Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я приглашаю вас прогуляться по Готическому кварталу, узнать секреты этого района и Барселоны в целом, окунуться в историю этого замечательного города и сравнить ее с современностью. Вы найдете ответ на вопрос как на Готический квартал повлиял маркетинг в конце XIX века. 5 3 отзыва

Александр Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности 15% Скидка на заказ 75 выгода €11.20 €63.80 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Изучение истории и прогулку по узким улочкам района мы совместим с посещением кондитерской, которой уже более 150 лет, попробуем чуррос. Я покажу вам все знаковые места и скрытые от основной массы туристов локации. Начнется экскурсия на площади Каталонии, маршрут включает такие места как: Кафедральный собор, площадь Короля, площадь Сан-Филипа Нери, площадь Сан-Жауме, площадь Сан-Мигель, площадь Джорджа Оруэлла, Королевская площадь, Санта-Мария-дель-Пи, Рамбла, монумент Колумбу, Церковь Ла-Мерсе. Я расскажу о возникновении и истории Барселоны в целом, Готического района, в частности. Вы узнаете много интересных подробностей о жизни города в Средние века, вдохновитесь замечательными локациями и особым духом этого исторического места. Мы поговорим о том, каким образом связаны Барселона и Геркулес, где в Готическом районе можно увидеть череп, где снимали фильм «Парфюмер», как здесь оказался Джордж Оруэлл и о многом другом. Важная информация: Важно не забыть удобную обувь и воду, в летний период — средства для защиты от солнца.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кафедральный собор

Виа Лайэтана

Площадь Сан-Филипа Нери

Площадь Сан-Жауме

Площадь Сан-Мигель

Площадь Джорджа Оруэлла

Королевская площадь

Санта-Мария-дель-Пи

Рамблас

Монумент Колумбу

Церковь Ла-Мерсе Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Перекус (тапас чуррос). Где начинаем и завершаем? Начало: Площаль Каталония Завершение: Площадь Ла Мерсе Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Важно не забыть удобную обувь и воду

В летний период - средства для защиты от солнца Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.