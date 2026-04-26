Каталония, где время словно остановилось. Каменные мосты, города на скалах и вулканические леса перенесут вас в эпоху рыцарей и легенд. Путешествие по самым атмосферным и нетуристическим уголкам региона.
Описание экскурсииБесалу — город, застывший во времени Наше путешествие начинается в Бесалу — жемчужине средневековой Каталонии. Легендарный каменный мост XI–XII веков через реку Флувия, узкие улочки, романские храмы и еврейский квартал Калль с древними ритуальными купальнями создают ощущение, будто вы попали на страницы старинной хроники. Здесь прошлое не реконструировано — оно живёт в каждом камне. Далее нас ждёт Природный парк вулканов Гарроча — крупнейшая вулканическая зона Пиренейского полуострова. Буковые леса, мягкий свет и остывшие кратеры открывают первозданную сторону Каталонии, где природа и тишина становятся частью путешествия. Рупит — город на краю скалы Финальной точкой станет Рупит — город, вырезанный из базальтовой скалы. Подвесной деревянный мост, мощёные улицы, старинные дома и дегустация местных сыров, вяленого мяса и вина создают ощущение подлинного средневекового поселения, где традиции по-прежнему живы. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бесалу
- Средневековый мост Бесалу
- Река Флувия
- Еврейский квартал Калль
- Ритуальные купальни (миква) Бесалу
- Природный парк вулканов Гарроча
- Буковые леса Гаррочи
- Вулканические кратеры Гаррочи
- Рупит
- Подвесной мост Рупита
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в 10:00. Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости
- Для группы 6-7 человек стоимость рассчитывается по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Дорогами Средневековья - тайны древней Каталонии и её скрытые города»
Индивидуальная
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Индивидуальный треккинг в Барселоне для любителей гор. Восхождение, средневековые города и традиционная кухня в одном маршруте
Начало: В деревне Aiguafreda
28 апр в 09:30
29 апр в 09:30
€160 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
10 самых древних мест Барселоны
Исследовать исторические уголки Старого города и услышать его легенды
Завтра в 09:00
28 апр в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны творческой лаборатории Гауди
Это не материал из путеводителя, а попытка понять личность архитектора и дать пищу для размышлений
Начало: В районе Саграда Фамилия
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Отправиться из Барселоны к древней крепости и волшебным гротам (спуск к ним - целый аттракцион)
Завтра в 08:00
28 апр в 13:00
от €694 за всё до 6 чел.
€480 за экскурсию
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.