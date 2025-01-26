Петляя тёмными, узкими улочками средневекового Готического квартала, мы погрузимся в совершенно иные времена.Начнём своё путешествие с тех давних незапамятных времён, когда доисторические племена иберов и кельтов переправились на полуостров.Римские центурионы

вышагивали по мостовым маленького укреплённого поселения Барсино, основанного тут, по преданию, ещё во времена пунических войн. Течение великой реки под названием «Время» понесёт нас вместе с собой по волнам истории великого города!

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Описание экскурсии

Петляя тёмными, узкими улочками средневекового Готического квартала, мы погрузимся в совершенно иные времена. Это путешествие начнётся с давних эпох, когда доисторические племена иберов и кельтов впервые пересекли границы полуострова.

Исторические корни

Мы окажемся в центре событий, когда римские центурионы шагали по мостовым маленького укреплённого поселения Барсино. Это место, согласно преданиям, было основано ещё во времена пунических войн. Мы сможем ощутить дух той эпохи, когда история лишь начинала писать свои страницы.

Путешествие по времени

Течение великой реки под названием «Время» понесёт нас вместе с собой по волнам истории этого удивительного города. Каждый шаг по его улочкам будет напоминать о том, как много событий произошло здесь, и как важно сохранить память о них.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где каждая улица и здание расскажут свою уникальную историю!