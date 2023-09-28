Готический квартал — это сердце Барселоны, с него начинался город. Здесь приветствовали Колумба, вернувшегося из путешествия в Америку. Здесь Пикассо показал свои первые картины. Вы увидите соборы и базилики, которым 700 лет, рядом с уютными ресторанами и ночными клубами. Погуляете по самой знаменитой улице Испании — пешеходному бульвару Рамблас.
Узнаете о магии в Еврейском квартале и побываете на старейшем в Европе, по-каталонски нарядном рынке Бокерия.
Узнаете о магии в Еврейском квартале и побываете на старейшем в Европе, по-каталонски нарядном рынке Бокерия.
Ближайшие даты:
23
дек
дек
24
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дек
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|€20
|Детский билет (до 12 лет)
|€15
|Детский билет (до 4 лет)
|€0
Что вас ожидает:
- Кафедральный Собор
- Еврейский квартал
- Лас Рамблас
- Рынок Бокерия
Описание
Групповая пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и Рамблас. Готический Квартал хранит в своих узеньких улочках множество секретов и тайн. Его каменные стены дышат пикантными историями и интересными подробностями. Мы прогуляемся по этим узким каменным мостовым, увидим шпили Кафедрального Собора, пройдем по Старому Еврейскому Кварталу, погрузимся в суету жизни на бульваре Лас Рамблас, вдохнем ароматы на знаменитом рынке Бокерия. Мы расскажем вам о Барселоне то, чего не знают даже некоторые местные жители.
По средам в 17:00, по воскресеньям в 15:00
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Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: plaza Catalunya 21Завершение: Кафедральный Собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам в 17:00, по воскресеньям в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Если вы выбрали оплату наличными, не забудьте за 48 часов до экскурсии связаться с нами по телефону +34 667293328 (можно вотсап, вайбер, телеграм). Иначе бронь аннулируется.
- Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
- Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Edouard
28 сен 2023
L
LUBOV
25 сен 2023
I
Irina
15 мая 2023
Д
Диана
27 ноя 2022
Мне не перезвонили, не написали, не отправили адрес места встречи
На экскурсию я не попала!
Ужасно
На экскурсию я не попала!
Ужасно
I
Irina
23 ноя 2022
R
Rafel
31 окт 2022
V
Violetta
26 сен 2022
M
Maria
14 июля 2022
Мы в восторге!
G
Golian.o
1 июля 2022
Экскурсия была обзорная с общей информацией, хотелось бы услышать более тонкие детали по архитектуре, истории и организации жизни в данном районе в старину. Возможно немного более поэтического рассказа кроме фактов.
И
Ирина
22 мая 2022
Прекрасная экскурсия. Спасибо Александру за интересную подачу информации. Будем рекомендовать ещё.
Ч
Чаусов
24 фев 2022
Отлично организована и проведена.
k
klimov.i
15 фев 2020
Экскурсия хорошая,гид очень хорошо все рассказала.
С
Суржик
9 фев 2020
Е
Евгения
2 янв 2020
М
Марина
17 окт 2019
Экскурсия была очень информативна.
Гид Елена хорошо владеет темой. Все было без опозданий. Мы посмотрели старые кварталы, котоые без экскурсии вряд ли сами увидели бы.
Гид Елена хорошо владеет темой. Все было без опозданий. Мы посмотрели старые кварталы, котоые без экскурсии вряд ли сами увидели бы.
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