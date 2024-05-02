Мы подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо.
Также мы остановимся на творениях
Также мы остановимся на творениях
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы начнём нашу дружескую прогулку в центре города, где подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо. Подробно остановимся на творениях других известных каталонских архитекторов эпохи Модернизма в прекрасном и противоречивом квартале раздора, здесь мы увидим шоколадный домик. После этого мы отправимся с вами в небольшое путешествие по удивительном району Эшампле, рассмотрим его прекрасную архитектуру, узнаем как жила Барселона на протяжении многих веков, а также, по вашему желанию, посетим очень необычное место, где можно попробовать свежайших устриц и вкуснейших испанских тапас. Ну и конечно же, в завершении нашего путешествия мы не можем обойти своим вниманием самое главное творение Гауди, прекрасную Саграду Фамилию, где мы подробно рассмотрим его архитектуру, послушаем городские легенды и поговорим о необычной символике на фасадах этой величайшей базилики будущего. Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды, солнечные очки и конечно же хорошее настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саграда Фамилия
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Район Эшампле
- Дом Морера
- Квартал раздора
Что не входит в цену
- Поездка на общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Passage de Gracia, 36
Завершение: Sagrada Familia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды
- Солнечные очки и конечно же хорошее настроение!:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasija
2 мая 2024
Замечательная экскурсия в приятной компании гида Марии! Интересно, познавательно и очень красиво.
О
Оксана
15 мар 2024
Очень понравилось, Мария настоящий профессионал и очень приятный эмпатичный человек, влюбила нас в Барселону. Подстраивались под наши несостыковки, помогла кучей советов и рекомендаций, искренне благодарим.
К
Кристина
2 мар 2024
Брали экскурсию по Гауди всей семьей, конечно это так необычно и мы не ожидали что мы будем под таким впечатлением от рассказов про его детство, жизненный путь, творческие проекты и его неоспоримый талант. Класс! Загадали вернуться ещё!
Ю
Юлия
12 фев 2024
Ох как же меня впечатлила экскурсия по жизни и творчеству Гауди с Марией! Я конечно готовилась перед поездкой и что-то читала, но такого количества интересной информации и деталей никогда бы не нашла нигде. Спасибо большое тебе Маша
с
снежана
8 фев 2024
Сама Барселона - это путешествие во времени и архитектурным стилям под чутким руководством опытного гида Марии. Очень признательны! Скоро вернёмся опять!
С
Сергей
30 янв 2024
Потрясающая история создания города, красивые легенды, захватывающие дух дома модернистов. Так может рассказать только человек, по настоящему любящий свою работу. Благодарю сердечно!
Ю
Юрий
21 янв 2024
Очень понравились Дома Гауди, узнали что модернистов оказывается было несколько, и они все потрясающе талантливые, Саграда впечатляет, столько тонкостей и деталей на фасадах, столько символизма во всем этом, Мария спасибо вам, мечтаем вернуться через пару лет когда собор уже достроят.
К
Катя
18 янв 2024
Спасибо Марии за интересные истории о городе и возможность запечатлеть эти удивительные моменты в кадрах. Мария помогла нам также огромным количеством рекомендаций, она знаток города, панорамных мест, инстаграмных площадок
О
Оксана
10 янв 2024
Хотите научиться разбираться в архитектурных стилях и элементах прошлых эпох, выбирайте Марию, она обладает такими знаниями и харизмой что скучно точно не будет.
К
Константин
9 янв 2024
Очень было интересно, очень все понравилось, Мария просто супер рассказчик! Классных клиентов и удачи тебе во всем!
В
Вероника
3 янв 2024
Не люблю скучные экскурсии, в которых ходишь от памятника к памятнику и слушаешь какие то исторические факты и года, которые тебе вообще через час после экскурсии и не вспомнятся. Очень
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
171€154 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
€200 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
€184 за всё до 7 чел.