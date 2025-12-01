М Марина По Барселоне - на велосипеде Прекрасная экскурсия! Интересная история города!

D Dercho Барселона за 1 день Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию.

Приедем ещё и обязательно обратимся к нему

Е Екатерина Барселона за 1 день



Это была не экскурсия, а настоящая прогулка с другом, который знает про город, историю и архитектуру всё, но при этом не перегружает цифрами и датами 😊 Благодаря ему, мы по-новому посмотрели на Барселону. Он показал самые интересные места, помогал во всём, отвечал на любые вопросы и рассказывал легко и живо.



Дал классные рекомендации по ресторанам, магазинам и местам, куда стоит заглянуть🍷🥂



Если приедем ещё раз, выберем только его. Рекомендуем на 1000% ✨



Н Наталья С корабля - по Барселоне Экскурсию бронировала для мамы, она в восторге и от содержания, и от экскурсовода, поэтому рекомендуем 100%.

С Снежана По Барселоне - на велосипеде Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!

Вы не пожалеете, это так увлекательно и познавательно. Александр отличный экскурсовод, профессионал своего дела, легко идёт на контакт. За экскурсию мы успели увидеть много интересных мест Барселоны: шедевры Гауди, Монтжуик, Саграда Фамилия и другие исторические места. Рекомендуем всем тем, кто хочет познакомиться с городом.

M Marta По Барселоне - на велосипеде Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.

T Tatiana По Барселоне - на велосипеде Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!

Т Тимур По Барселоне - на велосипеде Рекомендуем данную мини вело экскурсию. Это лучше чем пешая т. к экономите время и силы и лучше чем экскурсионный автобус, т. к. веселей и дешевле + сразу экскурсия с пояснениями. Короче не пожалели что выбрали вело экскурсию.

О Ольга По Барселоне - на велосипеде Очень понравилась экскурссия. Благодаря нашему гиду, активно и познавательно правили время. Прогулка на велосипеде - хороший способ познакомиться с городом😌

R Rinat С корабля - по Барселоне Прекрасный гид и собеседник. Информативно, но не навязчиво. Быстро переключается на необходимую тему. Настоятельно рекомендую.

T TATSIANA По Барселоне - на велосипеде Отличная экскурсия, много чего посмотрели, спасибо Екатерине за ее сопровождение! Рекомендуем! Однозначно стоило того👍

E Elvira С корабля - по Барселоне

Было не только интересно и познавательно, но и очень душевно — чувствовалась настоящая любовь к городу и забота о нас.

Узнали много историй, увидели красивые места, а ещё получили полезные советы и ссылки, куда можно сходить самим.

A Aigerim С корабля - по Барселоне



"Хочется написать много хороших слов о нашем гиде, Наталье.

Очень грамотная, в интересной форме рассказывала историю каждой части города. Учитывала наши интересы: и отдыхали, и гуляли, и попробовали горячий шоколад с классной подачей. Снимала нас в самых интересных местах, что оставит память об этих замечательных местах. Мы не заметили как прошли эти часы. У нее свой транспорт, так что мы останавливались где нам было удобно. Рекомендуем."



И я очень рада, что родители довольны!

Спасибо Наталье!

Т Татьяна По Барселоне - на велосипеде Когда у тебя 5 часов на Барселону, экскурсия на великах это супер возможность посмотреть все топовые места! Крутили педали и радовались! Вел гид Дани, все круто!

К Кирилл С корабля - по Барселоне Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую экскурсию, много интересного рассказала про Барселону и достопримечательности. Во время привезла назад в порт. Все понравилось, спасибо.

D Denis Барселона за 1 день Вариативно, нескучно, познавательно). Спасибо Саша 🙏

Л Лилия По Барселоне - на велосипеде Прекрасная велопрогулка, безопасно и вместе с тем увлекательно. Наш гид Данил бесподобно рассказал о достопримечательностях и истории. Получили море удовольствия. Огромное спасибо!

Р Рита По Барселоне - на велосипеде Велопрогулка по Барселоне оказалась удачным выбором: легко, динамично и познавательно. За пару часов увидели то, на что пешком ушёл бы целый день. Проходила на английском. Базовых знаний достаточно.