Я прочитала книги о Миро на 4-х языках (испанском, каталанском, русском и английском) и покажу вам этого художника с совершенно разных сторон — через письма его семье, созданную им поэзию,
Описание экскурсии
В Фонде Миро вы познакомитесь с самой полной коллекцией его произведений, где представлены живопись, скульптура, керамика и даже гобелены, созданные мастером в поздние годы творчества.
На экскурсии я расскажу:
- как Жоан Миро стал художником и что об этом думала его семья
- как прошла его первая выставка (спойлер: ужасно)
- кем из художников он вдохновлялся
- где и когда создал свои знаменитые созвездия
- что связывало его с сюрреалистами
- почему у него получилось создавать авангардное искусство во время правления Франко в Испании
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — от €7 за чел.
- Могу адаптировать материал для любой публики — как для более подготовленной, так и для тех, кто только открывает творчество Миро, а также для семей с детьми от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Фонд Миро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 73 туристов
Я искусствовед, арт-гид и музейный педагог. Родилась в Москве, но вот уже много лет живу в городке рядом с Барселоной. Получила второе высшее по истории искусств в университете Барселоны, прибавив
