Готический квартал — это сердце Барселоны, с него начинался город. Здесь приветствовали Колумба, вернувшегося из путешествия в Америку. Здесь Пикассо показал свои первые картины. Вы увидите соборы и базилики, которым 700 лет, рядом с уютными ресторанами и ночными клубами. Погуляете по самой знаменитой улице Испании — пешеходному бульвару Рамблас.



Узнаете о магии в Еврейском квартале и побываете на старейшем в Европе, по-каталонски нарядном рынке Бокерия.