Королевская площадь Барселоны

Найдено 17 экскурсий в категории «Королевская площадь» в Барселоне на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
«Закончим прогулку на Королевской площади, где сами «воссоздадим» одну работу Дали»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
«Королевская площадь хранит историю любви и расчета королевской четы Изабеллы и Фердинанда, которые жгли ведьм, выдворили из Испании всех евреев и мавров и отправили Колумба в дальнее плавание»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Готическая Барселона вечером
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
«историю появления фонарей Гауди на Королевской площади»
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
27 за человека
Барселона - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
«Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую площадь, погуляете по старинным еврейским улочкам и узнаете о традициях каталонцев Средневековья»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
187 за всё до 8 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«В исторической части города вам предстоит найти древних чудовищ, остатки Римской империи, Королевские площади и дворцы, церкви и Святых Покровителей Барселоны»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Готический квартал в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
«Найдете неприметную, но яркую вывеску на Королевской площади, посвященную неизвестному художнику и его нелепой смерти»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
«Фонари на Королевской площади Это первый заказ, который сделали власти города великому мастеру»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
«Затем вы окажетесь на Королевской площади и своими глазами увидите Дворец Гуэля — шедевр архитектора Антонио Гауди»
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
133 отзыва
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
27 за человека
Барселона с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
«На улице Рамбла вы полюбуетесь дворцом Гуэль, ранним проектом Антонио Гауди, на Королевской площади — его фонарями, в квартале Несогласия — необыкновенным фасадом дома Дракона (Каса-Бальо)»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
120 за всё до 5 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
«На непредсказуемой Королевской площади я расскажу, почему иногда ее называют «резюме всей Барселоны»»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
118 за всё до 6 чел.
Готический квартал, Раваль и Рибера
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
«Еврейский квартал и королевские площади»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
113 за всё до 12 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
12 отзывов
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
«На Королевской площади увидите ступени, по которым поднимался Колумб, вернувшийся из путешествия»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 8 чел.
Готический квартал - путешествие сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал Барселоны: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала
Начало: Площадь Каталонии
«Завершится экскурсия на Королевской площади, у первых работ великого Гауди»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Большая история маленькой Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
«Увидим два шедевра Антонио Гауди — дворец Гуэля и фонари на Королевской площади»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
154 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
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    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • D
    Diana
    3 июня 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Барселона - путешествие во времени
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
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    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
  • A
    Aleksandrs
    27 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
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    кроме фламенко, корриды и прекрасного вина. Решили, что перед самостоятельным осмотром города, не плохо бы пополнить багаж знаний и понять "направления движения" на остальные три дня путешествия. Обратились к сайту для выбора желаемого маршрута, темы и конечно же того, кто нам будет это все представлять. По отзывам и по желаемому маршруту выбрали гида, Дарью и … …. Обычно фото-сопровождение нашего путешествия это мое хобби, но в этот раз мы решили, что пусть руки будут у меня пустые, а голова будет полностью занята восприятием материала, а не поиском интересных "фото-ракурсов". Поэтому, мы обратились к Дарье и она посоветовала своего фотографа, предварительно выслав его работы. Нам они понравились и мы согласились. В итоге, нас сопровождал прекрасный семейный тандем - Дарья и Дмитрий. Что Вам сказать, мы остались очень довольны! Да простят нас ребята, но вместо 6-ти часов, мы их мучали почти 7-мь. Кроме того, что Дарья оказалась прекрасной рассказчицей, стараясь, чтобы мы запомнили исторические факты, фамилии и даты, но и еще прекрасной спортсменкой - я думаю, что еще пару таких-же семичасовых кругов для нее ничто. Дмитрию было немного сложнее - с аппаратурой в руках и за плечами и предугадывать куда мы завернем и куда кинем взгляд. Итог - экскурсия отличная, советы по посещению лакомых заведений оказались замечательными и аутентичными и конечно же память, в виде фотографий, в этот раз вдвоем а не по отдельности! Ребята, Дарья и Дмитрий - огромное спасибо за вашу проделанную работу и выдержку:-) Четыре дня оказалось очен очень мало даже для одного города Испании ….. мы еще вернемся!!!

    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
    Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
  • A
    Aliona
    21 мая 2024
    Гении и злодеи - герои Барселоны
    Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
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    с легкостью поменяла направление и тему. Показала нам места недоступные для туристов, раскрыла секреты величайших людей Барселоны, дала подсказки по следующим объектам нашего путешествия . Мы с мужем остались под впечатлением от проведенного времени. Искренне рекомендуем любую предложенную ее программу.

  • A
    Aliona
    20 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Большое спасибо Евгению за увлекательную прогулку по Готическому кварталу Барселоны. Время пролетело незаметно. Интересные легенды, факты раскрыли город с другой стороны. Всё содержательно и с юмором. Маршрут не слишком длинный. Рекомендуем любителям легенд и историй. Евгений прекрасный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Королевская площадь»

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  5. Барселона - путешествие во времени
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  2. Саграда Фамилия
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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