6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат

Погрузитесь в историю Каталонии, посетив монастырь Монтсеррат. Уникальная возможность увидеть Черную Мадонну и насладиться пением хора мальчиков
В 50 км от Барселоны, среди величественных скал Монтсеррат, находится бенедиктинский монастырь - духовный центр Каталонии.

На экскурсии гости узнают об истории обители, увидят знаменитую «Черную Мадонну», прогуляются по Пути молитв
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к Святой пещере и насладятся пением хора мальчиков. В завершение - посещение фермерского рынка и обед в семейном каталонском ресторане.

Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию региона и насладиться его природной красотой

4.9
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальная история монастыря
  • 🎨 Впечатляющий модернизм
  • 🎶 Пение хора мальчиков
  • 🧀 Дегустация местных продуктов
  • 🍷 Обед в каталонском ресторане
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат

Что можно увидеть

  • Монастырь Монтсеррат
  • Черная Мадонна
  • Святая Пещера
  • Хор мальчиков

Описание экскурсии

История Монтсеррата и Черная Мадонна

Экскурсию лучше всего начинать в 7:00 — вы увидите, как с восходом солнца просыпается Каталония, понаблюдаете за утренней неспешной работой монахов монастыря и настроитесь на посещение важного религиозного памятника региона. Сам монастырь находится на высоте 725 метров над уровнем моря. Утреннее посещение избавит вас от необходимости стоять в длинных очередях, и вы быстро пройдете к главной ценности монастыря — «Черной мадонне»: статуе Богоматери 12 века с младенцем на коленях.
По местным поверьям, она способна исполнять желания, стоит только прикоснуться к шару в ее руке, символизирующему Вселенную. По пути вы узнаете историю основания монастыря, а также услышите о том, как обитель была полностью разрушена и через некоторое время восстановлена. Поговорим и о временах Гражданской войны, когда монастырь был единственным местом, где венчались каталонцы.

Путь молитв и Святая Пещера

Среди пяти классических пеших туристических маршрутов по Монсеррату одним из самых интересных (и, что немаловажно, самых простых!) является Путь молитв, ведущий к Святой Пещере, где, по легенде, в 9 веке была найдена самая первая скульптура Богоматери Монсерратской (заменившая ее статуя 12 века сегодня находится в монастырской базилике и является важнейшей святыней монастыря). Прогулка по этому маршруту не только подарит возможность лицезреть красивые горные пейзажи, но и будет интересна любителям искусства: в ландшафт вписан впечатляющий ансамбль модернистской скульптуры. Это часть той зоны комплекса Монсеррат, которую принято называть музеем под открытым небом. На обратном пути из Святой Пещеры мы посетим хор мальчиков в Главной Базилике монастыря — чистое и красивое пение привнесет особое настроение в ваше путешествие по сакральным местам Каталонии.

Монастырский рынок сыров и семейный каталонский ресторан

Следующим пунктом программы станет небольшой рынок, развернувшийся на подходе к монастырю. Вам предложат продегустировать многочисленные виды сыров (козий, коровий, овечий), различные сорта меда (липовый, апельсиновый и другие), чизкейки, оливковое масло, натуральный мармелад и сладости из орехов. При желании все это можно будет приобрести: семейные сыроварни, расположенные у подножья горы Монстеррат, производят свою продукцию по оригинальным рецептам и продаются только на Монтсеррате.
В конце экскурсии мы совершим объезд на автомобиле вокруг всего горного массива Монтсеррат, чтобы вы в полной мере насладились окружающими видами, и отправимся в семейный каталонский ресторан с великолепной кухней и демократичными ценами, где практически не бывает туристов. И во время нашего великолепного обеда с испанским вином мы обменяемся впечатлениями об этом интересном и насыщенном дне.

Организационные детали

  • Время в пути от Барселоны до монастыря вместе с подъемом по горному серпантину займет около 50 минут
  • Не забудьте надеть панаму или кепку, а также прикрыть плечи, чтобы не сгореть на солнце
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры

Подробности маршрута «Путь молитв»

  • Протяженность: около 1,5 км в одну сторону
  • Уровень сложности: низкий
  • Маршрут подходит для туристов практически любого возраста и любого уровня подготовки
  • Продолжительность прогулки: около 30-40 минут в одну сторону

