22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Представьте, как шаг за шагом вы погружаетесь в атмосферу древней Барселоны, исследуя каждый уголок Готического квартала.
Ваш личный гид раскроет перед вами вековые тайны, расскажет о знаковых событиях, которые сформировали облик читать дальшеуменьшить
современной Каталонии.
Вы пройдете по мощеным дорожкам, где когда-то ступали римляне, заглянете в готический собор с его величественной архитектурой и узнаете о жизни еврейского квартала.
Экскурсия даст вам уникальную возможность почувствовать дух Барселоны, понять менталитет её жителей и открыть для себя места, которые остаются неведомыми для обычных туристов. Все это без дополнительных расходов, а для детей до 7 лет - без оплаты
За пару часов вы совершите настоящее путешествие во времени — узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города, и услышите любопытные легенды и предания, помогающие понять античный и средневековый образ жизни. Я покажу вам следы римской эпохи — стены, башни, акведук и колонны храма, возведенные 2 тысячи лет назад. Расскажу о небесной покровительнице Барселоны и проведу по мощеным улочкам путями древних римлян. А ещё вас ждёт готический Кафедральный собор Барселоны, который впечатлит вас великолепным убранством и очаровательным внутренним двориком.
Еврейский квартал, площадь Короля и ценные советы
Вы почувствуете атмосферу средневековой Барселоны, заглянув на площадь Короля с дворцом, по ступенькам которого поднимался сам Колумб. Побываете на площади Сан Жауме, которая всегда была центром политической жизни Барселоны. Познакомитесь с трагической историей еврейского квартала и увидите места, где снимались сцены известных фильмов. Я расскажу о каталонском образе жизни, особенностях города и актуальных событиях, а также — о самых вкусных местах, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 355 туристов
Всем привет, я Ольга, по образованию историк, живу в Барселоне несколько лет и очень люблю этот город! Меня увлекают его насыщенность событиями во все эпохи, чудесный климат, вкусная кухня, потрясающая архитектура и открытость местных жителей. С удовольствием поделюсь с вами легендами Старого города, а также тенденциями и актуальными событиями современной Барселоны и Каталонии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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лиля
Интересно было, хороший материал, очень много и новой информации получили. Мы неоднократно были в Барселоне, получили удовольствие от экскурсии. Я бы посоветовала, чтоб на экскурсии были наушники, много народу, кое что мы не расслышали. Рекомендую, однозначно Олю!
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Olga
Замечательная экскурсия. Ольга показала и рассказала много интересного. Рекомендую
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Виктория
В начале января провели замечательную экскурсию с Ольгой по готическому кварталу, и это было действительно самое правильное первое знакомство с Барселоной. С наследием Гауди, безусловно, тем или иным образом знаком читать дальшеуменьшить
каждый при упоминании о Барселоне, однако все же хотелось получить информацию именно о "начале начал" этого города. И здесь Ольга сумела заинтересовать, заинтриговать, удивить и в чем-то даже влюбить в себя готический квартал, со своей особой атмосферой и историей, а еще - такими маленькими, но очень важными деталями, на которые не сразу и обращаешь внимание. Очень чувствовалась ее старательность, подготовка, познания, да и вообще - был отличный контакт)) Да что сказать: именно после экскурсии прогулки по путанным улочкам квартала стали что ли более осмысленными, а не а-ля как в фильме "Бриллиантовая рука":))) Спасибо Ольге за столь полезные знания и самое главное - за чудесные эмоции! Это ведь тоже немаловажная часть впечатления от путешествия.
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А
Анастасия
Хочу выразить благодарность гиду Ольги! Во-первых, я не смогла прийти на экскурсию во время и Ольга не сократила время экскурсии. Во-вторых, показала много интересных мест которые я сама бы не нашла и рассказала про них как с исторической так и с мистической стороны. В-третьих темп экскурсии был в самый раз. Спасибо вам Ольга за чудесную прогулку!
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Н
Наталья
Экскурсией очень довольны, открыли для себя совершенно новую Барселону. Гид Ольга невероятная Умница, тактично и непринуждённо справилась с нашей очень сложной группой… Двое непоседливых детей, пожилой человек, студент и две привередливые мамочки. . Всех сумела заинтересовать, увлечь и учла возможности каждого. Большое спасибо. Рекомендуем.
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Е
Елена
Интересная экскурсия, прогулялись по Готическому кварталу. Экскурсия началась на площади Каталонии. Ольга очень эрудированный гид, с хорошими знаниями истории Каталонии, Барселоны. Интересно и доступно подаёт исторические факты. Увлекательно, нескучно, замечательный собеседник. Порекомендую ее как гида всем
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