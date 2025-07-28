Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия открывает перед вами мир Антонио Гауди, чьи работы навсегда изменили Барселону. Саграда Фамилия, дома Мила и Бальо - лишь часть того, что вы увидите. Архитектурные решения Гауди, вдохновлённые природой, до сих пор восхищают своей оригинальностью.



Не упустите шанс узнать, как эти шедевры стали символом каталонского модерна и как Барселона говорит языком Гауди через свои уникальные формы и детали

5 1 отзыв