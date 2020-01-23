5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое главное о каталонском модерне

Вы узнаете захватывающие истории барселонских бизнесменов, построивших дома в самом дорогом месте города — на Пасео-де-Грасия. Заглянете в особняки Малагрида, Рокамора, Батльо и Мила. Полюбуетесь домом со шпилями и другими шедеврами знаменитых архитекторов. Я расскажу, какие прорывные идеи рождались у дельцов начала XX века, в каких закрытых клубах они встречались и каким был город на пике развития. А еще — как в то же самое время люди протестовали в слободках и заражались анархизмом. И почему политика и бизнес были тесно связаны единой национальной идеей каталонцев — независимостью.

Саграда Фамилия и кафе Пикассо

Вы заглянете в легендарное кафе «Четыре кота», где проходила первая выставка молодого Пикассо. Я расскажу, как ему, выходцу из бедных слоев общества, удалось стать самым востребованным и дорогим художником своего времени. Далее мы отправимся к храму Святого Семейства. Вы узнаете о закрытых церковных обществах, которые повлияли на его создание, разгадаете тайные знаки на фасадах и услышите, какие этапы пережила великая стройка.