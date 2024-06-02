Maria — ваш гид в Барселоне

читать дальше самом крутом городе мира. Моя страсть — крыши и панорамные виды. Я очень люблю смотреть на Барселону с высоты и знаю много уникальных мест, где это можно сделать. Узкие улочки, витые балкончики, уютные площади — всё это делает Барселону непохожей на другие города мира. Я очень хочу, чтобы с моей помощью вы увидели это своими глазами.

Привет, меня зовут Мария, и я опытный гид и фотограф в Барселоне. В течение многих лет я мечтала жить в Барселоне, и вот, моя мечта сбылась, и я живу в