43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Эпоха Гауди

Вас ждёт увлекательный рассказ не только о жизни и творчестве Антонио Гауди, но и об эпохе, в которую жил и творил великий зодчий. Вы узнаете, как в этот период начал меняться облик Барселоны и святых для каталонцев мест, а также как современники архитектора приняли его шедевры. Я назову вам имена тех, кто был заказчиками работ Гауди, согласившимися на постройку таких причудливых зданий, и открою один из главных секретов творческой карьеры архитектора: с кем он советовался.

Загадки творений мастера

Вы примерите на себя роль исследователей четырёх самых знаменитых зданий Гауди — храма Саграда Фамилия, Дома Бальо, Дома Мила и парка Гуэль. Зодчий никогда не писал мемуаров и не давал подробных интервью о своих проектах, поэтому его творения полны загадок. Вы узнаете, из какой плитки выложены стены пряничных домиков и Лавка Бесконечности, какой секрет спрятан в их узорах и почему для его построек так характерны необычные кресты и балконы в виде черепов и водорослей. Огромное количество символов, оставленных Гауди в его архитектуре, многое расскажет о характере зодчего и его внутреннем мире.