Фото-экскурсия по Барселоне на велосипеде

Откройте для себя Барселону во время уникальной фото-экскурсии с гидом на велосипеде.

С нами вы получите незабываемые воспоминания, яркие эмоции, увидите знаковые и нетуристические места Барселоны и, конечно, получите умопомрачительные фотографии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание фото-прогулки

Наша страсть к фотографии соединилась с нашей страстью к путешествиям. Мы хотим, чтобы вы увидели и прочувствовали настоящую Барселону, посмотрели не только на популярные туристические места, но и на скрытые жемчужины города. Наша экскурсия дает возможность сделать это мобильно, комфортно и интересно! Мы принимаем только небольшую группу по 8 человек, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и безопасность, чтобы быть с вами на связи. Наш маршрут:
  • Сбор группы на Площади Джорджа Оруэлла;
  • Порт Велл. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Пляж Барселонета. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Олимпийский порт. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Парк Сьютаделья. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Триумфальная арка. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Триумфальная арка. Перерыв, кофе, свободное время, местные закуски (15 минут), по желанию;
  • Саграда Фамилия. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Дом Бальо. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Барселонский собор. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
  • Готический квартал Барселоны. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);

• Возвращение на Площадь Джорджа Оруэлла.

  • Маршрут может изменяться в зависимости от обстановки в городе и погодных условий;
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей с 13 лет;
  • Беременные женщины к экскурсии не допускаются;
  • В случае дождя велотур отменяется и вы получаете полный возврат средств;
  • Наденьте удобную одежду, обувь, возьмите солнцезащитный крем, не берите с собой вещи, которые будут сковывать вас в движении;
  • Лица в алкогольном и нарк. опьянении не допускаются к экскурсии.

Ежедневно в 10:00, 15:30 (в теплое время года), в 10:00 в низкий сезон

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

