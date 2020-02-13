13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Гауди — один день наедине с гением

Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь.

Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта.

Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней.

А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталония
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
5
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением

Что вас ожидает

Рассказ о модном архитекторе с модного проспекта
В начале прогулки я расскажу о детстве и юности знаменитого архитектора. Вы узнаете, кем были его родители и почему маленького Антонио частенько видели верхом на ослике. Поговорим о том, как встретила будущего гения Барселона, где он жил и каким столичным храмом восхищался. Я расскажу, почему профессора Школы архитекторов мечтали о том, чтобы Гауди поскорее получил диплом, и откуда пошло выражение «гений или сумасшедший». Затем вы подниметесь по самому модному проспекту города и рассматривая знаменитые дома Бальо и Мила (Ла Педрера), услышите историю появления этих невероятных построек, разглядите страшного дракона, лежащего на крыше дома Бальо, и мифических воинов на крыше дома Мила.

Сказочный парк Гуэль
После знакомства с «жемчужинами» Пасео де Грасия, вы переберетесь на метро в район Грасия, где вас будет ждать архитектурный дебют Антонио Гауди — дом Висенс. Вы узнаете, как стараниями молодого архитектора дом производителя керамической плитки превратился в фантастический восточный дворец и куда пропала часть его ограды. И сделав яркие снимки, отправитесь в парк Гуэль, где посмотрите на знаменитые пряничные домики и посчитаете дорические колонны, а на знаменитой змеевидной скамейке услышите о несчастной любви архитектора. Вы увидите дом Гауди, Гуэля и здание, в котором до сих пор живут потомки первых и единственных покупателей элитного жилья в жилом комплексе, ставшим самым красивым парком Барселоны.

Виртуальное путешествие и обед в каталонском ресторане
Нагулявшись в парке Гуэль, вы заглянете в замечательный кинотеатр 4D, где увидите все то, о чем мы говорили. Виртуальное путешествие по Барселоне рубежа 19-20 веков и личное знакомство с Антони Гауди станет отличным завершением первой части нашей экскурсии. А после я отведу вас в аутентичный каталонский ресторан или прекрасный рыбный ресторан на берегу моря (по вашему выбору), где расскажу об особенностях каталонской кухни.

Саграда Фамилия — фантастический «песочный замок»
Подойдя к гигантскому архитектурному шедевру Барселоны, я сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов и расскажу обо всех интересных подробностях строительства искупительного храма и байках о его создателе. Вы узнаете, кто из знакомых архитектора появился на фасаде в качестве библейских персонажей, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы запечатлеть там весь «зоопарк», и как цвет волос Гауди помог ему стать автором непревзойденной постройки в самом сердце Барселоны. А затем вы сможете пройти внутрь и оценить внутреннее оформление этого невероятного строения, а при желании воспользуетесь аудиогидом — содержание рассказа не будет пересекаться с моим и послужит отличным дополнением к тому, что вы услышите перед входом в храм.

Кому подходит экскурсия

Семьям с детьми и без, компаниям друзей и любителям одиночных путешествий.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Передвигаться по городу будем на общественном транспорте, стоимость одной поездки около 1 евро/чел
  • Заказывать экскурсию необходимо за несколько дней, чтобы была возможность приобрести билеты в парк Гуэль и Саграда Фамилию онлайн
  • После экскурсии вы получите в подарок фоторепортаж от гида

Дополнительные расходы

  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — парк Гуэль — 10€/взрослый + билет для гида
    — Саграда Фамилия: вход — 20€, посещение с аудиогидом — 26€, посещение с аудиогидом и башнями — 33€
    — кинотеатр — 9€/взрослый
  • Также отдельно оплачиваются выбранные вами блюда и напитки в ресторане
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением
Гауди — один день наедине с гением

