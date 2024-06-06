1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
«Это главная пешеходная улица Барселоны, «нерв и пульс» города»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
«А всё из-за местонахождения, своеобразной архитектуры и застывшей лавы в тех местах, где у городов обычно улицы и тротуары»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
«Знаменитая пешеходная улица Рамбла с её достопримечательностями»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
«Вы будете прогуливаться по главной туристической улице, а я открою для вас изнанку работы живых статуй»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
«Самая туристическая улица Барселоны со множеством исторически и художественно интересных деталей — домом с зонтиками, мозаикой Жоана Миро и работой местного современного артиста Жаумэ Пленса»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€67 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
«Мы можем выйти утром, когда город ещё спит, или днём, когда улицы полны энергии — по вашему настроению»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€196 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
«Проспект Грасиа, Квартал раздора, модерн, роскошные особняки и зеркальные витрины… Приглашаю вас перенестись на машине времени в эпоху чёрно-белого немого кино и первых автомобилей, в «золотой век» каталонской буржуазии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Побродить по городу и получить атмосферные снимки
«Погуляете по лабиринту узких улочек и тенистым переулкам»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Что скрывает Готический квартал
Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого
«Средневековая, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого, та, какой ее видят местные жители»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
О чём молчат улицы Готического квартала
Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии
Начало: На площади Каталонии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
«пройти через самую короткую улицу Барселоны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«Прокатимся по самой дорогой улице Passeig de Gràcia с её разноцветными дворцами авторства известных архитекторов»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
«А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парк Сьютаделья и исторический район Борн: путешествие по Барселоне
Откройте для себя тайны Парка Сьютаделья и погрузитесь в атмосферу района Борн с эксклюзивной экскурсией
Начало: Недалеко от Триумфальной арки
«Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€118 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе
«Вы посетите главный приморский проспект курорта и старый квартал со множеством готических арок и модернистскими виллами»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
«Куда подевалась вся мебель из богатейшего дома на улице Рыцарей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«Вас ждёт самый известный рынок города с историческими барами и самая популярная улица, где расположился красочный рынок цветов, а ещё есть классный магазин с нетипичными сувенирами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
- ММария6 июня 2024Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
- SSalome31 мая 2024Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
- ЮЮля11 мая 2024Все понравилось, рекомендую
- ММарина1 мая 2024Спасибо огромное Юлии за экскурсию! В пятый раз в Барселоне, но она смогла удивить. Очень позитивный и толковый экскурсовод! Было замечательно
- LLyubov1 мая 2024Нас было трое взрослых, нам всем экскурсия чрезвычайно понравилась. Неля великолепно продумала маршрут, три с половиной часа пролетели, как одно
- BBoris15 апреля 2024Спасибо за замечательный день в Барселоне! Нелля - очень хороший рассказчик, отличный экскурсовод, знает историю страны и города. Маршрут составлен грамотно, лёгкая подача информации, интересно и познавательно.
- ААнастасия14 апреля 2024Экскурсия яркая, впечатляющая, легкая, дружеская и веселая как и экскурсовод. Третий раз в Барселоне и благодаря этой экскурсии увидела Барселону в другом ракурсе.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 45 до 550. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Барселоны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод