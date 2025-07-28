Эта экскурсия открывает перед вами мир Антонио Гауди, чьи работы навсегда изменили Барселону. Саграда Фамилия, дома Мила и Бальо - лишь часть того, что вы увидите. Архитектурные решения Гауди, вдохновлённые природой, до сих пор восхищают своей оригинальностью.
Не упустите шанс узнать, как эти шедевры стали символом каталонского модерна и как Барселона говорит языком Гауди через свои уникальные формы и детали
Не упустите шанс узнать, как эти шедевры стали символом каталонского модерна и как Барселона говорит языком Гауди через свои уникальные формы и детали
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные шедевры
- 🌿 Вдохновение природой в архитектуре
- 🎨 Символ каталонского модерна
- 🏰 История и философия Гауди
- 🔍 Увлекательные рассказы о Барселоне
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Саграда Фамилия
- Дом Мила
- Дом Бальо
- Дом Кальвет
- Дворец Гуэля
- Фонари Гауди
Описание экскурсии
Главные архитектурные шедевры Антонио Гауди:
- Саграда Фамилия — главный долгострой мира и вершина творчества Гауди
- Дом Мила (Ла-Педрера) — «каменная волна», символ каталонского модерна
- Дом Бальо — сказочное здание с фантастическими формами
Менее известные, но не менее впечатляющие:
- Дом Кальвет — утончённое творение мастера
- Дворец Гуэля — роскошное дворянское поместье с уникальными интерьерами
- Фонари Гауди — элегантные кованые шедевры
Все объекты мы рассматриваем только снаружи.
Во время экскурсии:
- Вы узнаете, как Гауди черпал вдохновение в природе и превращал её формы в архитектурные шедевры
- Поймёте, почему его стиль стал символом каталонского модерна и изменил представления о городской среде
- Ощутите, как Барселона говорит языком Гауди — через волны камня, причудливые линии и мистические детали
Организационные детали
- Все здания мы рассматриваем снаружи
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Королевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 674 туристов
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
28 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия, Мария все подробно рассказала и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла очень увлекательно, и за счет того, что мы останавливались около зданий Гауди, было не так утомительно) 😁
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
€179
€198 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Узнайте о шедеврах Гауди и каталонском модерне, погрузитесь в символику Саграда Фамилия и насладитесь атмосферой Барселоны
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гауди - гений или сумасшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
€114 за всё до 5 чел.