22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как шаг за шагом вы погружаетесь в атмосферу древней Барселоны, исследуя каждый уголок Готического квартала.Ваш личный гид раскроет перед вами вековые тайны, расскажет о знаковых событиях, которые сформировали облик

современной Каталонии. Вы пройдете по мощеным дорожкам, где когда-то ступали римляне, заглянете в готический собор с его величественной архитектурой и узнаете о жизни еврейского квартала. Экскурсия даст вам уникальную возможность почувствовать дух Барселоны, понять менталитет её жителей и открыть для себя места, которые остаются неведомыми для обычных туристов. Все это без дополнительных расходов, а для детей до 7 лет - без оплаты

Описание экскурсии

Вглубь столетий Барселоны

За пару часов вы совершите настоящее путешествие во времени — узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города, и услышите любопытные легенды и предания, помогающие понять античный и средневековый образ жизни. Я покажу вам следы римской эпохи — стены, башни, акведук и колонны храма, возведенные 2 тысячи лет назад. Расскажу о небесной покровительнице Барселоны и проведу по мощеным улочкам путями древних римлян. А ещё вас ждёт готический Кафедральный собор Барселоны, который впечатлит вас великолепным убранством и очаровательным внутренним двориком.

Еврейский квартал, площадь Короля и ценные советы

Вы почувствуете атмосферу средневековой Барселоны, заглянув на площадь Короля с дворцом, по ступенькам которого поднимался сам Колумб. Побываете на площади Сан Жауме, которая всегда была центром политической жизни Барселоны. Познакомитесь с трагической историей еврейского квартала и увидите места, где снимались сцены известных фильмов. Я расскажу о каталонском образе жизни, особенностях города и актуальных событиях, а также — о самых вкусных местах, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

Организационные детали