Готический квартал и Рамблас

Групповая экскурсия в Барселоне
4.7
32 отзыва
Готический квартал — это сердце Барселоны, с него начинался город. Здесь приветствовали Колумба, вернувшегося из путешествия в Америку. Здесь Пикассо показал свои первые картины. Вы увидите соборы и базилики, которым 700 лет, рядом с уютными ресторанами и ночными клубами. Погуляете по самой знаменитой улице Испании — пешеходному бульвару Рамблас.

Узнаете о магии в Еврейском квартале и побываете на старейшем в Европе, по-каталонски нарядном рынке Бокерия.
Готический квартал и Рамблас
Готический квартал и Рамблас
Готический квартал и Рамблас
Готический квартал и Рамблас
Готический квартал и Рамблас
Готический квартал и Рамблас
Готический квартал и Рамблас
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
27
дек
30
дек
31
дек
3
янв
6
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет€20
Детский билет (до 12 лет)€15
Детский билет (до 4 лет)€0

Что вас ожидает:

  • Кафедральный Собор
  • Еврейский квартал
  • Лас Рамблас
  • Рынок Бокерия

Описание

Групповая пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас. Готический Квартал хранит в своих узеньких улочках множество секретов и тайн. Его каменные стены дышат пикантными историями и интересными подробностями. Мы прогуляемся по этим узким каменным мостовым, увидим шпили Кафедрального Собора, пройдем по Старому Еврейскому Кварталу, погрузимся в суету жизни на бульваре Лас Рамблас, вдохнем ароматы на знаменитом рынке Бокерия. Мы расскажем вам о Барселоне то, чего не знают даже некоторые местные жители.

По средам в 17:00, по воскресеньям в 15:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: plaza Catalunya 21
Завершение: Кафедральный Собор
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 17:00, по воскресеньям в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Если вы выбрали оплату наличными, не забудьте за 48 часов до экскурсии связаться с нами по телефону +34 667293328 (можно вотсап, вайбер, телеграм). Иначе бронь аннулируется.
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
  • Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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4
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2
E
28 сен 2023
L
25 сен 2023
I
15 мая 2023
Д
27 ноя 2022
Мне не перезвонили, не написали, не отправили адрес места встречи
На экскурсию я не попала!
Ужасно
I
23 ноя 2022
R
31 окт 2022
V
26 сен 2022
M
14 июля 2022
Мы в восторге!
G
1 июля 2022
Экскурсия была обзорная с общей информацией, хотелось бы услышать более тонкие детали по архитектуре, истории и организации жизни в данном районе в старину. Возможно немного более поэтического рассказа кроме фактов.
И
22 мая 2022
Прекрасная экскурсия. Спасибо Александру за интересную подачу информации. Будем рекомендовать ещё.
Ч
24 фев 2022
Отлично организована и проведена.
k
15 фев 2020
Экскурсия хорошая,гид очень хорошо все рассказала.
С
9 фев 2020
Е
2 янв 2020
М
17 окт 2019
Экскурсия была очень информативна.
Гид Елена хорошо владеет темой. Все было без опозданий. Мы посмотрели старые кварталы, котоые без экскурсии вряд ли сами увидели бы.

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