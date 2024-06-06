Кафедральный собор Барселоны – экскурсии в Барселоне

Найдено 47 экскурсий в категории «Кафедральный собор Барселоны» в Барселоне на русском языке, цены от €25, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Барселона от готики до фешенебельных площадей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
322 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167134 за всё до 3 чел.
Легенды старинной и современной Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
133 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
212 отзывов
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Готическая Барселона вечером
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
27 за человека
Барселона - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
187 за всё до 8 чел.
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Готический квартал в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Модерн и готика: два лица Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 143 за всё до 10 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 49 за всё до 4 чел.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
50 за человека
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за человека
Барселона - любовь моя и твоя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Барселона - любовь моя и твоя
Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн
Начало: На площади Каталунии
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
105 за всё до 6 чел.
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 94 за всё до 6 чел.
Прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Барселона с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
120 за всё до 5 чел.
Готический квартал - сердце Барселоны
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом
Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
8967 за всё до 4 чел.
Истории и легенды Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Истории и легенды Готического квартала
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Начало: В районе кафедрального собора
15 июня в 15:00
16 июня в 08:00
от 91 за всё до 10 чел.
Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
285 за всё до 5 чел.
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать
Начало: У памятника Колумбу
Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 за человека
Свидание с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Свидание с Барселоной
Погулять по культовым городским местам и заглянуть в секретные уголки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 10 чел.
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 20 чел.
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
Начало: На площади Каталония
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Мистика и очарование Готического квартала
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: напротив дома Каса Бальо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250150 за всё до 4 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
118 за всё до 6 чел.
Винтажная Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Винтажная Барселона
Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки
Начало: на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедральн...
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Готический квартал, Раваль и Рибера
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
113 за всё до 12 чел.
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
110 за всё до 4 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185139 за всё до 5 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.
Барселона в бокале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
65 за человека
Всё о каталонских традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
94 за всё до 5 чел.
Большая история маленькой Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
176 за всё до 8 чел.
Готический квартал - путешествие сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал Барселоны: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала
Начало: Площадь Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Барселона - любовь моя и твоя
    Спасибо за экскурсию
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
    читать дальше

    средневековья, захватила кусочки античности ну и конечно погрузилась в самую настоящую историю Барселоны. Валерий сумел передать дух и колорит города. Супер энергичный гид, 10 из 10! Обращусь к нему еще за экскурсией по другим районом Барселоны!

  • M
    MATILDA
    2 июня 2024
    Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
    Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Барселона - путешествие во времени
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
    читать дальше

    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
  • П
    Петр
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Барселону
    Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной
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    форме познакомил нас с шедеврами Гауди-Сограда Фамилия,Домами Бальё и Мила! рассказал интересную и известную только ему информацию! Потом мы отправились в Готический район и прикоснулись к тысячелетней истории в прямом смысле этого слова! Спасибо,Евгений за глубокие знания и непринуждённую атмосферу!

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, сеньорита Барселона
    Мила, спасибо большое за сегодняшний день. Благодаря Вам многое успели увидеть и узнать, полюбить Барселону. Обязательно будем рекомендовать Вас нашим друзьям. Еще раз большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Кафедральный собор Барселоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
  2. Барселона от готики до фешенебельных площадей
  3. Гении и злодеи - герои Барселоны
  4. Добро пожаловать в Барселону
  5. Легенды старинной и современной Барселоны
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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