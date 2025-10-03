Я приглашаю вас прогуляться по Готическому кварталу, узнать секреты этого района и Барселоны в целом, окунуться в историю этого замечательного города и сравнить ее с современностью. Вы найдете ответ на вопрос как на Готический квартал повлиял маркетинг в конце XIX века.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииИзучение истории и прогулку по узким улочкам района мы совместим с посещением кондитерской, которой уже более 150 лет, попробуем чуррос. Я покажу вам все знаковые места и скрытые от основной массы туристов локации. Начнется экскурсия на площади Каталонии, маршрут включает такие места как: Кафедральный собор, площадь Короля, площадь Сан-Филипа Нери, площадь Сан-Жауме, площадь Сан-Мигель, площадь Джорджа Оруэлла, Королевская площадь, Санта-Мария-дель-Пи, Рамбла, монумент Колумбу, Церковь Ла-Мерсе. Я расскажу о возникновении и истории Барселоны в целом, Готического района, в частности. Вы узнаете много интересных подробностей о жизни города в Средние века, вдохновитесь замечательными локациями и особым духом этого исторического места. Мы поговорим о том, каким образом связаны Барселона и Геркулес, где в Готическом районе можно увидеть череп, где снимали фильм «Парфюмер», как здесь оказался Джордж Оруэлл и о многом другом. Важная информация: Важно не забыть удобную обувь и воду, в летний период — средства для защиты от солнца.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Виа Лайэтана
- Площадь Сан-Филипа Нери
- Площадь Сан-Жауме
- Площадь Сан-Мигель
- Площадь Джорджа Оруэлла
- Королевская площадь
- Санта-Мария-дель-Пи
- Рамблас
- Монумент Колумбу
- Церковь Ла-Мерсе
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Перекус (тапас чуррос).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площаль Каталония
Завершение: Площадь Ла Мерсе
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Важно не забыть удобную обувь и воду
- В летний период - средства для защиты от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 окт 2025
Нам очень понравилась история, выбор маршрута, детали, темп! Все было супер
С
Светлана
24 сен 2025
Незабываемые впечатления от экскурсии с Александром! Увлекательная прогулка по улочкам исторического центра Барселоны. Знание материала, его подача с фактами и комментариями - это безусловная заслуга Александра. Рекомендую однозначно! И спасибо большое, обязательно вернемся за новыми экскурсиями к Александру.
Е
Екатерина
16 июн 2025
Прекрасный гид Александр, который многое знает о Барселоне и готов поделиться этим. Очень интересно было с ним беседовать, слушать про историю готического квартала, мы узнали много нового для себя. Будем всем рекомендовать его экскурсии! В конце Александр дал много рекомендаций о том, что посетить вне рамок экскурсии. Спасибо!
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €110 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Старой Барселоны
Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная Готика и секреты маркетинга
Окунуться в историю и узнать неожиданные подробности из жизни старого района Барселоны
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 14:00
12 ноя в 09:00
от €60
€75 за всё до 8 чел.