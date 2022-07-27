5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мир сюрреализма - это Я!

Познакомьтесь с загадочным миром Дали в его музее, станьте частью представления и насладитесь каталонской кухней. Уникальный опыт ждет вас
Захватывающее путешествие в мир сюрреализма Сальвадора Дали предлагает уникальную возможность стать частью его театра.

Посетители начнут день с кофе на площади Галы и Сальвадора Дали, затем отправятся в музей, чтобы погрузиться в многослойные смыслы его произведений.

Завершение экскурсии в местном ресторане позволит насладиться каталонской кухней и обсудить увиденное. Это не просто экскурсия, а настоящее представление, в котором каждый становится артистом
4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальный музей Дали
  • ☕ Ароматный кофе на площади
  • 🍽️ Обед в каталонском ресторане
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 🎭 Театральная атмосфера
Мир сюрреализма - это Я!
Мир сюрреализма - это Я!
Мир сюрреализма - это Я!

Что можно увидеть

  • Театр-музей Дали
  • Музей ювелирных шедевров Дали

Описание экскурсии

Представление Мастера, в котором вы — артисты

В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей. А до того, как переступить порог этого «храма сюрреализма», выпьем по чашке ароматного кофе на площади Галы и Сальвадора Дали — это обязательное условие и пожелание самого мастера! Художник хотел, чтобы посетители шаг за шагом готовились к знакомству с его музеем, и одному ему была известна режиссура представления, в котором каждый становился полноправным участником и артистом. Вы попадете в самый настоящий театр: с гардеробом, фойе, партером, балконами, оркестровой ямой и, в конце концов, окажетесь за кулисами.

Мир великого сюрреалиста XX века

Сальвадор Дали был невыносимым и жестоким, великодушным и щедрым, сентиментальным и властным. В течение всей своей жизни он эпатировал публику и волновал сознание окружавших его людей. И в произведениях великого театрального художника отразился весь спектр этих проявлений. Вы пройдете по всем этажам и комнатам музея, услышите интересные факты из биографии и творчества Дали, а на примере самых ярких и неоднозначных творений попробуете расшифровать многоуровневую систему смыслов, заложенных создателем. Отдельно поговорим о сюрреализме как направлении — вы узнаете историю его зарождения и основную концепцию, отражающую новый взгляд на искусство и его роль в обществе. Кроме того, вы побываете в Музее ювелирных шедевров Сальвадора Дали — представленная коллекция не оставляет равнодушным ни одного посетителя и также раскрывает новые грани эксцентричного творческого пути мастера.

Обед в каталонском ресторане

После экскурсии я отвезу вас с прекрасный ресторан, куда обычно приходят только местные жители, где вы познакомитесь с невероятно вкусной кухней средиземноморья. За обедом обсудим опыт встречи с творчеством Дали, обменяемся мнениями и попробуем еще раз вместе истолковать символику загадочных произведений мастера.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер в течении всей экскурсии на комфортабельном седане представительского класса; платные дороги; расходы на топливо; паркинг
  • Дополнительные расходы: вход в музей (в том числе гиду) — 14 евро взрослый, 9 евро детский; обед в ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
Konstantin
Понравилось очень
Понравилось очень
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Е
Мы провели восхитительный день в обществе Владимира. Это профессионал с широким кругозором, влюбленный в творчество Дали, он и нас заразил своей любовью к этому гениальному человеку. Если бы мы поехали
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к Дали сами, то не получили бы и сотой доли тех впечатлений, которые подарил нам Владимир. По поводу организации путешествия - тоже не к чему придраться. Все четко и комфортно для экскурсантов. Заранее списалась с Владимиром из Москвы, он посоветовал заранее приобрести билеты в театр-музей и дом-музей, что позволило нам без проблем и очередей посетить эти музеи. Кроме большого количества информации о Дали, Владимир поведал нам много интересного о Каталонии и каталонцах, в его обществе приятно находиться, у него очень хорошая энергетика. Однозначно всем рекомендую эту экскурсию!

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А
Огромное спасибо Владимиру за замечательное знакомство с Барселоной. Наша экскурсия чуть видоизменилась и называлась: «Самый лучший день в Барселоне».
Мы осмотрели Город вместе с гидом, потратив больше 8 часов. Великолепный рассказ
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подтверждался такими фактами, которые сразу и не найдёшь сам. Особенно впечатлили терраски или места, которые ты, как индивидуальный турист сам и не увидишь.
Хотели бы отметить его такт и потрясающую эрудицию!
Много, что не касается нашей экскурсии, например, что лучше отведать из еды, какое вино попробовать, в какой ресторан зайти. На это всё были получены не только устные ответы, но и знакомство с кухней Испании прямо по ходу экскурсии. Что было особенно ценно, когда чувствуешь чуть усталость 😀 Владимиру удалось заразить нас своим вдохновением и пробудить жажду к более глубокому знакомству с Испанией в целом.
Мы уверены, что вернёмся ещё, я думаю, что выбор гида уже определён.
Альбина и Станислав

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Ю
Владимир, спасибо Вам большое за великолепные три дня где вы нас влюбили в эту красивейшую страну и ее историю и культуру. Ваши энциклопедические знания и Дали, и Гауди, и истории Барселоны украсили нашу поездку. Кроме этого все поездки и прогулки были четко организованы и выбор ресторанов просто великолепен. Ещё раз спасибо!
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Таtsiana
Посетили семьей с детьми экскурсию Владимира. Понравилось очень! Мы с Дали знакомы были поверхностно. Владимир нас влюбил в этого гения, подробно, легко, глубоко и интересно рассказывая на протяжении всей экскурсии о жизни Дали и его творчестве! Спасибо огромное за такое чудесное погружение в мир сюрреализма 🙏
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София
Спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию в Мир Дали и его музы Гала.
Приятно удивили и даже поразили важные детали биографии Сальвадора Дали, которые помогли взглянуть по другому на него как на личность и, конечно, на его творчество, во главе которого стоит большая любовь.
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Входит в следующие категории Барселоны

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