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Потрясающая поездка в духовный центр Каталонии. Владимир провел по всем тайным местам, организовал, чтобы мы попали на знаменитый хор мальчиков-бенедиктинцев в первые ряды. После мы заехали в невероятно-вкусный ресторан Каталонской кухни, где обедают только местные. Самые лучшие впечатления!
Потрясающая поездка в духовный центр Каталонии. Владимир провел по всем тайным местам, организовал, чтобы мы попали
Потрясающая поездка в духовный центр Каталонии. Владимир провел по всем тайным местам, организовал, чтобы мы попали
Потрясающая поездка в духовный центр Каталонии. Владимир провел по всем тайным местам, организовал, чтобы мы попали
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А
Прекрасно организованная экскурсия! Очень знающий гид Владимир. Однозначно рекомендуем. И еще раз спасибо Владимиру за потрясающий день:)
Прекрасно организованная экскурсия! Очень знающий гид Владимир. Однозначно рекомендуем. И еще раз спасибо Владимиру за потрясающий день:)
Прекрасно организованная экскурсия! Очень знающий гид Владимир. Однозначно рекомендуем. И еще раз спасибо Владимиру за потрясающий день:)
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Игорь
Все прошло хорошо. Маршрут действительно не был утомительным
Все прошло хорошо. Маршрут действительно не был утомительным
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Мария
Большое спасибо за отличную экскурсию. Монтсеррат теперь точно в нашем сердце!

Отличная организация поездки. Владимир забрал нас от отеля, приехали рано, поэтому поклонились Мадонне без очередей, в полупустом храме. После чего
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посетили музей монастыря. Обязательно зайдите туда, там отличная коллекция картин, в основном испанских мастеров 20 века, но есть и настоящие жемчужины известных мастеров.

А потом мы прошли по тропе молитв, насладились красивейшими пейзажами, увидели просто шедевральные статуи и дошли до пещеры, где впервые была найдена Мадонна Монтсеррат.

Владимир все отлично рассчитал по времени, так что мы успели послушать ангельское пение хора мальчиков, а потом поехали на оливковую ферму, где нам накрыли потрясающе вкусный обед. Если честно, оттуда просто не хотелось уходить. Настолько там приятная атмосфера, окружающая природа и просто нереально вкусная еда.

Мы также съездили с Владимиром на экскурсию в Фигерос, в музей Дали, и в замок Пуболь, построенный Дали для Галы. Тоже отличная экскурсия, и в этой теме Владимир разбирается еще лучше. Видно, что он постоянно принимает участие в жизни этого музея, рассказал нам много интересного. Без него мы бы точно прошли мимо многих замечательных экспонатов, а то бы пропустили и несколько залов, так как ориентироваться в таком сложно сочиненном Дали пространстве достаточно проблемно.

Огромное спасибо, точно будем рекомендовать вас своим друзьям!

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Арина
Экскурсия с Владимиром была лучшей в Барселоне. Он интересно рассказывает. Мой муж отлично знает историю и религию. Был немного скептично настроен, когда я предложила эту экскурсию с гидом. Он планировал
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туда отправиться самостоятельно. Но даже он был впечатлен и остался очень доволен. А посещение местной таверны после экскурсии- это отдельная экскурсия) Мы узнали о том как местные готовят порей на открытом огне и подают его с умопомрачительным соусом, и это безумно вкусно. Мы на двоих съели 25 луковиц и съели бы, наверное, больше, но надо было оставить место для других кулинарных изысков. Ооооочень рекомендуем. Стоит этих денег однозначно!

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Светлана
Эта экскурсия из тех, что заставляют вас думать иначе и наполняют вас величием бесконечности и неги. Пройдите по дороге монахов, попробуйте без фуникулёра влиться в природу и ощутить это единение.
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Святое место каталонцев теперь стало нашим любимым местом и каждый раз, когда мы будем в Барселоне, мы обязательно будем посещать гору Монсеррат.
Конечно, мы ничего не узнали бы без нашего гида Владимира. Нам просто повезло!!! Его знания истории,увлечённость и любовь к этим местам подарят вам незабываемый тур. Он с удовольствием делится с вами и не оставляет равнодушными. Не упустите этот шанс.
Я уверена, что каждый,кто посетил гору Монсеррат становится немного счастливее!

Спасибо огромное Володе за то, что дал нам понять что же это такое - Барселона! Какая она на самом деле там где нет туристов, там где мощь истории пересекается с современностью и там где природа восхитительна и не даёт тебе говорить!!! Это восторг! Это состояние полёта!!!
Желаю всем тех же ощущений!

PS Желаю вам гида Владимира, чтоб вам так же повезло как и нам!))

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