Из Барселоны сквозь сюрреализм

Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Вечный ребёнок и неисправимый романтик — таким был Сальвадор Дали.

В путешествии из Барселоны в местечко Пуболь и город Фигерас вы откроете для себя эти и другие грани его личности.

Увидите образец «архитектуры грёз» и средневековый замок, ставший своеобразным мавзолеем памяти его жены. И раскроете историю одной из самых блестящих пар в мире искусства.
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся за 140 км от Барселоны, к Пиренейским горам. Эти места имели большое значение для Сальвадора Дали: здесь он впервые выставил на публику свои картины в 1919 году, а в церкви Святого Петра проходил обряд крещения. Я покажу вам два города, символизирующих две грани жизни гения: публичную и личную.

Фигерас

Городок на границе с Францией, где Сальвадор Дали родился и умер, сегодня известен как «колыбель гениев». Здесь находится театр-музей Сальвадора Дали, подаренный им своему городу. Оказавшись рядом со зданием, вы увидите сюрреализм во всей его красе. А в музее вас ждут некоторые из величайших работ художника, начиная с самых ранних художественных опытов и заканчивая последними творениями. Помимо основной выставки, вы сможете посетить выставку ювелирных изделий по эскизам великого сюрреалиста.

Пуболь

Небольшой городок известен благодаря замку Галы — настоящей средневековой цитадели, оформленной в сюрреалистическом стиле. Он стал подарком Художника своей Музе, куда Дали не мог попасть без письменного разрешения своей возлюбленной. Я расскажу, почему эта крепость так ему и не покорилась.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном легковом автомобиле и услуги гида
  • Дополнительные расходы:
    — Вход в театр-музей: взрослые 17€, дети (9-17 лет) 14€
    — Вход в замок Галы: взрослые 9€, дети (9-17 лет) 7€
    — Обед, перекусы: от 20€ с человека

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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