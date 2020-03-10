22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Готический квартал — сердце Барселоны

Погулять по старейшей части города, узнать ее историю и почувствовать дух Средневековья

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы исследуете улочки, дома и площади Готического квартала, заглянете во все тайные уголки и раскроете самые интересные городские секреты.

Я расскажу об истоках и современных реалиях каталонской столицы и помогу понять менталитет местных жителей.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии22 отзыва
4.64
Готический квартал — сердце Барселоны
Готический квартал — сердце Барселоны

Что вас ожидает

Вглубь столетий Барселоны
За пару часов вы совершите настоящее путешествие во времени — узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города, и услышите любопытные легенды и предания, помогающие понять античный и средневековый образ жизни. Я покажу вам следы римской эпохи — стены, башни, акведук и колонны храма, возведенные 2 тысячи лет назад. Расскажу о небесной покровительнице Барселоны и проведу по мощеным улочкам путями древних римлян. А еще мы зайдем в готический Кафедральный собор, который впечатлит вас великолепным убранством и очаровательным внутренним двориком.

Еврейский квартал, площадь Короля и ценные советы
Вы почувствуете атмосферу средневековой Барселоны, заглянув на площадь Короля с дворцом, по ступенькам которого поднимался сам Колумб. Побываете на площади Сан Жауме, которая всегда была центром политической жизни Барселоны. Познакомитесь с трагической историей еврейского квартала и увидите места, где снимались сцены известных фильмов. Я расскажу о каталонском образе жизни, особенностях города и актуальных событиях, а также — о самых вкусных местах, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Готический квартал — сердце Барселоны
Готический квартал — сердце Барселоны
Готический квартал — сердце Барселоны
Готический квартал — сердце Барселоны
Готический квартал — сердце Барселоны
Готический квартал — сердце Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Всем привет, я Ольга, по образованию историк, живу в Барселоне несколько лет и очень люблю этот город! Меня увлекают его насыщенность событиями во все эпохи, чудесный климат, вкусная кухня, потрясающая архитектура и открытость местных жителей. С удовольствием поделюсь с вами легендами Старого города, а также тенденциями и актуальными событиями современной Барселоны и Каталонии.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсией очень довольны, открыли для себя совершенно новую Барселону. Гид Ольга невероятная Умница, тактично и непринуждённо справилась с нашей очень сложной группой... Двое непоседливых детей, пожилой человек, студент и две привередливые мамочки.. Всех сумела заинтересовать, увлечь и учла возможности каждого. Большое спасибо. Рекомендуем.
6 марта 2020
Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Готическому кварталу! Интересно провела время, рекомендую.
29 января 2020
Дякуємо за цікаву екскурсію! Час промайнув непомітно!! :)
14 декабря 2019
Спасибо большое Оле за прекрасную экскурсию по лабиринтам готического квартала Барселоны! Время пролетело не заметно!
9 декабря 2019
маршрут интернсен. Ольга была прекрасным собеседником и разказчиком.
ответила на все вопросы. Спасибо за все.
29 ноября 2019
Скучная подача информации. Многие важные и интересные данные про Барселону и готический квартал не были озвучены.
1 ноября 2019
Остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно рассказывала, дети хоть и не всегда слушали, но многое запомнили. Ольга показала интересные места, которые мы сами никогда не нашли бы. И вообще не заметили как прошло 2 часа
28 октября 2019
Спасибо Ольге за экскурсию. Очень здорово погуляли по Готическому кварталу
4 сентября 2019
Спасибо Ольге огромное за столь интересную экскурсию! Несмотря на то, что мы не первый раз в Барселоне, открыли для себя много нового
28 августа 2019
Ольга отлично провела для нас экскурсию. Открытый и позитивный настрой. Интересно было ее слушать, порекомендую друзьям.
Ещё 12 отзывов

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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