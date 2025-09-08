Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Каталонский модернизм — это целая городская эпоха, когда архитектура стала языком идентичности, свободы и технического прогресса. Мы пройдём по району Эшампле и представим, как Барселона менялась на рубеже 19–20 веков.



Вы рассмотрите здания, которые сформировали модернистский облик города и поймёте, почему этот стиль до сих пор так притягателен. 5 2 отзыва

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком €75 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Это обзорная прогулка по району Барселоны, который по праву считается одним из красивейших в городе благодаря каталонскому модернизму или модерну. В рамках этой экскурсии вы сможете увидеть все самые известные точки притяжения Барселоны - Дом Мила, Дом Бальо, Дом Амалье и Дом Льео-Мореры, Саграда Фамилия. Помимо этих важных точек мы успеем посмотреть и скрытые жемчужины района и попробовать горячий шоколад в Доме Амалье. За 3 часа прогулки вы сможете убелиться в том, что модернизм в Барселоне - это не только Гауди. 1. Старт маршрута - площадь Каталонии, центр Барселоны, далее идем в геометрическую правильность Эшамле, смотрим дом, за который Гауди получил престижную премию. 2."Квартал или яблоко Раздора" - смотрим и говорим о трех ярчайших творениях каталонского модернизма - Дом Бальо, Дом Амалье, Дом Льео-Мореры. Остановка на горячий шоколад по старинном рецепту. 3. Фонд Антони Тапиеса - один из первых образцов модерна, найдем где же спрятан стул в облаках. 4. Дом Мила - самый "скандальный" проект Гауди, по пути к ней поговорим о летучих мышах и их следе в истории Каталонии и Каганере и о том, что он означает. 5. Проспект Диагональ, плагиат и Дом с шипами, а затем еще один скрытый шедевр от Пуч-и-Кадафалка. 5. Двигаемся в сторону Храма Святого семейства - Саграда Фамилия, узнаем о его истории и о том, когда же его наконец закончат. При наличии времени: дойдем Ресинта де Сан Пау - одной из недооцененных жемчужин модернизма и завершим прогулку тапас в одном из баров на проспекте Гауди. Основная тема экскурсии - расширение Барселоны в 19 веке (Эшампле) и каталонский модернизм. Смотрим, узнаем много нового и наслаждаемся архитектурой от Гауди, Доменек-и-Монтанера, Пуч-и-Кадафалка Экскурсия будет интересна всем, кого привлекает архитектура, история и Барселона. Прогулка пешеходная, особых требований нет, но желательно иметь при себе воду, быть в удобной обуви и защищаться от солнца.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Район Эшамле (L’Eixample)

Дом Мила

Дом Амалье

Дом Бальо

Дом с шипами

Саграда Фамилия (Храм Святого семейства)

Ресинта Модерниста

Дом Комалат

Авенида де Гауди

Пассейж де Грасия Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Личные расходы

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Личные расходы Тапас, кофе и вино. Где начинаем и завершаем? Начало: Площаль Каталония Завершение: Храм Саграда Фамилия Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.