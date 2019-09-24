6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи

Владимир
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Владимир – ваш гид
В 50 км от Барселоны, среди великолепных скал Монтсеррат, затаился бенедиктинский монастырь — духовный символ и религиозный центр Каталонии.

На экскурсии вы познакомитесь с древней историей обители, осмотрите главную реликвию монастыря — «Черную Мадонну», пройдете по живописному Пути молитв к Святой пещере и послушаете хор мальчиков.

А также увидите памятники каталонского модернизма, посетите колоритный фермерский рынок и пообедаете в семейном каталонском ресторане.
От 340 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в месте по договоренности
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат

Что вас ожидает

История Монтсеррата и Черная Мадонна
Экскурсию лучше всего начинать в 7:00 — вы увидите, как с восходом солнца просыпается Каталония, понаблюдаете за утренней неспешной работой монахов монастыря и настроитесь на посещение важного религиозного памятника региона. Сам монастырь находится на высоте 725 метров над уровнем моря. Утреннее посещение избавит вас от необходимости стоять в длинных очередях, и вы быстро пройдете к главной ценности монастыря — «Черной мадонне»: статуе Богоматери 12 века с младенцем на коленях.
По местным поверьям, она способна исполнять желания, стоит только прикоснуться к шару в ее руке, символизирующему Вселенную. По пути вы узнаете историю основания монастыря, а также услышите о том, как обитель была полностью разрушена и через некоторое время восстановлена. Поговорим и о временах Гражданской войны, когда монастырь был единственным местом, где венчались каталонцы.

Путь молитв и Святая Пещера
Среди пяти классических пеших туристических маршрутов по Монсеррату одним из самых интересных (и, что немаловажно, самых простых!) является Путь молитв, ведущий к Святой Пещере, где, по легенде, в 9 веке была найдена самая первая скульптура Богоматери Монсерратской (заменившая ее статуя 12 века сегодня находится в монастырской базилике и является важнейшей святыней монастыря). Прогулка по этому маршруту не только подарит возможность лицезреть красивые горные пейзажи, но и будет интересна любителям искусства: в ландшафт вписан впечатляющий ансамбль модернистской скульптуры. Это часть той зоны комплекса Монсеррат, которую принято называть музеем под открытым небом. На обратном пути из Святой Пещеры мы посетим хор мальчиков в Главной Базилике монастыря  — чистое и красивое пение привнесет особое настроение в ваше путешествие по сакральным местам Каталонии.

Монастырский рынок сыров и семейный каталонский ресторан
Следующим пунктом программы станет небольшой рынок, развернувшийся на подходе к монастырю. Вам предложат продегустировать многочисленные виды сыров (козий, коровий, овечий), различные сорта меда (липовый, апельсиновый и другие), чизкейки, оливковое масло, натуральный мармелад и сладости из орехов. При желании все это можно будет приобрести: семейные сыроварни, расположенные у подножья горы Монстеррат, производят свою продукцию по оригинальным рецептам и продаются только на Монтсеррате.
В конце экскурсии мы совершим объезд на автомобиле вокруг всего горного массива Монтсеррат, чтобы вы в полной мере насладились окружающими видами, и отправимся в семейный каталонский ресторан с великолепной кухней и демократичными ценами, где практически не бывает туристов. И во время нашего великолепного обеда с испанским вином мы обменяемся впечатлениями об этом интересном и насыщенном дне.

Организационные детали

  • Время в пути от Барселоны до монастыря, вместе с подъемом по горному серпантину займет около 50 минут.
  • Не забудьте надеть панаму или кепку, а также прикрыть плечи, чтобы не сгореть на солнце.
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры.

Подробности маршрута «Путь молитв»

  • Протяженность: около 1,5 км в одну сторону.
  • Уровень сложности: низкий.
  • Маршрут подходит для туристов практически любого возраста и любого уровня подготовки.
  • Продолжительность прогулки: около 30-40 минут в одну сторону.
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат
Духовный символ Каталонии — монастырь Монтсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в месте по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2019
Прошло два дня, а мы все еще перебираем в памяти все моменты и эмоции, полученные на этой экскурсии. Владимир прекрасный рассказчик и экскурсия прошла на одном дыхании. Он сделал все и продумал каждую мелочь, чтобы нам было комфортно.Чтобы увиденное здесь зацепило душу,осталось в воспоминаниях ярким солнечным днем в изумительном месте с божественным пением хора мальчиков. Спасибо, Владимир! Мы вернемся, и обязательно к Вам. Отдельная благодарность за возможность ощутить все перелести испанской кухни, и шампанского, и лучшего кофе , и все те маленькие радости, которыми Вы удивляли
8 мая 2019
Владимир отлично нас свозил в Монсеррат! Рано приехали, к Мадонне очереди не было, вообще прекрасно-народу было очень мало. Погуляли по интересному маршруту, послушали вблизи хор мальчиков. Владимир помог присмотреть за детьми, занять их. Потом отвёз в таверну, очень аутентичную, самобытную. Вкусно пообедали под раскидистым деревом.
Поездка прошла интересно, однозначно рекомендую!
3 мая 2019
Отдельная благодарность Владимиру за организацию экскурсии рано утром. Были с пожилыми родителями, смог организовать экскурсию в таком темпе, чтобы всем было комфортно. Обед в местном ресторане долины горы Монсеррат шикарный, отличное вино и очень вкусная еда.
Все было отлично, очень рекомендую эту экскурсию и замечательного гида Владимира.
28 января 2019
26 января у нашей группы из восьми человек была индивидуальная экскурсия в монастырь Монтсеррат; нам очень повезло что нашим гидом оказался Владимир - завораживающие картины ранних утренних часов Монтсеррат в сочетании с интересным рассказом произвели не забываемое впечатление. На этой экскурсии были не первый раз, эрудированность, компромисность и доброжелательность Владимира сделали экскурсию очень яркой. Рекомендуем эту экскурсию и этого гида. Владимир, спасибо Вам за экскурсию, если будем в Барселоне, то экскурсии будем брать только у Вас, спасибо. Ирина и еще семь экскурсантов.
Elena
19 июня 2018
Первый раз столкнулись на экскурсии чтобы гид читал по путеводителю информацию и включал аудиозаписи про достопримечательности, вместо того чтобы рассказывать самому. Владимир в восторге от Испании, и это чувствуется в его рассказах, но ни исторических фактов о стране, ни каких-то интересных легенд-историй про монастырь не знает. В описании экскурсии было дано что она длится 7 часов, я отнимаю 2 часа на дорогу туда-обратно, т.о. в монастыре мы должны были находится как минимум около 5 часов, в реальности получилось 3,5 часа, т.к. водитель приехал за нами раньше и Владимир начал нас поторапливать, чтобы водитель не ждал и не тратил деньги на стоянку. Экскурсия и гид разочаровали. Но посещения монастыря, для тех кто приехал в Барселону, на мой взгляд обязательно. И мы еще раз сюда приедем. Только уже самостоятельно и без гида.
Оксана
10 мая 2018
Для того,чтобы осмыслить поездку до конца,мне понадобилось 2 недели! Очень много эмоций и воспоминаний. Спасибо Владимиру,который знает все нюансы поездки в Монтсеррат. Ранний приезд практически в нетуристическое время-это здорово! Когда можно подойти к Мадонне и не торопясь обратиться с просьбой. Как интересно и завораживающе пройти в грот Мадонны! Очень много впечатлений. Монтсеррат впечатляет. Ещё раз спасибо Владимиру за эту поездку. За возможность спокойно все посмотреть,попить кофе,осмыслить увиденное и услышанное.

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