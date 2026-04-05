43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с великолепными постройками Гауди в Барселоне — храмом Саграда Фамилия, Домами Мила и Бальо. С нашей помощью прочитаете, что скрыто в их причудливых формах.
Поймёте замыслы зодчего и различите ту тонкую грань между религиозным, мистическим и природным началами в его архитектуре.
Поймёте замыслы зодчего и различите ту тонкую грань между религиозным, мистическим и природным началами в его архитектуре.
Описание экскурсии
- Вы примерите на себя роль исследователей самых знаменитых зданий Гауди — храма Саграда Фамилия, Дома Бальо и Дома Мила. Зодчий никогда не писал мемуаров и не давал подробных интервью о своих проектах, поэтому его творения полны загадок.
- Изучите многочисленные символы, оставленные Гауди в архитектуре, — они многое расскажут о его характере и внутреннем мире.
- Выясните, почему для его построек так характерны необычные кресты и балконы в виде черепов и водорослей.
- Узнаете не только о жизни и творчестве Антонио Гауди, но и об эпохе, в которую жил и творил великий зодчий.
- Поймёте, как в этот период начал меняться облик Барселоны и святых для каталонцев мест, и как современники архитектора приняли его шедевры.
Организационные детали
- Дополнительный час к основной экскурсии — €40.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек: €20 — за каждого следующего взрослого, €15 — за детей от 8 до 14 лет, дети до 8 лет — бесплатно.
- Вход в Саграда Фамилию, а также в Дома Мила и Бальо не предусмотрен.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2825 туристов
У каждого человека есть различные этапы в жизни. Одним из важнейших и интереснейших этапов для нас стала Испания. Мы давно живём в Барселоне и занимаемся любимым делом: рассказываем о богатейшей
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Спасибо Людмиле за отличную экскурсию по наследию Гауди
Евгений
Ответ организатора:
Добрый вечер, Денис, большое спасибо за Ваш замечательный отзыв!
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I
Евгений ОЧЕНЬ знающий гид. Все исторические факты проверяет в архивах и потом только о них рассказывает. На все вопросы отвечает с удовольствием! Человек реально - кладезь знаний! Экскурсия была супер интересная и впечатляющая.
Очень рекомендую тем, у кого пытливый склад мышления!
Евгений, спасибо ОГРОМНОЕ за океан незабывыемых восторженных впечатлений!
Очень рекомендую тем, у кого пытливый склад мышления!
Евгений, спасибо ОГРОМНОЕ за океан незабывыемых восторженных впечатлений!
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Экскурсию проводил Евгений, хороший гид, было видно, что готовился и очень старался. Но когда он нас завел в сувенирный магазин и на примере сувениров начал рассказывать об архитектуре Барселоны, мы решили прекратить экскурсию. Но в целом осталось приятное впечатление от прогулки.
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Мы оказались под впечатлением уже с самого начала эксккрсии. Евгений сразу очаровал нас своим внимательным отношением и высоким уровнем подготовки.
Мы получили полную информацию о жизненном пути Антонио Гауди и о
Мы получили полную информацию о жизненном пути Антонио Гауди и о
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А
Даём сразу плюс 1 балл за то что Евгений смог подстроиться под нас и не отказал в переносе экскурсии. При этом ещё и прождал нас почти час… мы попали в
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N
Перед поездкой в Барселону я много читала о гениальном Антонио Гауди, и как мне казалось, много знала о его архитектурных шедеврах, делающих город неповторимым и ярким. Но 5-часовая экскурсия с
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