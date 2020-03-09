43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Тайны творческой лаборатории Гауди

Увидеть главные шедевры зодчего и открыть их секреты

Evgen
Задать вопрос
Evgen – ваш гид
Вы познакомитесь с самыми великолепными постройками Гауди в Барселоне — храмом Саграда Фамилия, парком Гуэль, Домами Мила и Бальо — и с моей помощью рассмотрите в них то, что можно прочесть в их причудливых формах.

Я помогу вам понять замыслы зодчего и различить ту тонкую грань между религиозным, мистическим, модернистским и природным началами в его архитектуре — вы не только увидите, но и почувствуете, насколько это прекрасно.
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии43 отзыва
4.84
Тайны творческой лаборатории Гауди
Тайны творческой лаборатории Гауди

Что вас ожидает

Эпоха Гауди
Вас ждёт увлекательный рассказ не только о жизни и творчестве Антонио Гауди, но и об эпохе, в которую жил и творил великий зодчий. Вы узнаете, как в этот период начал меняться облик Барселоны и святых для каталонцев мест, а также как современники архитектора приняли его шедевры. Я назову вам имена тех, кто был заказчиками работ Гауди, согласившимися на постройку таких причудливых зданий, и открою один из главных секретов творческой карьеры архитектора: с кем он советовался.

Загадки творений мастера
Вы примерите на себя роль исследователей четырёх самых знаменитых зданий Гауди — храма Саграда Фамилия, Дома Бальо, Дома Мила и парка Гуэль. Зодчий никогда не писал мемуаров и не давал подробных интервью о своих проектах, поэтому его творения полны загадок. Вы узнаете, из какой плитки выложены стены пряничных домиков и Лавка Бесконечности, какой секрет спрятан в их узорах и почему для его построек так характерны необычные кресты и балконы в виде черепов и водорослей. Огромное количество символов, оставленных Гауди в его архитектуре, многое расскажет о характере зодчего и его внутреннем мире.

Организационные детали

Каждый дополнительный час экскурсии стоит 25 евро. Если участников больше 2, то доплата за каждого составит 25 евро к указанной стоимости прогулки.

Тайны творческой лаборатории Гауди
Тайны творческой лаборатории Гауди
Тайны творческой лаборатории Гауди
Тайны творческой лаборатории Гауди
Тайны творческой лаборатории Гауди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Evgen
Evgen
У каждого человека есть различные этапы в жизни. Одним из важнейших и интереснейших этапов в моей жизни стала Испания. Вот уже многие годы я живу в Барселоне и занимаюсь своим любимым делом: рассказываю о богатейшей истории, культуре и обычаях этого края, тем более, что мое образование историка делает эти рассказы убедительнее. Ведь все, что происходило на территории Таракии во времена правления Римской Империи, или события средних веков, неразрывно связаны с историей становления всей Европы. Те или иные факты, имевшие место в Мадриде, Барселоне или в любом другом городе Испании, всегда тесно переплетаются с историческими событиями европейских государств. Как мне кажется, человек, приехавший на отдых, должен получить максимум удовольствия и положительных эмоций от увиденного, и моя задача - обеспечить вам это. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по Барселоне и Каталонии!
Напишите мне

43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия мало что даст любознательному человеку, хоть что-то уже знающему о Гауди ...
Сначала лирическое отступление: лучшая экскурсия из заказанных на Трипстере у меня случилась лет пять назад во Флоренции - у гида "за душой" оказалась диссертация по флорентийским мозаикам, что вместе с прекрасным языком держало наше внимание все 4 часа экскурсии.
По каким-то причинам у меня были ожидания от "историка по образованию" такой же широты и глубины познаний. Экскурсия свелась к 3-м (пусть даже основным) работам Гауди и двум "тайнам" - природные линии и глубокая религиозность. Про развитие архитектурного стиля Гауди и его изменение за 40 лет творчества не было вообще ничего. Ну и упрощенная стилистика рассказа была заточена на уровень слушателя 7-8 класса школы ( на мой вкус )
Попытки расширить тему разговора вопросами приводили к общим фразам и фактическим ошибкам в ответах по истории, топонимике города и по творчеству самого Гауди (как показал потом поиск информации)
В Барселоне много гидов - возьмите кого-нибудь другого...
4 ноября 2019
Евгений общительный и внимательный к клиентам человек, но как профессиональный гид смог раскрыть только одну тайну Гауди, а их в его лаборатории множество, именно поэтому миллионы туристов едут в Барселону. Но остальные тайны так и остались для нас не раскрытыми.
Sergey
2 сентября 2019
Мы оказались под впечатлением уже с самого начала эксккрсии. Евгений сразу очаровал нас своим внимательным отношением и высоким уровнем подготовки.
Мы получили полную информацию о жизненном пути Антонио Гауди и о его творческом начале. При этом весь материал был истолкован очень увлекательно. Если задумываетесь о том, стоит ли идти с детьми, - будьте уверены, им понравится.
Евгений даже провел нас в крипту, где захоронен сам великий архитектор!
Мы узнали большое количество деталей, которые проливают свет на то, насколько гениальны с технической точки зрения творения знаменитого маэстро.
В завершении экскурсии Евгений дал нам несколько полезных советов на тему досуга в Барселоне, которыми мы не преминули воспользоваться, а что это были за советы, Вы сможете узнать, непосредственно посетив экскурсии Евгения :)
21 августа 2019
Экскурсия замечательная Длилась 5 часов, я готова была ходить и слушать ещё и ещё!
Евгений, наш гид, знает столько интересного о предмете, о котором рассказывает, что слушать, думать и анализировать с ним одно удовольствие!
Спасибо огромное!
4 августа 2019
Экскурсия понравилась.
Гид гибко подошел ко времени начала - стартовали в 9.00.Были удачные индивидуальные решения. В частности, бесплатно попали в крипту Саграда Фамилия, посмотрели могилу Гауди. Также очень удачно выбрано место начала экскурсии по парку Гуэль. Рассказ интересен и взрослым и старшим детям.
4 августа 2019
Как бы я не старалась, перехвалить Евгения будет сложно!
Великолепная экскурсия!
Потрясающее знание своего предмета, увлекательные истории, интересные факты. Было о чем задуматься и подискутировать. У гида очень разносторонний взгляд на вещи. Обширные знания и любопытные нюансы делают экскурсию особенной и запоминающейся.
Евгений сам по себе отзывчивый человек и его рекомендации, касающиеся интересных мест и заведений, оказались нам очень полезны!
Женя, ещё раз большое спасибо за незабываемые впечатления!
6 июля 2019
Очень понравилась экскурсия, проведённая Евгением по творчеству Гауди. Замечательный гид, с трепетным отношением к нуждам и желанием туристов. Также увлекательный и интерактивный рассказчик с широкими знаниями истории и архитектуры. Довольны советами по будущему времяпровождение в Барселоне и в мире.
13 июня 2019
Даём сразу плюс 1 балл за то что Евгений смог подстроиться под нас и не отказал в переносе экскурсии. При этом ещё и прождал нас почти час... мы попали в пробку...
Евгений человек неординарный. Со своим видением тематики. Вы не услышите на экскурсии избитых фраз и штампов. Все преподносится с какой то иной точки восприятия :)
Думаю экскурсия отлично подойдёт веселым компаниям, которые не хотят просто получить сухое знание о каких то местах.

