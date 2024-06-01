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сама экскурсия были очень насыщенны. Кирилл очень хороший рассказчик, материал преподносит легко, иногда с совершенно необычных ракурсов, отвечает на все вопросы. На некоторые экспонаты музея и замка без Кирилла лично я либо не обратила внимание, либо просто не поняла их смысл или, скажем так, их оригинальность. Очень важный момент при длительных экскурсиях это определенный комфорт. Кирилл предусматривает все. Где остановиться, где и когда перекусить, выпить кофе. Рекомендую!!