Тени и голоса далёкого прошлого. Готический квартал - история и судьба

Тени и голоса далёкого прошлого
Петляя тёмными, узкими улочками средневекового Готического квартала, мы погрузимся в совершенно иные времена.

Начнём своё путешествие с тех давних незапамятных времён, когда доисторические племена иберов и кельтов переправились на полуостров.

Римские центурионы
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вышагивали по мостовым маленького укреплённого поселения Барсино, основанного тут, по преданию, ещё во времена пунических войн.

Течение великой реки под названием «Время» понесёт нас вместе с собой по волнам истории великого города!

5
2 отзыва
Тени и голоса далёкого прошлого. Готический квартал - история и судьба
Тени и голоса далёкого прошлого. Готический квартал - история и судьба
Тени и голоса далёкого прошлого. Готический квартал - история и судьба
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Петляя тёмными, узкими улочками средневекового Готического квартала, мы погрузимся в совершенно иные времена. Это путешествие начнётся с давних эпох, когда доисторические племена иберов и кельтов впервые пересекли границы полуострова.

Исторические корни

Мы окажемся в центре событий, когда римские центурионы шагали по мостовым маленького укреплённого поселения Барсино. Это место, согласно преданиям, было основано ещё во времена пунических войн. Мы сможем ощутить дух той эпохи, когда история лишь начинала писать свои страницы.

Путешествие по времени

Течение великой реки под названием «Время» понесёт нас вместе с собой по волнам истории этого удивительного города. Каждый шаг по его улочкам будет напоминать о том, как много событий произошло здесь, и как важно сохранить память о них.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где каждая улица и здание расскажут свою уникальную историю!

По согласованию.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plaça de Catalunya
Завершение: Plaça Portal de la Pau, s/n, 08001 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
26 янв 2025
Лёгкая приятная экскурсия с большим количеством городских легенд. Ходили с мамой пенсионного возраста, не особо устали и не заскучали.
Л
2 ноя 2024
Огромное спасибо Валерию. Сама работала в туризме много лет в Советское время. Лучший экскурсовод, которого я встречала. Много информации нужной и той что я раньше не слышала и не знала.
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Внимательное отношение к туристам, пунктуальный и со здоровы чувством юмора. Просо замечательно. Огромное спасибо. Обязательно закажу эксурию с Вашей компанией и с тем же гидом в следующий приезд в Испанию. Успехов и всего самого доброго всем Вам.

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