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталония.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Экскурсия была насыщенной, красочной! Елена чутко корректировала экскурсию в зависимости от настроения и усталости ребенка. Ребенок (10 лет) открыл для себя Гауди, полюбил его, выбрал понравившиеся объекты.
18 января 2020
Замечательная экскурсия и замечательный человек гид Лена. Тонкий душевный рассказ о гении Гауди позволил нам иначе посмотреть на город. Мы открыли объятия Барселоне и, надеюсь, Барселона нам ответила взаимностью. День прошёл незаметно и очень не хотелось расставаться ни с Леной, ни с Гауди, ни с Барселоной.
3 января 2020
Прекрасный гид. Елена в потрясающей Барселоне! Немного боялась такой длительной экскурсии. Зря! День выстроен настолько грамотно, что дорога, очень интересная информация, небольшой, Но милый отдых, экскурсия, обед, кино перемежаются друг с другом и не дают уставать. На экскурсии был сын подросток. Ни на минуту не потерял интерес!! Елена, спасибо. Барселона с Вами стала ещё ярче и ближе.
Irin
5 сентября 2019
Спасибо Елене за замечательную содержательную экскурсию, время пробежало незаметно
29 августа 2019
Однозначно, шикарная экскурсия с прекрасной Еленой. Приятно слушать, двигаясь в спокойном темпе, никуда не мучаясь, пытаясь объять необъятное. Обязательно сходите на экскурсию такого формата и обязательно с Еленой.
23 августа 2019
Очень понравилась экскурсия! Елена прекрасный человек и экскурсовод. Вся информация понятна и интересна, продуманный маршрут, время прошло не заметно. До этого были на другой экскурсии в 2 раза короче по времени, но дети наши ее еле выдержали, тут же все было отлично. Елена отвела нас на обед в прекрасный ресторан, где мы от души наелись вкусных мидий. Вообщем экскурсию и Елену, как экскурсовода советую! Если вернёмся в Барселону, обязательно возьмём экскурсии ещё))
Ольга
18 августа 2019
Профессиональна работа! Интересно, легко, познавательно! Великолепное знание материала и умение ответить на любой вопрос интересующий туриста, даже не по теме экскурсии:) думаю, что вам захочется снова и снова встретиться с Еленой, чтобы узнать нечто новое о достопримечательностях Барселоны! А мы собираемся вместе на Монсеррат! Забыла отметить обед! Очень вкусные мидии с пармезаном, креветки, запечённый картофель и фирменные соусы!! А ещё рекомендации по магазинам и ресторанам!
27 июня 2019
Большое спасибо Елене за наш замечательный день в Барселоне.
17 мая 2019
Мы провели превосходный день в компании Елены! Наши ожидания от экскурсии оправдались на 200%. Нам посчастливилось, что время стоянки нашего круизного лайнера было продлено и мы в спокойном ритме целый день гуляли, общались, наслаждались великолепием города! Барселона нас встретила восхительной погодой, а Елена нас покарила своей очаровательной улыбкой!!! Елена, ещё раз большое спасибо и пламенный Вам привет от Софии!!!
15 мая 2019
Все было отлично. С уверенностью могу порекомендовать эту экскурсию и гида Елену. Интеллигентный, приятный человек, с юмором, день пролетел незаметно. большое спасибо
Ещё 3 отзыва

