13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рассказ о модном архитекторе с модного проспекта

В начале прогулки я расскажу о детстве и юности знаменитого архитектора. Вы узнаете, кем были его родители и почему маленького Антонио частенько видели верхом на ослике. Поговорим о том, как встретила будущего гения Барселона, где он жил и каким столичным храмом восхищался. Я расскажу, почему профессора Школы архитекторов мечтали о том, чтобы Гауди поскорее получил диплом, и откуда пошло выражение «гений или сумасшедший». Затем вы подниметесь по самому модному проспекту города и рассматривая знаменитые дома Бальо и Мила (Ла Педрера), услышите историю появления этих невероятных построек, разглядите страшного дракона, лежащего на крыше дома Бальо, и мифических воинов на крыше дома Мила.

Сказочный парк Гуэль

После знакомства с «жемчужинами» Пасео де Грасия, вы переберетесь на метро в район Грасия, где вас будет ждать архитектурный дебют Антонио Гауди — дом Висенс. Вы узнаете, как стараниями молодого архитектора дом производителя керамической плитки превратился в фантастический восточный дворец и куда пропала часть его ограды. И сделав яркие снимки, отправитесь в парк Гуэль, где посмотрите на знаменитые пряничные домики и посчитаете дорические колонны, а на знаменитой змеевидной скамейке услышите о несчастной любви архитектора. Вы увидите дом Гауди, Гуэля и здание, в котором до сих пор живут потомки первых и единственных покупателей элитного жилья в жилом комплексе, ставшим самым красивым парком Барселоны.

Виртуальное путешествие и обед в каталонском ресторане

Нагулявшись в парке Гуэль, вы заглянете в замечательный кинотеатр 4D, где увидите все то, о чем мы говорили. Виртуальное путешествие по Барселоне рубежа 19-20 веков и личное знакомство с Антони Гауди станет отличным завершением первой части нашей экскурсии. А после я отведу вас в аутентичный каталонский ресторан или прекрасный рыбный ресторан на берегу моря (по вашему выбору), где расскажу об особенностях каталонской кухни.

Саграда Фамилия — фантастический «песочный замок»

Подойдя к гигантскому архитектурному шедевру Барселоны, я сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов и расскажу обо всех интересных подробностях строительства искупительного храма и байках о его создателе. Вы узнаете, кто из знакомых архитектора появился на фасаде в качестве библейских персонажей, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы запечатлеть там весь «зоопарк», и как цвет волос Гауди помог ему стать автором непревзойденной постройки в самом сердце Барселоны. А затем вы сможете пройти внутрь и оценить внутреннее оформление этого невероятного строения, а при желании воспользуетесь аудиогидом — содержание рассказа не будет пересекаться с моим и послужит отличным дополнением к тому, что вы услышите перед входом в храм.

Кому подходит экскурсия

Семьям с детьми и без, компаниям друзей и любителям одиночных путешествий.