5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане

Владимир
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Владимир – ваш гид
Знакомство с самым большим и значимым музеем на территории Испании, где представлены известные произведения великого сюрреалиста, просто не может быть похожим на обычное посещение музея.

На время вы станете участниками настоящего представления, срежиссированного Дали.

Начав с ароматного кофе на площади, вы отправитесь в путешествие по «храму сюрреализма», вникая в загадочные смыслы и узнавая примечательные факты из нетривиальной биографии художника.

А в завершении — посетите ресторан для местных, где для вас приготовят прекрасные каталонские блюда.
От 390 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»

Что вас ожидает

Представление Мастера, в котором вы — артисты
В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей. А до того, как переступить порог этого «храма сюрреализма», выпьем по чашке ароматного кофе на площади Галы и Сальвадора Дали — это обязательное условие и пожелание самого мастера! Художник хотел, чтобы посетители шаг за шагом готовились к знакомству с его музеем, и одному ему была известна режиссура представления, в котором каждый становился полноправным участником и артистом. Вы попадете в самый настоящий театр: с гардеробом, фойе, партером, балконами, оркестровой ямой и, в конце концов, окажетесь за кулисами.

Мир великого сюрреалиста XX века
Сальвадор Дали был невыносимым и жестоким, великодушным и щедрым, сентиментальным и властным. В течение всей своей жизни он эпатировал публику и волновал сознание окружавших его людей. И в произведениях великого театрального художника отразился весь спектр этих проявлений. Вы пройдете по всем этажам и комнатам музея, услышите интересные факты из биографии и творчества Дали, а на примере самых ярких и неоднозначных творений попробуете расшифровать многоуровневую систему смыслов, заложенных создателем. Отдельно поговорим о сюрреализме как направлении — вы узнаете историю его зарождения и основную концепцию, отражающую новый взгляд на искусство и его роль в обществе. Кроме того, вы побываете в Музее ювелирных шедевров Сальвадора Дали — представленная коллекция не оставляет равнодушным ни одного посетителя и также раскрывает новые грани эксцентричного творческого пути мастера.

Обед в каталонском ресторане
После экскурсии я отвезу вас с прекрасный ресторан, куда обычно приходят только местные жители, где вы познакомитесь с невероятно вкусной кухней средиземноморья. За обедом обсудим опыт встречи с творчеством Дали, обменяемся мнениями и попробуем еще раз вместе истолковать символику загадочных произведений мастера.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер в течении всей экскурсии на комфортабельном седане представительского класса; платные дороги; расходы на топливо; паркинг.
  • Оплачивается отдельно: вход в музей (в том числе гиду) — 14 евро взрослый, 9 евро детский; обед в ресторане.
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»
«Мир сюрреализма — это Я!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Мы провели восхитительный день в обществе Владимира. Это профессионал с широким кругозором, влюбленный в творчество Дали, он и нас заразил своей любовью к этому гениальному человеку. Если бы мы поехали к Дали сами, то не получили бы и сотой доли тех впечатлений, которые подарил нам Владимир. По поводу организации путешествия - тоже не к чему придраться. Все четко и комфортно для экскурсантов. Заранее списалась с Владимиром из Москвы, он посоветовал заранее приобрести билеты в театр-музей и дом-музей, что позволило нам без проблем и очередей посетить эти музеи. Кроме большого количества информации о Дали, Владимир поведал нам много интересного о Каталонии и каталонцах, в его обществе приятно находиться, у него очень хорошая энергетика. Однозначно всем рекомендую эту экскурсию!
6 января 2020
Владимир очень увлеченный Дали человек и просто очень отзывчивый и чуткий к просьбам туристов гид. Очень довольны и всем рекомендуем
4 марта 2019
Огромное спасибо Владимиру за замечательное знакомство с Барселоной. Наша экскурсия чуть видоизменилась и называлась: «Самый лучший день в Барселоне».
Мы осмотрели Город вместе с гидом, потратив больше 8 часов. Великолепный рассказ подтверждался такими фактами, которые сразу и не найдёшь сам. Особенно впечатлили терраски или места, которые ты , как индивидуальный турист сам и не увидишь.
Хотели бы отметить его такт и потрясающую эрудицию!
Много, что не касается нашей экскурсии, например, что лучше отведать из еды, какое вино попробовать, в какой ресторан зайти. На это всё были получены не только устные ответы, но и знакомство с кухней Испании прямо по ходу экскурсии. Что было особенно ценно, когда чувствуешь чуть усталость 😀
Владимиру удалось заразить нас своим вдохновением и пробудить жажду к более глубокому знакомству с Испанией в целом.
Мы уверены , что вернёмся ещё, я думаю, что выбор гида уже определён.
Альбина и Станислав
31 октября 2018
все вовремя, четко, очень хорошо и ответственно организованно.
15 июня 2018
Все прошло отлично! Дали поражает, завораживает, заставляет задуматься. После экскурсии пообедали в калоритном каталонском ресторане. Гид ответит на любые вопросы. Спасибо!

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