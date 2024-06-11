Мы отправимся за 140 км от Барселоны, к Пиренейским горам. Эти места имели большое значение для Сальвадора Дали: здесь он впервые выставил на публику свои картины в 1919 году, а в церкви Святого Петра проходил обряд крещения. Я покажу вам два города, символизирующих две грани жизни гения: публичную и личную.
Фигерас
Городок на границе с Францией, где Сальвадор Дали родился и умер, сегодня известен как «колыбель гениев». Здесь находится театр-музей Сальвадора Дали, подаренный им своему городу. Оказавшись рядом со зданием, вы увидите сюрреализм во всей его красе. А в музее вас ждут некоторые из величайших работ художника, начиная с самых ранних художественных опытов и заканчивая последними творениями. Помимо основной выставки, вы сможете посетить выставку ювелирных изделий по эскизам великого сюрреалиста.
Пуболь
Небольшой городок известен благодаря замку Галы — настоящей средневековой цитадели, оформленной в сюрреалистическом стиле. Он стал подарком Художника своей Музе, куда Дали не мог попасть без письменного разрешения своей возлюбленной. Я расскажу, почему эта крепость так ему и не покорилась.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном легковом автомобиле и услуги гида
Дополнительные расходы: — Вход в театр-музей: взрослые 17€, дети (9-17 лет) 14€ — Вход в замок Галы: взрослые 9€, дети (9-17 лет) 7€ — Обед, перекусы: от 20€ с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 44 туристов
Привет! Я туристический гид и фотограф. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне нравится делиться своим опытом жизни в Барселоне, рассказывать историю города и погружать путешественников в особенности культуры и традиций Каталонии. Я разработал уникальные программы, в которых сочетаются достопримечательности, история, фотографии и рекомендации по проведению свободного времени. Ваш друг в Барселоне, Александр.