотелось бы оставить отзыв моей мамы:

    "Хочется написать много хороших
    читать дальше

    слов о нашем гиде, Наталье.
    Очень грамотная, в интересной форме рассказывала историю каждой части города. Учитывала наши интересы: и отдыхали, и гуляли, и попробовали горячий шоколад с классной подачей. Снимала нас в самых интересных местах, что оставит память об этих замечательных местах. Мы не заметили как прошли эти часы. У нее свой транспорт, так что мы останавливались где нам было удобно. Рекомендуем."

    И я очень рада, что родители довольны!
    Спасибо Наталье!
    С уважением, Айгерим

  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Когда у тебя 5 часов на Барселону, экскурсия на великах это супер возможность посмотреть все топовые места! Крутили педали и радовались! Вел гид Дани, все круто!
  • К
    Кирилл
    17 сентября 2025
    С корабля - по Барселоне
    Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую экскурсию, много интересного рассказала про Барселону и достопримечательности. Во время привезла назад в порт. Все понравилось, спасибо.
  • D
    Denis
    17 сентября 2025
    Барселона за 1 день
    Вариативно, нескучно, познавательно). Спасибо Саша 🙏
  • Л
    Лилия
    1 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Прекрасная велопрогулка, безопасно и вместе с тем увлекательно. Наш гид Данил бесподобно рассказал о достопримечательностях и истории. Получили море удовольствия. Огромное спасибо!
  • Р
    Рита
    31 августа 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Велопрогулка по Барселоне оказалась удачным выбором: легко, динамично и познавательно. За пару часов увидели то, на что пешком ушёл бы целый день. Проходила на английском. Базовых знаний достаточно.
  • Е
    Евгений
    29 августа 2025
    Барселона за 1 день
    Экскурсия нам понравилась. Гид был очень профессиональный и хороший!

Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Зоопарк Барселоны" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 22 до 360 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Зоопарк Барселоны», 261 ⭐ отзыв, цены от €22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль