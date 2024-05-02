Описание экскурсии

Что вас ждет Мы начнём нашу дружескую прогулку в центре города, где подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо. Подробно остановимся на творениях других известных каталонских архитекторов эпохи Модернизма в прекрасном и противоречивом квартале раздора, здесь мы увидим шоколадный домик. После этого мы отправимся с вами в небольшое путешествие по удивительном району Эшампле, рассмотрим его прекрасную архитектуру, узнаем как жила Барселона на протяжении многих веков, а также, по вашему желанию, посетим очень необычное место, где можно попробовать свежайших устриц и вкуснейших испанских тапас. Ну и конечно же, в завершении нашего путешествия мы не можем обойти своим вниманием самое главное творение Гауди, прекрасную Саграду Фамилию, где мы подробно рассмотрим его архитектуру, послушаем городские легенды и поговорим о необычной символике на фасадах этой величайшей базилики будущего. Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды, солнечные очки и конечно же хорошее настроение!