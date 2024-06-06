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Квест
2 часа
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€133 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от €49 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Барселона - любовь моя и твоя
Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн
Начало: На площади Каталунии
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€120 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом
Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
89€67 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории и легенды Готического квартала
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Начало: В районе кафедрального собора
15 июня в 15:00
16 июня в 08:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€285 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Многоликая Барселона: по городу на электросамокате
Объехать самые интересные места каталонской столицы, раскрыть все её грани и ни капли не устать
Начало: У памятника Колумбу
Расписание: в будние дни в 09:30 и 13:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€38 за человека
Индивидуальная
3 часа
Свидание с Барселоной
Погулять по культовым городским местам и заглянуть в секретные уголки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
Начало: На площади Каталония
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: напротив дома Каса Бальо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винтажная Барселона
Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки
Начало: на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедральн...
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€113 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€110 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал Барселоны: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала
Начало: Площадь Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
- ААндрей6 июня 2024Спасибо за экскурсию
- ММария6 июня 2024Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
- MMATILDA2 июня 2024Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
- ЮЮлия2 июня 2024Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
- ММария30 мая 2024Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
- ВВалерия30 мая 2024Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
- ППетр27 мая 2024Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- ККристина27 мая 2024Мила, спасибо большое за сегодняшний день. Благодаря Вам многое успели увидеть и узнать, полюбить Барселону. Обязательно будем рекомендовать Вас нашим друзьям. Еще раз большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Кафедральный собор Барселоны»
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