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Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны

Индивидуальная экскурсия по Барселоне: прогуляйтесь по Рамбле и узнайте её секреты, посетите Готический квартал и окунитесь в историю
На этой вдохновляющей экскурсии по Рамбле и Готическому кварталу Барселоны вы погрузитесь в двухтысячелетнюю историю города. Увидите волшебный питьевой фонтан, дворец вице-королевы и произведения Жоана Миро. Прогуляетесь по Королевской площади, площади Св. Якова и площади Филиппа Нери. Посетите церковь Санта-Мария-дель-Пи и Кафедральный собор. Завершите экскурсию на рынке Бокерия, где сможете попробовать типичные каталонские продукты
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная экскурсия по Рамбле и Готическому кварталу
  • 🏛️ Погружение в двухтысячелетнюю историю Барселоны
  • 🎨 Знакомство с произведениями Жоана Миро
  • 🍷 Гастрономические открытия на рынке Бокерия
  • 🏰 Посещение культовых достопримечательностей
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны

Что можно увидеть

  • Рамбла
  • Волшебный питьевой фонтан
  • Дворец вице-королевы
  • Рынок Бокерия
  • Королевская площадь
  • Церковь Санта-Мария-дель-Пи
  • Площадь Св. Якова
  • Площадь Филиппа Нери
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Рамбла — самая знаменитая улица Барселоны

Гуляя по Елисейским полям на барселонский манер, вы узнаете, почему слава улицы гораздо длиннее, чем она сама. Возле самого волшебного питьевого фонтана города поговорим о народных поверьях. Также вы услышите историю дворца вице-королевы, одного из лучших образцов гражданской архитектуры барокко в Барселоне. Откроете произведение искусства прямо под ногами и попробуете разгадать символику Жоана Миро, каталонского художника, скульптора и графика. Позже я покажу, что Рамбл-то на самом деле целых пять! И конечно, отведу на атмосферный рынок Бокерия, где вы ощутите темпераментный ритм Барселоны и узнаете о типичных продуктах, которыми славится регион. Здесь же возможны и приветствуются всяческие аппетитные дегустации.

Готический квартал — место, где родилась Барселона

На непредсказуемой Королевской площади я расскажу, почему иногда ее называют «резюме всей Барселоны». По узким улочкам выведу к еще одной красивой площади с церковью Санта-Мария-дель-Пи. За почтенный возраст готический храм обзавелся солидной историей, в которой не обошлось и без легенд, с которыми я вас познакомлю. У древних домов Еврейского квартала поговорим о судьбе некогда процветающей общины. Также вы посетите площадь Св. Якова, где к месту вспомнить о 2000-летней политической жизни в городе. Кроме того, я покажу древнеримское сокровище прямо в патио многоквартирного дома — как тут не затронуть основателей Барселоны! На площади Филиппа Нери вы вдруг почувствуете себя в маленькой деревне, находясь всего в нескольких сотнях метров от оживленной Барселоны. Возле Кафедрального собора я удивлю вас историей любви, а на площади Короля перенесу в эпоху графов и средневековых правителей.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено, за исключением личных трат на еду/напитки/сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 718 туристов
Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания
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об этом чудесном крае и придумывать нетривиальные маршруты. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далёком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей и нескучные экскурсии для взрослых. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Т
Благодарим Наталью за увлекательнейшую экскурсию по Готическому кварталу! Очень интересно и при этом структурировано рассказала и об исторических событиях, и поделилась интересными и необычными фактами, отвечала на любой вопрос, такое
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ощущение, что Наталья знает про Барселону и Испанию всё, ну или почти всё!)) очень рекомендую именно этого экскурсовода в Барселоне. Спасибо вам, Наталья! Обязательно вернемся в Барселону и встретимся с вами на других экскурсиях!

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О
Гуляли по Готическому кварталу с Натальей, экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов о жизни Барселоны и даже успели попробовать вкуснейший чуррос с горячим шоколадом в атмосферной кофейне. Огромная благодарность Наталье за любовь к ее делу и за то, что провела этот день с нами.
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И
Наталия прекрасно провела экскурсию по историческому центру Барселоны. Знакомство с городом оставило приятные впечатления!!! Очень рады встрече!!! Три часа пролетели незаметно! Спасибо большое!
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R
Хорошо составленный маршрут с приятным рассказом. Легенды и история прошлого и настоящего. Знающий и приятный в общении экскурсовод. Рекомендуем.
Наталье большое спасибо.
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Вера
Спасибо огромное Наталье! Было очень интересно! Узнали много интересных и необычных фактов о старом городе Барселоны. Вернемся обязательно еще раз💯
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Входит в следующие категории Барселоны

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