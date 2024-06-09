Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой

Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Давно и всерьёз ведутся разговоры о необходимости канонизации Антонио Гауди — то есть о причислении его к лику святых Католической церкви.

Я покажу вам как всемирно известные здания, так и шедевры великого каталонца, почти неизвестные широкой публике.

Познакомлю вас с личностью Гауди, и вам станет понятнее, почему же он гений, сумасшедший и, возможно, святой.
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дом Бальо, или «Дом костей». Те, кто хоть раз был в Барселоне и видел дом Бальо, точно его не забудут. Волнистый, вообще без прямых линий фасад; крыша, напоминающая блестящую чешую дракона, колонны и балконы в виде костей… В какой-то степени дом Бальо — квинтэссенция фантасмагорического стиля Гауди.

Дом Мила — яркий пример модернизма. Вы узнаете, какие новаторские решения использовал Гауди, проектируя это 8-этажное здание с 33 балконами.

Дворец Гуэль — первый крупный проект, выполненный по заказу главного спонсора и мецената Гауди. Я раскрою, как этот дворец оказался посреди очень бедного района.

Фонари Королевской площади. Эта площадь восхищает даже самых насмотренных путешественников. Она эстетична, все здания и сооружения удачно вписываются в стилистику Старого города. А фонари, созданные по проекту Гауди, по праву считаются главным украшением площади.

Дом Кальвет. Это здание вообще известно единицам — а между тем оно стало единственной работой Гауди, за которую присудили первую премию на ежегодном барселонском конкурсе архитектурных построек, имеющих художественную ценность.

Храм Святого Семейства, или Саграда Фамилия. Конечно, не пропустим главную достопримечательность Барселоны, а по совместительству — самый известный в мире долгострой. Работа над ним началась в 1882 году и не закончена до сих пор. Вы узнаете, почему строительство символа города продвигается так медленно.

Организационные детали

Мы не будем заходить внутрь соборов и музеев. После экскурсии вы сможете вернуться к ним и осмотреть всё самостоятельно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в метро Liceu
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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