5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Захватывающее путешествие в мир сюрреализма Сальвадора Дали предлагает уникальную возможность стать частью его театра. Посетители начнут день с кофе на площади Галы и Сальвадора Дали, затем отправятся в музей, чтобы погрузиться в многослойные смыслы его произведений. Завершение экскурсии в местном ресторане позволит насладиться каталонской кухней и обсудить увиденное. Это не просто экскурсия, а настоящее представление, в котором каждый становится артистом

Описание экскурсии

Представление Мастера, в котором вы — артисты

В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей. А до того, как переступить порог этого «храма сюрреализма», выпьем по чашке ароматного кофе на площади Галы и Сальвадора Дали — это обязательное условие и пожелание самого мастера! Художник хотел, чтобы посетители шаг за шагом готовились к знакомству с его музеем, и одному ему была известна режиссура представления, в котором каждый становился полноправным участником и артистом. Вы попадете в самый настоящий театр: с гардеробом, фойе, партером, балконами, оркестровой ямой и, в конце концов, окажетесь за кулисами.

Мир великого сюрреалиста XX века

Сальвадор Дали был невыносимым и жестоким, великодушным и щедрым, сентиментальным и властным. В течение всей своей жизни он эпатировал публику и волновал сознание окружавших его людей. И в произведениях великого театрального художника отразился весь спектр этих проявлений. Вы пройдете по всем этажам и комнатам музея, услышите интересные факты из биографии и творчества Дали, а на примере самых ярких и неоднозначных творений попробуете расшифровать многоуровневую систему смыслов, заложенных создателем. Отдельно поговорим о сюрреализме как направлении — вы узнаете историю его зарождения и основную концепцию, отражающую новый взгляд на искусство и его роль в обществе. Кроме того, вы побываете в Музее ювелирных шедевров Сальвадора Дали — представленная коллекция не оставляет равнодушным ни одного посетителя и также раскрывает новые грани эксцентричного творческого пути мастера.

Обед в каталонском ресторане

После экскурсии я отвезу вас с прекрасный ресторан, куда обычно приходят только местные жители, где вы познакомитесь с невероятно вкусной кухней средиземноморья. За обедом обсудим опыт встречи с творчеством Дали, обменяемся мнениями и попробуем еще раз вместе истолковать символику загадочных произведений мастера.

Организационные детали