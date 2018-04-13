5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальный треккинг в Барселоне для любителей гор. Восхождение, средневековые города и традиционная кухня в одном маршруте
Этот маршрут подходит для выносливых любителей гор с хорошей физической подготовкой.
Большое восхождение на горный хребет Айгвафреда приведет к старинному городку, где можно увидеть средневековую архитектуру и попробовать каталонские блюда. По пути встречаются панорамные виды, перевалы и возможность наблюдать за величавыми птицами. В маршруте предусмотрены остановки для отдыха и пикника с местными деликатесами
Летние месяцы идеально подходят для треккинга по древней дороге Айгвафреда благодаря продолжительным световым дням и возможности насладиться пикником на свежем воздухе. В это время года пейзажи особенно живописны, а разнообразие местных вкусовых деликатесов делает прогулку незабываемой.
Весной и осенью также стоит отправиться в это путешествие. Эти месяцы радуют комфортными условиями для длительных прогулок, когда можно полностью погрузиться в атмосферу средневековой архитектуры и природных красот без излишней жары.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Средневековый замок
Старая мельница
Дозорная башня
Монастырь с садом
Описание экскурсии
Старинные деревенские домики
Ваше путешествие начнётся в деревне Айгвафреда. Горный хребет, восхождение по которому вам предстоит, возвышается сразу за последним домом. Но по дороге я обязательно расскажу вам несколько интересных фактов из истории деревни, местных жителей и архитектуры. По дороге у вас будет возможность отобедать в окружении развалин средневекового замка, в ресторане с традиционной каталонской кухней.
Заповедные каталонские горы
Хребет, на который мы отправимся, изрезан тропами, оставленными здесь многими поколениями местных жителей. Путь пролегает по заповеднику Монтсени — над живописным ущельем. Это излюбленное место гнездования пернатых хищников — белоголовых сипов. Если нам повезёт, вы обязательно восхититесь видом этих птиц, парящих почти на одной уровне с тропинкой. По дороге вам встретятся старая мельница, развалины бункеров и других оборонительных конструкций, оставшихся от военных конфликтов последних столетий.
Насыщение горами
Вам предстоит подняться в горы с 400 до почти 1100 метров над уровнем моря и преодолеть несколько перевалов. Всю дорогу вас будут сопровождать не только захватывающие пейзажи, но и ароматы средиземноморских трав: розмарина, лаванды и тимьяна. Мы будем делать остановки каждый час на 20-30 минут и каждые 3 часа большой часовой привал. И обязательно выберем живописное место, чтобы устроить пикник с хамоном, свежим хлебом, оливками, сыром и другими местными вкусностями.
Город из Средневековья
Горные тропинки приведут вас в крошеный город Эль Бруль с прекрасно сохранившейся средневековой архитектурой. В этом месте, на пересечении дорог в глубине гор, путники всегда находили приют в постоялых дворах и монастыре. По сложившейся веками традиции, местные жители очень добродушно относятся к путешественникам и встречают их с искренней улыбкой на лице. Здесь вы увидите старый монастырь с садом фруктовых деревьев, развалины древнего замка и дозорной башни, полюбуетесь великолепной панорамой. И по желанию заглянете в местный ресторан, в котором мало что изменилось за несколько сотен лет его существования.
Кому подойдет эта прогулка
Маршрут подойдет активным путешественникам от 16 лет: подъем в горы некрутой, встречаются участки с уклоном до 20-25 градусов.
Организационные детали
Дистанция нашего маршрута — 23 км, подъем — 700 м, уровень сложности — трудный.
Добраться из Барселоны до деревни Айгвафреда можно на электричке: R3 со станции Sants Estacio или Placa de Catalunya до станции Sant Martí de Centelles, где я вас встречу. Электрички ходят каждые час-полтора, дорога занимает около часа, билет обойдется примерно в 8 € в оба конца. Также можно доехать на машине: дорога С-17 на Vic.
Закуски для пикника входят в стоимость экскурсии.
Обед и ужин не входят в стоимость экскурсии (примерные цены: обед — 10-15 €; ужин — 13-17 €).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€160
Дети до 18 лет
€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Aiguafreda
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 251 туриста
Я постоянно живу в Испании с 2015 года. Сейчас местом моего проживания является крохотная деревушка Айгуафреда, которая расположена в долине горного массива Монтсени.
Я люблю гулять по горам и долинам, исследовать читать дальшеуменьшить
новые маршруты, созерцать красоту природы. Здешние места и виды покорили меня. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о маршрутах и тропах окрестных гор. Мои путешествия можно отнести к категориям экотуризма, экоприключений и археологического туризма.
Являясь скорее знатоком-любителем, нежели профессионалом, моя цель — погрузить путешественника в атмосферу этих мест, позволить самостоятельно прочувствовать историю. Я же, со своей стороны, поделюсь с вами историями и преданиями людей, издревле здесь живших. Также смогу ответить на некоторые вопросы из областей ботаники, геологии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Мария
От похода получили приятные впечатления. Прибыли на станцию в 10:14, уехали в 20:37. Конечно, при заказе такой экскурсии стоит быть уверенным в том, что пройти порядка 25 км будет под читать дальшеуменьшить
силу каждому участнику. Дорога не была ни сложной, ни опасной. С подъемом в горы открывались восхитительные виды окрестностей, дорога большей частью проходила по лесу. Никита рассказывал о местных жителях, об истории здешних мест, о растениях и животных и о многом другом. В дороге мы делали несколько привалов, в том числе, с перекусом. Сыр, хамон, фрукты и другие продукты, которые взял Никита, были вкусными и мы скушали почти всё. Добравшись до конечной точки мы отобедали в ресторане и отправились назад, но следовали другими дорогами на части маршрута. Подробностей увиденного раскрывать не буду для того, чтобы для те участники, которые также как и мы, отважутся отправиться Древней дорогой Айгвафреда, ощутили себя первооткрывателями. Спасибо Никите за возможность увидеть нетуристическую загородную Испанию в этом дивном краю.
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С
Светлана
Живая природа - что может быть прекраснее? Куда бы вы не помотрели… там есть что увидеть. Вперёд и вы не пожалеете! Я очень рада, что несмотря на свой не юный возраст и не ахти какую физическую форму не испугалась и получила море ощущений. День в горах остался самым запоминающимся из всех дней проведенных в Испании.
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Т
Татьяна
Это было потрясающе! День пролетел на одном дыхании и оставил в душе самые теплые чувства. Радость от прикосновения к природе, радость общения с замечательным рассказчиком, увлеченным своим делом и влюбленным в этот уголок мира человеком. Никита, огромное спасибо!
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Салам
Прекрасная прогулка! Точнее даже путешествие. 10 часов по прекрасной природе, посетили самые разные локации, от укромных мест "только для местных" до Мишленовского ресторана.
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Berta
Экскурсия была великолепная. Вся семья была горда собой что преодолели расстояние и восхождение. Все влюблены в Никиту. Огромное спасибо!
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Екатерина
Очень понравилось! Никита очень интересно рассказывает и внимательно относится к идущим рядом туристам. Природа красивая.
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