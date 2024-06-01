Экскурсии в музей Дали

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей Дали» в Барселоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Мир сюрреализма - это Я!
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Тайны Сальвадора Дали
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Тайны Сальвадора Дали
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Начало: Отель клиента
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
399 за всё до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
214 за всё до 5 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Из Барселоны сквозь сюрреализм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Все просто супер! Очень комфортно и интересно провели день с Кириллом. Столько интересных деталей про Дали, его творчество и жизнь.
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    Жирона - очень уютный и колоритный город. Попробовали там самые вкусные в мире бутерброды «бикини», купили милые сувениры на память по рекомендации Кирилла. Дети 10 и 14 лет не устали за целый день, слушали, задавали вопросы! В общем, очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    24 марта 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Были на экскурсии 17 марта 2024 года. Несмотря на то, с Барселоны до Фигераса более 100 км, и дорога и
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    сама экскурсия были очень насыщенны. Кирилл очень хороший рассказчик, материал преподносит легко, иногда с совершенно необычных ракурсов, отвечает на все вопросы. На некоторые экспонаты музея и замка без Кирилла лично я либо не обратила внимание, либо просто не поняла их смысл или, скажем так, их оригинальность. Очень важный момент при длительных экскурсиях это определенный комфорт. Кирилл предусматривает все. Где остановиться, где и когда перекусить, выпить кофе. Рекомендую!!

  • С
    Светлана
    17 марта 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Очень понравлюсь!!! Превосходное знание предмета и отличная подача! Кирил, огромное Вам спасибо за прекрасно и познавательно проведенный день! Мы в восторге!!!
  • И
    Инна
    25 февраля 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Мы были в восторге: интеллект Кирилла, знания. Рекомендуем!
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
    Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо
  • A
    Alexander
    8 января 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали
  • И
    Ирек
    31 мая 2023
    Тайны Сальвадора Дали
    Очень все понравилось! Всем рекомендую. Замечательный гид, хорошо знает и историю Дали и Гала и его работы.
    Очень все понравилось! Всем рекомендую. Замечательный гид, хорошо знает и историю Дали и Гала и его работы

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей Дали»

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  1. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
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  3. Тайны Сальвадора Дали
  4. Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
  5. Театр-музей Дали в Фигерасе
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
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  2. Саграда Фамилия
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Музей Дали" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Музей Дали», 107 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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