5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Древней дорогой Айгвафреда: трекинг

Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени

Nikita
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Nikita – ваш гид
Этот маршрут идеально подходит для выносливых любителей гор с хорошей физической подготовкой.

Вас ждёт большое восхождение на горный хребет: по пути вы преодолеете перевалы, полюбуетесь панорамами с обрывов и дойдёте до атмосферного старинного городка.

Большой удачей станет встреча с огромными величавыми птицами, а в старейшем ресторане вы попробуете традиционные суп-рагу и бутифарру.
€125
100 за человека
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Встреча в деревне Aiguafreda
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг

Что вас ожидает

Старинные деревенские домики
Ваше путешествие начнётся в деревне Айгвафреда. Горный хребет, восхождение по которому вам предстоит, возвышается сразу за последним домом. Но по дороге я обязательно расскажу вам несколько интересных фактов из истории деревни, местных жителей и архитектуры. А вечером, после большого похода, здесь вас будет ждать сытный ужин в традиционном ресторанчике.

Заповедные каталонские горы
Хребет, на который мы отправимся, изрезан тропами, оставленными здесь многими поколениями местных жителей. Путь пролегает по заповеднику Монтсени — над живописным ущельем. Это излюбленное место гнездования пернатых хищников — белоголовых сипов. Если нам повезёт, вы обязательно восхититесь видом этих птиц, парящих почти на одной уровне с тропинкой. По дороге вам встретятся старая мельница, развалины бункеров и других оборонительных конструкций, оставшихся от военных конфликтов последних столетий.

Насыщение горами
Вам предстоит подняться в горы с 400 до почти 1100 метров над уровнем моря и преодолеть несколько перевалов. Всю дорогу вас будут сопровождать не только захватывающие пейзажи, но и ароматы средиземноморских трав: розмарина, лаванды и тимьяна. Мы будем делать остановки каждый час на 20-30 минут и каждые 3 часа большой часовой привал. И обязательно выберем живописное место, чтобы устроить пикник с хамоном, свежим хлебом, оливками, сыром и другими местными вкусностями.

Город из Средневековья
Горные тропинки приведут вас в крошеный город Эль Бруль с прекрасно сохранившейся средневековой архитектурой. В этом месте, на пересечении дорог в глубине гор, путники всегда находили приют в постоялых дворах и монастыре. По сложившейся веками традиции, местные жители очень добродушно относятся к путешественникам и встречают их с искренней улыбкой на лице. Здесь вы увидите старый монастырь с садом фруктовых деревьев, развалины древнего замка и дозорной башни, полюбуетесь великолепной панорамой. И по желанию заглянете в местный ресторан, в котором мало что изменилось за несколько сотен лет его существования.

Кому подойдет эта прогулка

Маршрут подойдет активным путешественникам от 16 лет: подъем в горы некрутой, встречаются участки с уклоном до 20-25 градусов.

Организационные детали

  • Дистанция нашего маршрута — 23 км, подъем — 700 м, уровень сложности — трудный.
  • Добраться из Барселоны до деревни Айгвафреда можно на электричке: R3 со станции Sants Estacio или Placa de Catalunya до станции Sant Martí de Centelles, где я вас встречу. Электрички ходят каждые час-полтора, дорога занимает около часа, билет обойдется примерно в 8 € в оба конца. Также можно доехать на машине: дорога С-17 на Vic.
  • Закуски для пикника входят в стоимость экскурсии.
  • Обед и ужин не входят в стоимость экскурсии (примерные цены: обед — 10-15 €; ужин — 13-17 €).
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг
Древней дорогой Айгвафреда: трекинг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в деревне Aiguafreda.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nikita
Nikita
Привет! Меня Зовут Никита. Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Aiguafreda, которая расположена в долине горного массива Montseny. Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать новые маршруты, созерцать красоту природы. Здешние места и виды покорили меня. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о маршрутах и тропах окрестных гор. Мои путешествия можно отнести к категориям экотуризма, экоприключений и археологического туризма. Являясь скорее знатоком-любителем, нежели профессионалом, моя цель - погрузить путешественника в атмосферу этих мест, позволить самостоятельно прочувствовать историю. Я же, со своей стороны, поделюсь с вами историями и преданиями людей, издревле здесь живших. Так же смогу ответить на некоторые вопросы из областей ботаники, геологии.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Живая природа - что может быть прекраснее? Куда бы вы не помотрели... там есть что увидеть. Вперёд и вы не пожалеете!
Я очень рада, что несмотря на свой не юный возраст и не ахти какую физическую форму не испугалась и получила море ощущений.
День в горах остался самым запоминающимся из всех дней проведенных в Испании.
25 декабря 2018
Экскурсия была великолепная. Вся семья была горда собой что преодолели расстояние и восхождение. Все влюблены в Никиту. Огромное спасибо!
27 ноября 2018
Очень понравилось! Никита очень интересно рассказывает и внимательно относится к идущим рядом туристам. Природа красивая.
25 апреля 2018
Это было потрясающе! День пролетел на одном дыхании и оставил в душе самые теплые чувства. Радость от прикосновения к природе, радость общения с замечательным рассказчиком, увлеченным своим делом и влюбленным в этот уголок мира человеком. Никита, огромное спасибо!
Мария
13 апреля 2018
От похода получили приятные впечатления. Прибыли на станцию в 10:14, уехали в 20:37. Конечно, при заказе такой экскурсии стоит быть уверенным в том, что пройти порядка 25 км будет под силу каждому участнику. Дорога не была ни сложной, ни опасной. С подъемом в горы открывались восхитительные виды окрестностей, дорога большей частью проходила по лесу. Никита рассказывал о местных жителях, об истории здешних мест, о растениях и животных и о многом другом. В дороге мы делали несколько привалов, в том числе, с перекусом. Сыр, хамон, фрукты и другие продукты, которые взял Никита, были вкусными и мы скушали почти всё. Добравшись до конечной точки мы отобедали в ресторане и отправились назад, но следовали другими дорогами на части маршрута. Подробностей увиденного раскрывать не буду для того, чтобы для те участники, которые также как и мы, отважутся отправиться Древней дорогой Айгвафреда, ощутили себя первооткрывателями. Спасибо Никите за возможность увидеть нетуристическую загородную Испанию в этом дивном краю.

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