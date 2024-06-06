🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 4 отзыва Барселона для начинающих (в мини-группе) Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья Начало: У храма Святого Семейства «Это главная пешеходная улица Барселоны, «нерв и пульс» города» Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии Начало: На Новой площади € 110 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров «А всё из-за местонахождения, своеобразной архитектуры и застывшей лавы в тех местах, где у городов обычно улицы и тротуары» € 450 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по Готическому кварталу Исследовать место, где рождалась Барселона Начало: На площади Каталунии «Знаменитая пешеходная улица Рамбла с её достопримечательностями» € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия» Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру Начало: В Старом городе «Вы будете прогуливаться по главной туристической улице, а я открою для вас изнанку работы живых статуй» € 94 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города Начало: на улице Parallel «Самая туристическая улица Барселоны со множеством исторически и художественно интересных деталей — домом с зонтиками, мозаикой Жоана Миро и работой местного современного артиста Жаумэ Пленса» € 67 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Фотопрогулка по Старому городу Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память Начало: на площади Каталонии «Мы можем выйти утром, когда город ещё спит, или днём, когда улицы полны энергии — по вашему настроению» € 196 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Жизнь в Барселоне во времена Гауди Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история Начало: На площади Каталонии «Проспект Грасиа, Квартал раздора, модерн, роскошные особняки и зеркальные витрины… Приглашаю вас перенестись на машине времени в эпоху чёрно-белого немого кино и первых автомобилей, в «золотой век» каталонской буржуазии» € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотосессия в живописных местах Барселоны Побродить по городу и получить атмосферные снимки «Погуляете по лабиринту узких улочек и тенистым переулкам» € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Что скрывает Готический квартал Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого «Средневековая, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого, та, какой ее видят местные жители» € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа О чём молчат улицы Готического квартала Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии Начало: На площади Каталонии € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Пешеходное знакомство с Барселоной Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом Начало: На площади Каталонии «пройти через самую короткую улицу Барселоны» € 150 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа Вся Барселона на велосипеде Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста «Прокатимся по самой дорогой улице Passeig de Gràcia с её разноцветными дворцами авторства известных архитекторов» Расписание: в среду в 10:00 € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас Начало: на площади Каталонии «А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной» € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Парк Сьютаделья и исторический район Борн: путешествие по Барселоне Откройте для себя тайны Парка Сьютаделья и погрузитесь в атмосферу района Борн с эксклюзивной экскурсией Начало: Недалеко от Триумфальной арки «Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы» € 118 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе «Вы посетите главный приморский проспект курорта и старый квартал со множеством готических арок и модернистскими виллами» € 550 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Из Барселоны - в Таррагону Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин Начало: На вокзале «Куда подевалась вся мебель из богатейшего дома на улице Рыцарей» от € 200 за всё до 8 чел.