Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Барселоны

Найдено 18 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Барселоне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
«Это главная пешеходная улица Барселоны, «нерв и пульс» города»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
«А всё из-за местонахождения, своеобразной архитектуры и застывшей лавы в тех местах, где у городов обычно улицы и тротуары»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
«Знаменитая пешеходная улица Рамбла с её достопримечательностями»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Барселона сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
«Вы будете прогуливаться по главной туристической улице, а я открою для вас изнанку работы живых статуй»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
94 за всё до 10 чел.
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
«Самая туристическая улица Барселоны со множеством исторически и художественно интересных деталей — домом с зонтиками, мозаикой Жоана Миро и работой местного современного артиста Жаумэ Пленса»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
67 за человека
Фотопрогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
«Мы можем выйти утром, когда город ещё спит, или днём, когда улицы полны энергии — по вашему настроению»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
196 за всё до 5 чел.
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
«Проспект Грасиа, Квартал раздора, модерн, роскошные особняки и зеркальные витрины… Приглашаю вас перенестись на машине времени в эпоху чёрно-белого немого кино и первых автомобилей, в «золотой век» каталонской буржуазии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Фотосессия в живописных местах Барселоны
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Побродить по городу и получить атмосферные снимки
«Погуляете по лабиринту узких улочек и тенистым переулкам»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Что скрывает Готический квартал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Что скрывает Готический квартал
Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого
«Средневековая, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого, та, какой ее видят местные жители»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
О чём молчат улицы Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
О чём молчат улицы Готического квартала
Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии
Начало: На площади Каталонии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
«пройти через самую короткую улицу Барселоны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«Прокатимся по самой дорогой улице Passeig de Gràcia с её разноцветными дворцами авторства известных архитекторов»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Авторская прогулка по готической Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
«А потом по вашему желанию пройдёмся по оживлённому и яркому проспекту Рамбла и завершим экскурсию на набережной»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
100 за всё до 4 чел.
Яркий Парк Сьютаделья и район Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Парк Сьютаделья и исторический район Борн: путешествие по Барселоне
Откройте для себя тайны Парка Сьютаделья и погрузитесь в атмосферу района Борн с эксклюзивной экскурсией
Начало: Недалеко от Триумфальной арки
«Район Борн — мастерские художников и маленькие улицы»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
118 за всё до 5 чел.
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе
«Вы посетите главный приморский проспект курорта и старый квартал со множеством готических арок и модернистскими виллами»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
550 за всё до 6 чел.
Из Барселоны - в Таррагону
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
«Куда подевалась вся мебель из богатейшего дома на улице Рыцарей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 200 за всё до 8 чел.
Барселона: покупки и закуски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«Вас ждёт самый известный рынок города с историческими барами и самая популярная улица, где расположился красочный рынок цветов, а ещё есть классный магазин с нетипичными сувенирами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
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    средневековья, захватила кусочки античности ну и конечно погрузилась в самую настоящую историю Барселоны. Валерий сумел передать дух и колорит города. Супер энергичный гид, 10 из 10! Обращусь к нему еще за экскурсией по другим районом Барселоны!

  • S
    Salome
    31 мая 2024
    Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
  • Ю
    Юля
    11 мая 2024
    Барселона сквозь столетия
    Все понравилось, рекомендую
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Что скрывает Готический квартал
    Спасибо огромное Юлии за экскурсию! В пятый раз в Барселоне, но она смогла удивить. Очень позитивный и толковый экскурсовод! Было замечательно
  • L
    Lyubov
    1 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Нас было трое взрослых, нам всем экскурсия чрезвычайно понравилась. Неля великолепно продумала маршрут, три с половиной часа пролетели, как одно
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    мгновение. У нас были короткие остановки возле наиболее значимых исторических мест, ну и конечно же для чашечки кофе. Неля виртуозно владеет материалом, что позволило ей чередовать исторические факты с легендами, наполнить весь рассказ не только информацией, но и яркими, завораживающими историями древности, этого прекрасного города. Одним словом: профессионализм, ответственность, человечность и грамотность.

  • B
    Boris
    15 апреля 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Спасибо за замечательный день в Барселоне! Нелля - очень хороший рассказчик, отличный экскурсовод, знает историю страны и города. Маршрут составлен грамотно, лёгкая подача информации, интересно и познавательно.
  • А
    Анастасия
    14 апреля 2024
    Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
    Экскурсия яркая, впечатляющая, легкая, дружеская и веселая как и экскурсовод. Третий раз в Барселоне и благодаря этой экскурсии увидела Барселону в другом ракурсе.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Улицы и переулки»

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  3. Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
  4. Прогулка по Готическому кварталу
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  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 45 до 550. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Барселоны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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