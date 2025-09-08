Каталонский модернизм — это целая городская эпоха, когда архитектура стала языком идентичности, свободы и технического прогресса. Мы пройдём по району Эшампле и представим, как Барселона менялась на рубеже 19–20 веков.
Вы рассмотрите здания, которые сформировали модернистский облик города и поймёте, почему этот стиль до сих пор так притягателен.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭто обзорная прогулка по району Барселоны, который по праву считается одним из красивейших в городе благодаря каталонскому модернизму или модерну. В рамках этой экскурсии вы сможете увидеть все самые известные точки притяжения Барселоны - Дом Мила, Дом Бальо, Дом Амалье и Дом Льео-Мореры, Саграда Фамилия. Помимо этих важных точек мы успеем посмотреть и скрытые жемчужины района и попробовать горячий шоколад в Доме Амалье. За 3 часа прогулки вы сможете убелиться в том, что модернизм в Барселоне - это не только Гауди. 1. Старт маршрута - площадь Каталонии, центр Барселоны, далее идем в геометрическую правильность Эшамле, смотрим дом, за который Гауди получил престижную премию. 2."Квартал или яблоко Раздора" - смотрим и говорим о трех ярчайших творениях каталонского модернизма - Дом Бальо, Дом Амалье, Дом Льео-Мореры. Остановка на горячий шоколад по старинном рецепту. 3. Фонд Антони Тапиеса - один из первых образцов модерна, найдем где же спрятан стул в облаках. 4. Дом Мила - самый "скандальный" проект Гауди, по пути к ней поговорим о летучих мышах и их следе в истории Каталонии и Каганере и о том, что он означает. 5. Проспект Диагональ, плагиат и Дом с шипами, а затем еще один скрытый шедевр от Пуч-и-Кадафалка. 5. Двигаемся в сторону Храма Святого семейства - Саграда Фамилия, узнаем о его истории и о том, когда же его наконец закончат. При наличии времени: дойдем Ресинта де Сан Пау - одной из недооцененных жемчужин модернизма и завершим прогулку тапас в одном из баров на проспекте Гауди. Основная тема экскурсии - расширение Барселоны в 19 веке (Эшампле) и каталонский модернизм. Смотрим, узнаем много нового и наслаждаемся архитектурой от Гауди, Доменек-и-Монтанера, Пуч-и-Кадафалка Экскурсия будет интересна всем, кого привлекает архитектура, история и Барселона. Прогулка пешеходная, особых требований нет, но желательно иметь при себе воду, быть в удобной обуви и защищаться от солнца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Эшамле (L’Eixample)
- Дом Мила
- Дом Амалье
- Дом Бальо
- Дом с шипами
- Саграда Фамилия (Храм Святого семейства)
- Ресинта Модерниста
- Дом Комалат
- Авенида де Гауди
- Пассейж де Грасия
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Тапас, кофе и вино.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площаль Каталония
Завершение: Храм Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
8 сен 2025
Шикарная экскурсия! Прекрасный гид! Не было никакой неловкости, Александр отвечал на все вопросы. Экскурсия, хоть и пешеходная, пролетела очень быстро. На всем этапе следования были интересные остановки и мы обращали внимание на необычные элементы. После экскурсии в голове сложилась общая картина о Барселоне, как о городе, так и жителях. Спасибо вам большое!
D
Dmitry
8 июл 2025
Тематическая экскурсия, посвященная одному из самых интересных районов Барселоны - Эшампле! Экскурсия, а скорее прогулка, по таким красивым местам, наполненная интересными историями от потрясающего гида Александра, превратила этот вечер в
