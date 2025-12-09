За день мы посетим несколько удивительных испанских городов. Таррагона — это старинный портовый город, основанный ещё римлянами.
Мы сделаем классные фотографии на Балконе Средиземноморья, возле Кафедрального собора и Римского амфитеатра. Сиджес
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы откроете для себя древнюю Таррагону, бывшая когда-то столицей региона. Вы увидите наследие античной эпохи, включая амфитеатр и знаменитый Дьявольский мост, а заодно насладитесь видами с Балкона Средиземноморья, ощутив дыхание вековой истории. Во второй части дня вас ждет контрастное путешествие: вы познакомитесь с атмосферой творческого Ситжеса с его романтичными улочками и бутиками. Завершится день изысканной нотой в Гаррафе, где вы посетите уникальные винные бодеги — работы Гауди. А затем вы сможете насладиться отдыхом на живописном пляже.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таррагона
- Дьявольский мост
- Балкон Средиземноморья
- Кафедральный собор
- Римский амфитеатр
- Ситжес
- Гарраф
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
