5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть в деталях роскошные здания Барселоны и узнать истории их владельцев

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Вы погуляете по великолепному проспекту Пасео-де-Грасия, увидите дома самых успешных предпринимателей Барселоны начала XX века и впечатлитесь легендарной Саградой Фамилией.

Я расскажу, по какому принципу буржуа выбирали архитекторов, почему недвижимость была «визитной карточкой» успеха и как жили богатые каталонские жены.
86 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у Кафедрального собора Барселоны
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Шедевры модерна от Гауди и других гениев

Что вас ожидает

Самое главное о каталонском модерне
Вы узнаете захватывающие истории барселонских бизнесменов, построивших дома в самом дорогом месте города — на Пасео-де-Грасия. Заглянете в особняки Малагрида, Рокамора, Батльо и Мила. Полюбуетесь домом со шпилями и другими шедеврами знаменитых архитекторов. Я расскажу, какие прорывные идеи рождались у дельцов начала XX века, в каких закрытых клубах они встречались и каким был город на пике развития. А еще — как в то же самое время люди протестовали в слободках и заражались анархизмом. И почему политика и бизнес были тесно связаны единой национальной идеей каталонцев — независимостью.

Саграда Фамилия и кафе Пикассо
Вы заглянете в легендарное кафе «Четыре кота», где проходила первая выставка молодого Пикассо. Я расскажу, как ему, выходцу из бедных слоев общества, удалось стать самым востребованным и дорогим художником своего времени. Далее мы отправимся к храму Святого Семейства. Вы узнаете о закрытых церковных обществах, которые повлияли на его создание, разгадаете тайные знаки на фасадах и услышите, какие этапы пережила великая стройка.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено: еда, напитки и проезд до Саграды Фамилии. По вашему желанию мы воспользуемся общественным транспортом или такси.

Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Шедевры модерна от Гауди и других гениев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Кафедрального собора Барселоны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
У нас была индивидуальная экскурсия - замечательный формат прогулки с интересными рассказами. Людмила - хороший рассказчик, экскурсия была живая, содержательная. Даже ребёнок 7.5 лет слушал с вниманием и интересом в течение всех 3 часов экскурсии. Однозначно рекомендуем! Через год планируем опять в Барселону, с удовольствием обратимся к Людмиле ещё раз.
2 января 2020
Большое спасибо за экскурсию. Было очень интересно!
13 декабря 2019
Экскурсия живая, интересные факты дополняли красивейшие виды. Спасибо, Людмила
24 октября 2019
Большое спасибо Людмила за экскурсию! Впечатлены, влюблены в историю каталонского модерна, в архитектуру и историю города!!! Жаль было расставаться! Благодарим от души и всем рекомендуем!
7 июня 2019
Наша экскурсия с Людмилой прошла на одном дыхании. Людмила подавала материал очень ярко, красочно и артичтично. Мы узнали много новых фактов из истории Барселоны. Наша дочь тоже получила море удовольствия и интересных впечатлений. Людмила прекрасный расказчик и очень яркая и интересная личнось. Мы бы рекомендовали посетить ее экскурсии как взрослыми,так и детям! Ира, Игорь, Саша.

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