По следам гениев – экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «По следам гениев» в Барселоне на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Театр-музей Дали в Фигерасе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
214 за всё до 5 чел.
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
20 за человека
Арт-Барселона: история и легенды
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175132 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
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    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не могу не поделиться впечатлениями!
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    Это было не просто знакомство с историческим центром города, а настоящее театрализованное представление с Арсением в роли великого Сальвадора Дали. Арсений — артист и актер. Он с удивительной точностью перевоплотился в Дали, передав все его манеры и характерные черты. Экскурсия превратилась в захватывающее шоу, где каждый уголок готического квартала оживал благодаря его таланту и импровизации. Арсений шутил, рассказывал истории, вовлекая в процесс не только взрослых, но и детей, что сделало наш опыт поистине уникальным и незабываемым. Несмотря на дождь, который застал нас врасплох, время пролетело незаметно. Арсений сумел адаптировать программу так, чтобы погода не испортила настроение, и каждый момент экскурсии был наполнен интересом и весельем. Если вы ищете нечто большее, чем просто стандартную экскурсию по Барселоне, и хотите погрузиться в мир искусства и театра, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами Арсения. Это не только образовательный, но и крайне развлекательный опыт, который останется с вами на долгое время.

    Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто неМы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не
  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился Мастер и повел нас
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    в историю Барселоны. И не просто легким и доступным языком рассказывал нам об образовании и истоках этого города, но и заставлял нас думать, разгадывать и понимать знаки, расставленные буквально на каждом метре. Нам очень понравилось! Мы обязательно встретимся вновь и всем рекомендуем провести время с Дали!!!

    Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился
  • П
    Полина
    8 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Отличная вечерняя ознакомительная экскурсия по Готическому кварталу. Татьяна - отличный гид, с любовью к Барселоне знакомила нас с городом, а также дала полезные советы для дальнейшего путешествия.
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  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Очень интересное погружение в историю Готического квартала и самой Барселоны. Всё понравилось, мы чудесно провели время
  • И
    Инесса
    12 апреля 2024
    Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
    Очень рада, что заказала эту экскурсию. Евгений подробно и интересно рассказал историю храма, много чего нового узнала. И за очень разумную цену, что немаловажно)). Спасибо, что даёте такие возможности!
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
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  • A
    Alexander
    8 января 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «По следам гениев»

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  1. Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
  2. Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
  3. Театр-музей Дали в Фигерасе
  4. Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
  5. Арт-Барселона: история и легенды
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  2. Саграда Фамилия
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  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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