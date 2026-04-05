43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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его творческом начале. При этом весь материал был истолкован очень увлекательно. Если задумываетесь о том, стоит ли идти с детьми, - будьте уверены, им понравится.

Евгений даже провел нас в крипту, где захоронен сам великий архитектор!

Мы узнали большое количество деталей, которые проливают свет на то, насколько гениальны с технической точки зрения творения знаменитого маэстро.

В завершении экскурсии Евгений дал нам несколько полезных советов на тему досуга в Барселоне, которыми мы не преминули воспользоваться, а что это были за советы, Вы сможете узнать, непосредственно посетив экскурсии Евгения:)