Историю творят люди. Герои, которые своими действиями изменили ход привычных событий, судьбы людей и ландшафт Барселоны, навсегда впечатались в память потомков. Не все они были влиятельны или богаты, но все прожили нетривиальную жизнь и проявили свой стойкий мощный дух, изменяя вокруг пространство своими подвигами.

Каждый поступок в прошлом откликается эхом в настоящем. Ударяется о серые камни Кафедрального собора, где лежит прах главной героини и покровительницы этого большого красивого города – Санты Эулалии. История 📖 13-летней девочки Эулалии, повлияла на менталитет каждого каталонца, изменила его, сделала крепче и упрямее. Эхо со свистом ветра несется в сторону Королевской площади, обнажая историю любви и расчета королевской четы Изабеллы и Фердинанда, которые отправили Колумба в путешествие, жгли ведьм, выдворили из Испании всех евреев и мавров. Колумб или одержимый, как его называли каталонцы особенно сильно повлиял на жизнь города, да и всего мира. Теперь Каталония борется за звание называться его родиной. Вы узнаете все подробности, как он искал деньги на свое безумное путешествие.

Французского наместника Филиппа пятого, который захватил Каталонию и завладел всей испанской короной, здесь вспоминают с особым ненавистью. Каталонцы считают, что именно из-за него, они лишились своей независимости. Справедливо сказать, и без этого, есть причины, чтобы его не любить. Филипп пятый был очень жестоким правителем. В память жертвах войны с оккупирующим войском у стены церкви Санта Мария дель Мар горит вечный огонь.

Эхо особенно звонко звучит в Каталонском Дворце Музыки, увидишь такое и замирает сердце. Это красивое 🤩 здание оставил здесь знаменитый архитектор Льюис Доменек-и-Монтанер – учитель Гауди.