Елена проводит ещё 8 экскурсий

Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Достучаться до небес на магической горе МонтсерратДостучаться до небес на магической горе МонтсерратДостучаться до небес на магической горе Монтсеррат
150 за экскурсию
8 часов
18 отзывов
Познакомиться с древней святыней Каталонии в окружении причудливых скальных богатырей
Ежедневно тысячи туристов съезжаются к склонам Монтсеррата, чтобы добраться до вершины и загадать желание. В путешествии вы услышите легенды о главной реликвии монастыря — Черной Мадонне, а также узнаете о деятельности бенедектинских монахов, старейшем церковном хоре мальчиков в Испании и тайных экспедициях Гитлера к священной горе. Откроете нетривиальные пейзажи Каталонии и посетите ярмарку, где сеньорита Каролина вас угостит местными лакомствами и расскажет о традиционных продуктах.
Ваш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в Барселоне
150 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
Самые известные шедевры Гауди за 3 часаСамые известные шедевры Гауди за 3 часаСамые известные шедевры Гауди за 3 часа
115 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Наследие великого каталонского мастера, конечно, трудно вместить в 3 часа — настолько поражают воображение его нетривиальные работы и дарят почву для многочисленных толкований смыслов. Я расскажу главное о знаковых проектах Гауди — домах Бальо и Мила, Саграде Фамилии и парке Гуэль. Будем говорить о новаторских идеях, символизме и биографии яркого архитектора.
Коридоры времени, или приключение в Готическом кварталеКоридоры времени, или приключение в Готическом кварталеКоридоры времени, или приключение в Готическом квартале
99 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
В закоулках таинственного квартала вы откроете прекрасные истории и ужасающие легенды. Узнаете, как заморские купцы попадали в город без причалов и где черпал вдохновение Пикассо. Посетите Дом алхимика и отыщете черепаху удачи, а также услышите о наводящих страх черных монахах и «спрячетесь» от язычников в средневековых подземных ходах.
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузыГотика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузыГотика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
155 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Прогулка 18+ по двум самым старым и аутентичным районам города с историко-гастрономическим акцентом
Вы услышите рассказы о святых и палачах, королях и рыцарях, колдунах и их прекрасных дочерях. И все эти леденящие кровь истории с романтическими легендами — под аккомпанемент напитков и закусок в самых атмосферных уголках Барселоны: в полумраке крохотного кафе, баре в стиле Альмодовара и лучших кондитерских.
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-ТропеНевероятный Ситжес, или испанский Сен-ТропеНевероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
150 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Всего полчаса от Барселоны — и вы в одном из самых престижных курортов Каталонии! На прогулке по Ситжесу вы познакомитесь с аутентичными домиками рыбаков и роскошными модернистскими виллами, белоснежными пляжами и уютными улочками, архитектурными памятниками и скульптурами выдающихся каталонских мастеров. Узнаете, как развивался будущий город искусств и услышите городские легенды, а еще прокатитесь на туристическом поезде и отведаете местный вермут (он выше всяких похвал!).
Неизвестный Гауди и гора ТибидабоНеизвестный Гауди и гора ТибидабоНеизвестный Гауди и гора Тибидабо
125 за экскурсию
3.5 часа
Перейти на новый уровень отношений с Барселоной, отыскав секретные шедевры ее великого мастера
Вы прогуляетесь по районам каталонских буржуа, обнаружите новые образы любимых вдохновителей Гауди — драконов — и познакомитесь с малоизвестными проектами гения, работавшего над королевскими резиденциями. А закончится приключение историями о старейшем парке развлечений Испании на горе Тибидабо, с которой вам откроется чудесная панорама города.

Исторические экскурсии в Барселоне

Пешком по БарселонеПешком по БарселонеПешком по Барселоне
От 110 за экскурсию
6 часов
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Барселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не только
От 75 за экскурсию
3.5 часа
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Всё о ГаудиВсё о ГаудиВсё о Гауди
164 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
От 59 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.
Покорить вершину ТибидабоПокорить вершину ТибидабоПокорить вершину Тибидабо
От 88 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Полюбоваться Барселоной с одной из лучших панорамных точек и услышать истории города
Эта прогулка приведет вас к подножию статуи Иисуса на горе Тибидабо, откуда блистательная Барселона раскинется как на ладони. Вы рассмотрите символы города от Саграда Фамилии до горы Монтжуик, услышите историю расцвета каталонской столицы и поймете, почему на Тибидабо церковь соседствует с парком аттракционов.
Готический квартал — путешествие сквозь столетияГотический квартал — путешествие сквозь столетияГотический квартал — путешествие сквозь столетия
80 за экскурсию
2.5 часа
Не спеша погулять по старейшей части Барселоны и раскрыть ее секреты
Готический квартал — сердце каталонской столицы, ведь именно здесь она зародилась. Блуждая по его узким средневековым улочкам, вы отыщете руины древнеримского города, уютные площади, великолепные соборы и даже гусей. А я с удовольствием расскажу о жизни, быте и оригинальных традициях каталонцев!

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные