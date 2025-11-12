Откройте для себя Барселону во время уникальной фото-экскурсии с гидом на велосипеде.
С нами вы получите незабываемые воспоминания, яркие эмоции, увидите знаковые и нетуристические места Барселоны и, конечно, получите умопомрачительные фотографии!
Описание фото-прогулкиНаша страсть к фотографии соединилась с нашей страстью к путешествиям. Мы хотим, чтобы вы увидели и прочувствовали настоящую Барселону, посмотрели не только на популярные туристические места, но и на скрытые жемчужины города. Наша экскурсия дает возможность сделать это мобильно, комфортно и интересно! Мы принимаем только небольшую группу по 8 человек, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и безопасность, чтобы быть с вами на связи. Наш маршрут:
- Сбор группы на Площади Джорджа Оруэлла;
- Порт Велл. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Пляж Барселонета. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Олимпийский порт. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Парк Сьютаделья. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Триумфальная арка. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Триумфальная арка. Перерыв, кофе, свободное время, местные закуски (15 минут), по желанию;
- Саграда Фамилия. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Дом Бальо. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Барселонский собор. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
- Готический квартал Барселоны. Остановка для фото, осмотр достопримечательностей, велосипедная экскурсия, живописные виды по пути (20 минут);
• Возвращение на Площадь Джорджа Оруэлла. Важная информация:
- Маршрут может изменяться в зависимости от обстановки в городе и погодных условий;
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей с 13 лет;
- Беременные женщины к экскурсии не допускаются;
- В случае дождя велотур отменяется и вы получаете полный возврат средств;
- Наденьте удобную одежду, обувь, возьмите солнцезащитный крем, не берите с собой вещи, которые будут сковывать вас в движении;
- Лица в алкогольном и нарк. опьянении не допускаются к экскурсии.
Ежедневно в 10:00, 15:30 (в теплое время года), в 10:00 в низкий сезон
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Велосипеды.
Место начала и завершения?
Meet at Plaça George Orwell, 08002 Barcelona
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
