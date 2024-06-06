🚶 Пешая Квест 2 часа 48 отзывов Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота) € 199 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 32 отзыва Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Каталунии Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30 € 36 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Гении и злодеи - герои Барселоны Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей Начало: pla de la Seu от € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 322 отзыва Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s 167 € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 84 отзыва Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей Начало: Площадь Каталунии € 133 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне» Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения Начало: На площади Каталонии € 165 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 212 отзывов Знакомьтесь, сеньорита Барселона Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel) € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 289 отзывов Готическая Барселона вечером Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города Начало: Площадь Каталонии Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00 € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 53 отзыва Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней Начало: У Кафедрального собора € 187 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 133 отзыва Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой Начало: На площади Каталонии от € 267 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: Площадь Каталонии € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке Начало: На площади Каталонии € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Готический квартал в деталях Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны Начало: На Площади Каталонии € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры от € 143 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Таинственные лабиринты Готического квартала Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны Начало: Площадь Каталонии € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 196 отзывов Ежедневная прогулка по Барселоне Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: у монумента Колумбу Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 4 отзыва Барселона для начинающих (в мини-группе) Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья Начало: У храма Святого Семейства Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Интерактивная прогулка по Старому городу для детей Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате Начало: В районе метро Drassanes € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки от € 49 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии Начало: На Новой площади € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 45 отзывов Барселона римская, средневековая, модернистская Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии Начало: У собора Саграда-Фамилия Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Знакомимся с Барселоной Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое Начало: В районе метро «Саграда Фамилия» € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Барселона - любовь моя и твоя Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн Начало: На площади Каталунии € 105 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле Начало: На площади Каталонии от € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по Готическому кварталу Исследовать место, где рождалась Барселона Начало: На площади Каталунии € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Барселона с нуля Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония Начало: У дома Мила € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии Начало: На площади Каталонии 89 € 67 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Истории и легенды Готического квартала Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны Начало: В районе кафедрального собора от € 91 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями Начало: Возле Французского вокзала € 285 за всё до 5 чел.

🛴 На самокатах Мини-группа 3 часа 8 отзывов Многоликая Барселона: по городу на электросамокате Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать Начало: У памятника Колумбу Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00 € 38 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Свидание с Барселоной Погулять по культовым городским местам и заглянуть в секретные уголки € 135 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…» Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии Начало: На площади Каталонии от € 200 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города Начало: На площади Каталония € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Мистика и очарование Готического квартала Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали Начало: напротив дома Каса Бальо 250 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями Начало: На площади Каталонии € 118 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Винтажная Барселона Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки Начало: на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедральн... € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Готический квартал, Раваль и Рибера Три главы из жизни Старого города за 3 часа Начало: На Площади Каталонии € 113 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии Начало: у метро Diagonal € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа 185 € 139 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Барселона и гора Монтсеррат за 1 день Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio € 300 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу Начало: На площади Каталунии € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии € 94 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Большая история маленькой Барселоны Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев Начало: На Новой площади € 70 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян Начало: В центре города € 176 за всё до 8 чел.