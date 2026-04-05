43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны творческой лаборатории Гауди

Это не материал из путеводителя, а попытка понять личность архитектора и дать пищу для размышлений
Вы познакомитесь с великолепными постройками Гауди в Барселоне — храмом Саграда Фамилия, Домами Мила и Бальо. С нашей помощью прочитаете, что скрыто в их причудливых формах.

Поймёте замыслы зодчего и различите ту тонкую грань между религиозным, мистическим и природным началами в его архитектуре.
4.8
55 отзывов
Тайны творческой лаборатории Гауди
Тайны творческой лаборатории Гауди
Тайны творческой лаборатории Гауди

Описание экскурсии

  • Вы примерите на себя роль исследователей самых знаменитых зданий Гауди — храма Саграда Фамилия, Дома Бальо и Дома Мила. Зодчий никогда не писал мемуаров и не давал подробных интервью о своих проектах, поэтому его творения полны загадок.
  • Изучите многочисленные символы, оставленные Гауди в архитектуре, — они многое расскажут о его характере и внутреннем мире.
  • Выясните, почему для его построек так характерны необычные кресты и балконы в виде черепов и водорослей.
  • Узнаете не только о жизни и творчестве Антонио Гауди, но и об эпохе, в которую жил и творил великий зодчий.
  • Поймёте, как в этот период начал меняться облик Барселоны и святых для каталонцев мест, и как современники архитектора приняли его шедевры.

Организационные детали

  • Дополнительный час к основной экскурсии — €40.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек: €20 — за каждого следующего взрослого, €15 — за детей от 8 до 14 лет, дети до 8 лет — бесплатно.
  • Вход в Саграда Фамилию, а также в Дома Мила и Бальо не предусмотрен.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2825 туристов
У каждого человека есть различные этапы в жизни. Одним из важнейших и интереснейших этапов для нас стала Испания. Мы давно живём в Барселоне и занимаемся любимым делом: рассказываем о богатейшей
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истории, культуре и обычаях этого края. Тем более, что моё образование историка делает эти рассказы убедительнее. Всё, что происходило на территории Таракии во времена Римской империи и средних веков, неразрывно связано с историей становления всей Европы. События в Мадриде, Барселоне или любом другом городе Испании тесно переплетаются с историческими событиями в европейских государствах. Мне кажется, человек, приехавший на отдых, должен получить максимум удовольствия и положительных эмоций от увиденного, и наша задача — обеспечить это. Мы команда гидов, я и Людмила, приглашаем вас в увлекательные путешествия по Барселоне и Каталонии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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2
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Спасибо Людмиле за отличную экскурсию по наследию Гауди
Спасибо Людмиле за отличную экскурсию по наследию Гауди
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Добрый вечер, Денис, большое спасибо за Ваш замечательный отзыв!
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I
Евгений ОЧЕНЬ знающий гид. Все исторические факты проверяет в архивах и потом только о них рассказывает. На все вопросы отвечает с удовольствием! Человек реально - кладезь знаний! Экскурсия была супер интересная и впечатляющая.
Очень рекомендую тем, у кого пытливый склад мышления!
Евгений, спасибо ОГРОМНОЕ за океан незабывыемых восторженных впечатлений!
Евгений ОЧЕНЬ знающий гид. Все исторические факты проверяет в архивах и потом только о них рассказывает.
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Наталья
Экскурсию проводил Евгений, хороший гид, было видно, что готовился и очень старался. Но когда он нас завел в сувенирный магазин и на примере сувениров начал рассказывать об архитектуре Барселоны, мы решили прекратить экскурсию. Но в целом осталось приятное впечатление от прогулки.
Экскурсию проводил Евгений, хороший гид, было видно, что готовился и очень старался. Но когда он нас
Экскурсию проводил Евгений, хороший гид, было видно, что готовился и очень старался. Но когда он нас
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Sergey
Мы оказались под впечатлением уже с самого начала эксккрсии. Евгений сразу очаровал нас своим внимательным отношением и высоким уровнем подготовки.
Мы получили полную информацию о жизненном пути Антонио Гауди и о
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его творческом начале. При этом весь материал был истолкован очень увлекательно. Если задумываетесь о том, стоит ли идти с детьми, - будьте уверены, им понравится.
Евгений даже провел нас в крипту, где захоронен сам великий архитектор!
Мы узнали большое количество деталей, которые проливают свет на то, насколько гениальны с технической точки зрения творения знаменитого маэстро.
В завершении экскурсии Евгений дал нам несколько полезных советов на тему досуга в Барселоне, которыми мы не преминули воспользоваться, а что это были за советы, Вы сможете узнать, непосредственно посетив экскурсии Евгения:)

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А
Даём сразу плюс 1 балл за то что Евгений смог подстроиться под нас и не отказал в переносе экскурсии. При этом ещё и прождал нас почти час… мы попали в
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пробку… Евгений человек неординарный. Со своим видением тематики. Вы не услышите на экскурсии избитых фраз и штампов. Все преподносится с какой то иной точки восприятия:)
Думаю экскурсия отлично подойдёт веселым компаниям, которые не хотят просто получить сухое знание о каких то местах.

Пожалуй стоит отметить и то, что тайминг и локации экскурсии рассчитаны так, что вам не придётся ходить десятки километров. Два трансфера на такси за 7-8 евро, и вуаля, вы сэкономили миллион сил и времени.

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N
Перед поездкой в Барселону я много читала о гениальном Антонио Гауди, и как мне казалось, много знала о его архитектурных шедеврах, делающих город неповторимым и ярким. Но 5-часовая экскурсия с
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Евгением показала, как недостаточно информации я получила до этого. Евгений неторопливо, со знанием темы вел рассказ о жизни Гауди, его личности, о чудесных творениях волшебника. Его знания об архитектуре Гауди не просто глубокие, они научно-фундаментальные. Чувствуется увлеченность, нестандартность изложения темы. Дополняли содержание экскурсии одесский юмор и личное обаяние Евгения. Это располагало к открытости в общении, создавало психологический комфорт. Не почувствовала течение времени, так интересно было осматривать Храм Святого Семейства, парк Гуэль, дом Мила и дом Батльо. Спасибо Евгений! В Барселону еще раз приедет мой внук Никита и обязательно встретиться с вами. Надежда.

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