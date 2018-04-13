5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для треккинга по древней дороге Айгвафреда благодаря продолжительным световым дням и возможности насладиться пикником на свежем воздухе. В это время года пейзажи особенно живописны, а разнообразие местных вкусовых деликатесов делает прогулку незабываемой. Весной и осенью также стоит отправиться в это путешествие. Эти месяцы радуют комфортными условиями для длительных прогулок, когда можно полностью погрузиться в атмосферу средневековой архитектуры и природных красот без излишней жары.

Этот маршрут подходит для выносливых любителей гор с хорошей физической подготовкой. Большое восхождение на горный хребет Айгвафреда приведет к старинному городку, где можно увидеть средневековую архитектуру и попробовать каталонские блюда. По пути встречаются панорамные виды, перевалы и возможность наблюдать за величавыми птицами. В маршруте предусмотрены остановки для отдыха и пикника с местными деликатесами

Описание экскурсии

Старинные деревенские домики

Ваше путешествие начнётся в деревне Айгвафреда. Горный хребет, восхождение по которому вам предстоит, возвышается сразу за последним домом. Но по дороге я обязательно расскажу вам несколько интересных фактов из истории деревни, местных жителей и архитектуры. По дороге у вас будет возможность отобедать в окружении развалин средневекового замка, в ресторане с традиционной каталонской кухней.

Заповедные каталонские горы

Хребет, на который мы отправимся, изрезан тропами, оставленными здесь многими поколениями местных жителей. Путь пролегает по заповеднику Монтсени — над живописным ущельем. Это излюбленное место гнездования пернатых хищников — белоголовых сипов. Если нам повезёт, вы обязательно восхититесь видом этих птиц, парящих почти на одной уровне с тропинкой. По дороге вам встретятся старая мельница, развалины бункеров и других оборонительных конструкций, оставшихся от военных конфликтов последних столетий.

Насыщение горами

Вам предстоит подняться в горы с 400 до почти 1100 метров над уровнем моря и преодолеть несколько перевалов. Всю дорогу вас будут сопровождать не только захватывающие пейзажи, но и ароматы средиземноморских трав: розмарина, лаванды и тимьяна. Мы будем делать остановки каждый час на 20-30 минут и каждые 3 часа большой часовой привал. И обязательно выберем живописное место, чтобы устроить пикник с хамоном, свежим хлебом, оливками, сыром и другими местными вкусностями.

Город из Средневековья

Горные тропинки приведут вас в крошеный город Эль Бруль с прекрасно сохранившейся средневековой архитектурой. В этом месте, на пересечении дорог в глубине гор, путники всегда находили приют в постоялых дворах и монастыре. По сложившейся веками традиции, местные жители очень добродушно относятся к путешественникам и встречают их с искренней улыбкой на лице. Здесь вы увидите старый монастырь с садом фруктовых деревьев, развалины древнего замка и дозорной башни, полюбуетесь великолепной панорамой. И по желанию заглянете в местный ресторан, в котором мало что изменилось за несколько сотен лет его существования.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет активным путешественникам от 16 лет: подъем в горы некрутой, встречаются участки с уклоном до 20-25 градусов.

Организационные детали