  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Гении и злодеи Барселоны

Ludmila N.
Ludmila N. – Гид из Барселоны
Меня зовут Людмила, я живу в Барселоне, работаю сценаристом на Первом канале, а также являюсь профессиональным журналистом.

И как журналист я знаю все новости из жизни Барселоны.

Я всем сердцем люблю этот красочный город 🏙️ и готова влюбить в него вас.

Мои экскурсии 🧭 наполнены интересной информацией о городе — его прошлое, будущее и настоящее предстанет перед вами во всей красе.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €76 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Королевская площадь
  • Храм Августа
  • Площадь Филиппа Нери
  • Еврейский квартал
  • Крепостная стена
  • Дворец музыки
Историю творят люди. Герои, которые своими действиями изменили ход привычных событий, судьбы людей и ландшафт Барселоны, навсегда впечатались в память потомков. Не все они были влиятельны или богаты, но все прожили нетривиальную жизнь и проявили свой стойкий мощный дух, изменяя вокруг пространство своими подвигами.
Каждый поступок в прошлом откликается эхом в настоящем. Ударяется о серые камни Кафедрального собора, где лежит прах главной героини и покровительницы этого большого красивого города – Санты Эулалии. История 📖 13-летней девочки Эулалии, повлияла на менталитет каждого каталонца, изменила его, сделала крепче и упрямее. Эхо со свистом ветра несется в сторону Королевской площади, обнажая историю любви и расчета королевской четы Изабеллы и Фердинанда, которые отправили Колумба в путешествие, жгли ведьм, выдворили из Испании всех евреев и мавров. Колумб или одержимый, как его называли каталонцы особенно сильно повлиял на жизнь города, да и всего мира. Теперь Каталония борется за звание называться его родиной. Вы узнаете все подробности, как он искал деньги на свое безумное путешествие.
Французского наместника Филиппа пятого, который захватил Каталонию и завладел всей испанской короной, здесь вспоминают с особым ненавистью. Каталонцы считают, что именно из-за него, они лишились своей независимости. Справедливо сказать, и без этого, есть причины, чтобы его не любить. Филипп пятый был очень жестоким правителем. В память жертвах войны с оккупирующим войском у стены церкви Санта Мария дель Мар горит вечный огонь.
Эхо особенно звонко звучит в Каталонском Дворце Музыки, увидишь такое и замирает сердце. Это красивое 🤩 здание оставил здесь знаменитый архитектор Льюис Доменек-и-Монтанер – учитель Гауди.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Кафедральный собор имени Святой Евлалии и святого
Место завершения
🏁 у метро Уркинаона
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны
Гении и злодеи Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ludmila N.
Ludmila N.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ludmila N. проводит ещё 3 экскурсии

Все о гении Гауди
150
5 часов
Все о гении Гауди
9 отзывов
Квест по Готическому Кварталу
150
2 часа
Квест по Готическому Кварталу
3 отзыва
Стать творцом, как Гауди
43
4 часа
Стать творцом, как Гауди

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва