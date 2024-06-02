Барселона раскроется перед вами по-новому, если вы увидите её с высоты.
Я проведу вас по Готическому кварталу, обращу ваше внимание на интересные архитектурные детали, поделюсь историями. А затем мы поднимемся наверх, на террасы, с которых вы насладитесь городской панорамой. Я поймаю эти мгновения в объектив камеры — тёплые фотографии будут напоминать вам о путешествии!
Я проведу вас по Готическому кварталу, обращу ваше внимание на интересные архитектурные детали, поделюсь историями. А затем мы поднимемся наверх, на террасы, с которых вы насладитесь городской панорамой. Я поймаю эти мгновения в объектив камеры — тёплые фотографии будут напоминать вам о путешествии!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мы встретимся с вами в центре и пойдём гулять в Готический квартал, где я раскрою, как зародилась Барселона, расскажу городские легенды и проведу вас на одно из зданий с видом на великолепный кафедральный собор.
- Далее отправимся в эмигрантский и студенческий район Раваль, где заглянем в настоящий испанский дворик и апельсиновый сад и осмотрим здание старинного монастыря 13 века.
- Идём знакомиться с самой известной работой скульптора Ботеро, а потом поднимемся на террасу с панорамным видом на весь город. Отсюда Барселона видна во все стороны! Здесь же я рекомендую отведать вкуснейший испанский кофе. Ну или знаменитую испанскую каву — выбор за вами.
Фотопрогулку лучше всего проводить вечером, перед закатом. Барселона в это время незабываема!
Организационные детали
- Советую надеть яркую одежду и взять солнечные очки
- Подъём на террасы — на лифте, это бесплатно
- В течение недели я пришлю вам все сделанные фото с минимальной обработкой
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maria — ваш гид в Барселоне
Привет, меня зовут Мария, и я опытный гид и фотограф в Барселоне. В течение многих лет я мечтала жить в Барселоне, и вот, моя мечта сбылась, и я живу вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
MATILDA
2 июня 2024
Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
О
Ольга
28 мар 2024
Спасибо за море впечатлений и шикарные фотографии! Мне очень понравилась экскурсия, было интересно и познавательно. Хочу ещё!
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