6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

История Монтсеррата и Черная Мадонна

Экскурсию лучше всего начинать в 7:00 — вы увидите, как с восходом солнца просыпается Каталония, понаблюдаете за утренней неспешной работой монахов монастыря и настроитесь на посещение важного религиозного памятника региона. Сам монастырь находится на высоте 725 метров над уровнем моря. Утреннее посещение избавит вас от необходимости стоять в длинных очередях, и вы быстро пройдете к главной ценности монастыря — «Черной мадонне»: статуе Богоматери 12 века с младенцем на коленях.

По местным поверьям, она способна исполнять желания, стоит только прикоснуться к шару в ее руке, символизирующему Вселенную. По пути вы узнаете историю основания монастыря, а также услышите о том, как обитель была полностью разрушена и через некоторое время восстановлена. Поговорим и о временах Гражданской войны, когда монастырь был единственным местом, где венчались каталонцы.

Путь молитв и Святая Пещера

Среди пяти классических пеших туристических маршрутов по Монсеррату одним из самых интересных (и, что немаловажно, самых простых!) является Путь молитв, ведущий к Святой Пещере, где, по легенде, в 9 веке была найдена самая первая скульптура Богоматери Монсерратской (заменившая ее статуя 12 века сегодня находится в монастырской базилике и является важнейшей святыней монастыря). Прогулка по этому маршруту не только подарит возможность лицезреть красивые горные пейзажи, но и будет интересна любителям искусства: в ландшафт вписан впечатляющий ансамбль модернистской скульптуры. Это часть той зоны комплекса Монсеррат, которую принято называть музеем под открытым небом. На обратном пути из Святой Пещеры мы посетим хор мальчиков в Главной Базилике монастыря — чистое и красивое пение привнесет особое настроение в ваше путешествие по сакральным местам Каталонии.

Монастырский рынок сыров и семейный каталонский ресторан

Следующим пунктом программы станет небольшой рынок, развернувшийся на подходе к монастырю. Вам предложат продегустировать многочисленные виды сыров (козий, коровий, овечий), различные сорта меда (липовый, апельсиновый и другие), чизкейки, оливковое масло, натуральный мармелад и сладости из орехов. При желании все это можно будет приобрести: семейные сыроварни, расположенные у подножья горы Монстеррат, производят свою продукцию по оригинальным рецептам и продаются только на Монтсеррате.

В конце экскурсии мы совершим объезд на автомобиле вокруг всего горного массива Монтсеррат, чтобы вы в полной мере насладились окружающими видами, и отправимся в семейный каталонский ресторан с великолепной кухней и демократичными ценами, где практически не бывает туристов. И во время нашего великолепного обеда с испанским вином мы обменяемся впечатлениями об этом интересном и насыщенном дне.

Организационные детали

Время в пути от Барселоны до монастыря вместе с подъемом по горному серпантину займет около 50 минут

Не забудьте надеть панаму или кепку, а также прикрыть плечи, чтобы не сгореть на солнце

Дополнительные расходы: обед, сувениры

Подробности маршрута «Путь молитв»