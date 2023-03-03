6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии гости узнают об истории обители, увидят знаменитую «Черную Мадонну», прогуляются по Пути молитв
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальная история монастыря
- 🎨 Впечатляющий модернизм
- 🎶 Пение хора мальчиков
- 🧀 Дегустация местных продуктов
- 🍷 Обед в каталонском ресторане
Что можно увидеть
- Монастырь Монтсеррат
- Черная Мадонна
- Святая Пещера
- Хор мальчиков
Описание экскурсии
История Монтсеррата и Черная Мадонна
Экскурсию лучше всего начинать в 7:00 — вы увидите, как с восходом солнца просыпается Каталония, понаблюдаете за утренней неспешной работой монахов монастыря и настроитесь на посещение важного религиозного памятника региона. Сам монастырь находится на высоте 725 метров над уровнем моря. Утреннее посещение избавит вас от необходимости стоять в длинных очередях, и вы быстро пройдете к главной ценности монастыря — «Черной мадонне»: статуе Богоматери 12 века с младенцем на коленях.
По местным поверьям, она способна исполнять желания, стоит только прикоснуться к шару в ее руке, символизирующему Вселенную. По пути вы узнаете историю основания монастыря, а также услышите о том, как обитель была полностью разрушена и через некоторое время восстановлена. Поговорим и о временах Гражданской войны, когда монастырь был единственным местом, где венчались каталонцы.
Путь молитв и Святая Пещера
Среди пяти классических пеших туристических маршрутов по Монсеррату одним из самых интересных (и, что немаловажно, самых простых!) является Путь молитв, ведущий к Святой Пещере, где, по легенде, в 9 веке была найдена самая первая скульптура Богоматери Монсерратской (заменившая ее статуя 12 века сегодня находится в монастырской базилике и является важнейшей святыней монастыря). Прогулка по этому маршруту не только подарит возможность лицезреть красивые горные пейзажи, но и будет интересна любителям искусства: в ландшафт вписан впечатляющий ансамбль модернистской скульптуры. Это часть той зоны комплекса Монсеррат, которую принято называть музеем под открытым небом. На обратном пути из Святой Пещеры мы посетим хор мальчиков в Главной Базилике монастыря — чистое и красивое пение привнесет особое настроение в ваше путешествие по сакральным местам Каталонии.
Монастырский рынок сыров и семейный каталонский ресторан
Следующим пунктом программы станет небольшой рынок, развернувшийся на подходе к монастырю. Вам предложат продегустировать многочисленные виды сыров (козий, коровий, овечий), различные сорта меда (липовый, апельсиновый и другие), чизкейки, оливковое масло, натуральный мармелад и сладости из орехов. При желании все это можно будет приобрести: семейные сыроварни, расположенные у подножья горы Монстеррат, производят свою продукцию по оригинальным рецептам и продаются только на Монтсеррате.
В конце экскурсии мы совершим объезд на автомобиле вокруг всего горного массива Монтсеррат, чтобы вы в полной мере насладились окружающими видами, и отправимся в семейный каталонский ресторан с великолепной кухней и демократичными ценами, где практически не бывает туристов. И во время нашего великолепного обеда с испанским вином мы обменяемся впечатлениями об этом интересном и насыщенном дне.
Организационные детали
- Время в пути от Барселоны до монастыря вместе с подъемом по горному серпантину займет около 50 минут
- Не забудьте надеть панаму или кепку, а также прикрыть плечи, чтобы не сгореть на солнце
- Дополнительные расходы: обед, сувениры
Подробности маршрута «Путь молитв»
- Протяженность: около 1,5 км в одну сторону
- Уровень сложности: низкий
- Маршрут подходит для туристов практически любого возраста и любого уровня подготовки
- Продолжительность прогулки: около 30-40 минут в одну сторону
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отличная организация поездки. Владимир забрал нас от отеля, приехали рано, поэтому поклонились Мадонне без очередей, в полупустом храме. После чего