Пожалуй стоит отметить и то, что тайминг и локации экскурсии рассчитаны так, что вам не придётся ходить десятки километров. Два трансфера на такси за 7-8 евро, и вуаля, вы сэкономили миллион сил и времени.
8 мая 2019
Очень интересная экскурсия! Евгений потрясающий историк, очень интересно рассказывает, понравилось даже моей 7 летней дочери. Рассказал то, о чем мы бы никогда не прочитали! Мы благодарны за интересно и познавательно проведённый день)
8 мая 2019
Экскурсию проводил Евгений. Прекрасный специалист, замечательно разбирающийся в истории, нравах и обычаях испанцев, имеющ й своё, зачастую оригинальный взгляд на предметы обсуждения. Евгений по-настоящему любит город Барселону и знает его. Благодарен за предложенное Евгением посещение фламенко. Рекомендую Евгения другим путешественникам.
Ещё 33 отзыва

Evgen проводит ещё 4 экскурсии

Добро пожаловать в Барселону!Добро пожаловать в Барселону!Добро пожаловать в Барселону!
скидка20%
€137
110 за экскурсию
4 часа
90 отзывов
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Кто из путешественников не мечтает почувствовать магию Барселоны, пройтись по лабиринту улочек Готического квартала, окунуться в мир причудливых творений Гауди и, затаив дыхание, предстать перед храмом Саграда Фамилия? На несколько часов вы с головой погрузитесь в атмосферу и историю красавицы Барселоны, вдохнете аромат каталонского кофе и заглянете в интереснейшие места города — как известные всему миру, так и скрытые от глаз обычных туристов.
Душа Барселоны. Вкусно и интересноДуша Барселоны. Вкусно и интересноДуша Барселоны. Вкусно и интересно
99 за экскурсию
3 часа
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Прогуляться по городу и увидеть главные достопримечательности недостаточно для того, чтобы прочувствовать местный колорит и атмосферу. Секретными улочками я выведу вас к любимым заведениям местных, где можно будет попробовать самый вкусный хамон, превосходные сыры и другие изюминки испанской кухни.
Истории Старой БарселоныИстории Старой БарселоныИстории Старой Барселоны
скидка30%
€26
19 за человека
2 часа
100 отзывов
Прогулка по Готическому Кварталу с профессиональным историком
Неспешно гуляя по старинным районам Барселоны, мы вместе постараемся разобраться в его истории со времен Римской Империи до периода «католических королей». Важные исторические события выстроятся в логический ряд, и вы станете лучше понимать характер и душу этого удивительного города. А помогут в этом не только рассказы о великих судьбах и эпохах, но и весьма необычные «гиды» – монеты из коллекции знаменитого нумизмата Барселоны. Вы удивитесь, как много тайн они могут открыть, если знать мир их символики.
Вековые тайны монастыря МонтсерратВековые тайны монастыря МонтсерратВековые тайны монастыря Монтсеррат
145 за экскурсию
7 часов
Погрузиться в разные эпохи сооружения и разгадать его секреты
Магия и божественность, история и вымыслы — всё это переплетено в судьбе Монтсеррат. На экскурсии вы изучите его прошлое через людей, артефакты, события и легенды. Узнаете, как Христофор Колумб был связан со священной горой и какие секреты хранят картины и алтарь монастыря. Я открою вам религиозное сердце Каталонии с неизведанной стороны.

Исторические экскурсии в Барселоне

Пешком по БарселонеПешком по БарселонеПешком по Барселоне
От 110 за экскурсию
6 часов
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Барселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не только
От 75 за экскурсию
3.5 часа
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Гауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гением
150 за экскурсию
7 часов
13 отзывов
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Всё о ГаудиВсё о ГаудиВсё о Гауди
164 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
От 59 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные