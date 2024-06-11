Вечный ребёнок и неисправимый романтик — таким был Сальвадор Дали. В путешествии из Барселоны в местечко Пуболь и город Фигерас вы откроете для себя эти и другие грани его личности. Увидите образец «архитектуры грёз» и средневековый замок, ставший своеобразным мавзолеем памяти его жены. И раскроете историю одной из самых блестящих пар в мире искусства.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся за 140 км от Барселоны, к Пиренейским горам. Эти места имели большое значение для Сальвадора Дали: здесь он впервые выставил на публику свои картины в 1919 году, а в церкви Святого Петра проходил обряд крещения. Я покажу вам два города, символизирующих две грани жизни гения: публичную и личную.

Фигерас

Городок на границе с Францией, где Сальвадор Дали родился и умер, сегодня известен как «колыбель гениев». Здесь находится театр-музей Сальвадора Дали, подаренный им своему городу. Оказавшись рядом со зданием, вы увидите сюрреализм во всей его красе. А в музее вас ждут некоторые из величайших работ художника, начиная с самых ранних художественных опытов и заканчивая последними творениями. Помимо основной выставки, вы сможете посетить выставку ювелирных изделий по эскизам великого сюрреалиста.

Пуболь

Небольшой городок известен благодаря замку Галы — настоящей средневековой цитадели, оформленной в сюрреалистическом стиле. Он стал подарком Художника своей Музе, куда Дали не мог попасть без письменного разрешения своей возлюбленной. Я расскажу, почему эта крепость так ему и не покорилась.

Организационные детали