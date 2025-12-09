Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Мы сделаем классные фотографии на Балконе Средиземноморья, возле Кафедрального собора и Римского амфитеатра. Сиджес читать дальше — прибрежный город, который имеет репутацию города искусств и развлечений.



Здесь мы увидим замок, расположенный на пляже, музей романтики и множество кафе и бутиков на извилистых улочках этого «городка миллионеров».



В Гаррафе увидим работу знаменитого Антонио Гауди, построенную своему другу сеньору Гуэлю, а также винные бодеги, расположенные у самого моря по пути в Барселону. За день мы посетим несколько удивительных испанских городов. Таррагона — это старинный портовый город, основанный ещё римлянами.Мы сделаем классные фотографии на Балконе Средиземноморья, возле Кафедрального собора и Римского амфитеатра. Сиджес

Владислав Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-8 человек На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно в 10:00 €440 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии На этой экскурсии вы откроете для себя древнюю Таррагону, бывшая когда-то столицей региона. Вы увидите наследие античной эпохи, включая амфитеатр и знаменитый Дьявольский мост, а заодно насладитесь видами с Балкона Средиземноморья, ощутив дыхание вековой истории. Во второй части дня вас ждет контрастное путешествие: вы познакомитесь с атмосферой творческого Ситжеса с его романтичными улочками и бутиками. Завершится день изысканной нотой в Гаррафе, где вы посетите уникальные винные бодеги — работы Гауди. А затем вы сможете насладиться отдыхом на живописном пляже. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату