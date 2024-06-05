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Квест
2 часа
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
«Закончим прогулку на Королевской площади, где сами «воссоздадим» одну работу Дали»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
«Королевская площадь хранит историю любви и расчета королевской четы Изабеллы и Фердинанда, которые жгли ведьм, выдворили из Испании всех евреев и мавров и отправили Колумба в дальнее плавание»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
«историю появления фонарей Гауди на Королевской площади»
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
«Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую площадь, погуляете по старинным еврейским улочкам и узнаете о традициях каталонцев Средневековья»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«В исторической части города вам предстоит найти древних чудовищ, остатки Римской империи, Королевские площади и дворцы, церкви и Святых Покровителей Барселоны»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
«Найдете неприметную, но яркую вывеску на Королевской площади, посвященную неизвестному художнику и его нелепой смерти»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
«Фонари на Королевской площади Это первый заказ, который сделали власти города великому мастеру»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от €267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
«Затем вы окажетесь на Королевской площади и своими глазами увидите Дворец Гуэля — шедевр архитектора Антонио Гауди»
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€27 за человека
Индивидуальная
2 часа
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
«На улице Рамбла вы полюбуетесь дворцом Гуэль, ранним проектом Антонио Гауди, на Королевской площади — его фонарями, в квартале Несогласия — необыкновенным фасадом дома Дракона (Каса-Бальо)»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
«На непредсказуемой Королевской площади я расскажу, почему иногда ее называют «резюме всей Барселоны»»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
«Еврейский квартал и королевские площади»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€113 за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
«На Королевской площади увидите ступени, по которым поднимался Колумб, вернувшийся из путешествия»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал Барселоны: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала
Начало: Площадь Каталонии
«Завершится экскурсия на Королевской площади, у первых работ великого Гауди»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
«Увидим два шедевра Антонио Гауди — дворец Гуэля и фонари на Королевской площади»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
- DDiana3 июня 2024Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.
- ЮЮлия2 июня 2024Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
- ММария30 мая 2024Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
- ВВалерия30 мая 2024Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
- AAleksandrs27 мая 2024Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
- ЕЕкатерина22 мая 2024Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
- AAliona21 мая 2024Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
- AAliona20 мая 2024Большое спасибо Евгению за увлекательную прогулку по Готическому кварталу Барселоны. Время пролетело незаметно. Интересные легенды, факты раскрыли город с другой стороны. Всё содержательно и с юмором. Маршрут не слишком длинный. Рекомендуем любителям легенд и историй. Евгений прекрасный рассказчик.
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