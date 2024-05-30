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Квест
2 часа
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€214 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
€20 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175€132 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 мая 2024Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
- ААлексей29 мая 2024Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
- ННадежда19 мая 2024Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
- ААнтон11 мая 2024Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не могу не поделиться впечатлениями!
- ЖЖанна10 мая 2024Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился Мастер и повел нас
- ППолина8 мая 2024Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила нас с городом, а также дала полезные советы для дальнейшего путешествия.
- ААнна2 мая 2024Очень интересное погружение в историю Готического квартала и самой Барселоны. Всё понравилось, мы чудесно провели время
- ИИнесса12 апреля 2024Очень рада, что заказала эту экскурсию. Евгений подробно и интересно рассказал историю храма, много чего нового узнала. И за очень разумную цену, что немаловажно)). Спасибо, что даёте такие возможности!
- ААлла7 февраля 2024Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
- AAlexander8 января 2024Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «По следам гениев»
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