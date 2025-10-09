Описание экскурсии

Рамбла — самая знаменитая улица Барселоны

Гуляя по Елисейским полям на барселонский манер, вы узнаете, почему слава улицы гораздо длиннее, чем она сама. Возле самого волшебного питьевого фонтана города поговорим о народных поверьях. Также вы услышите историю дворца вице-королевы, одного из лучших образцов гражданской архитектуры барокко в Барселоне. Откроете произведение искусства прямо под ногами и попробуете разгадать символику Жоана Миро, каталонского художника, скульптора и графика. Позже я покажу, что Рамбл-то на самом деле целых пять! И конечно, отведу на атмосферный рынок Бокерия, где вы ощутите темпераментный ритм Барселоны и узнаете о типичных продуктах, которыми славится регион. Здесь же возможны и приветствуются всяческие аппетитные дегустации.

Готический квартал — место, где родилась Барселона

На непредсказуемой Королевской площади я расскажу, почему иногда ее называют «резюме всей Барселоны». По узким улочкам выведу к еще одной красивой площади с церковью Санта-Мария-дель-Пи. За почтенный возраст готический храм обзавелся солидной историей, в которой не обошлось и без легенд, с которыми я вас познакомлю. У древних домов Еврейского квартала поговорим о судьбе некогда процветающей общины. Также вы посетите площадь Св. Якова, где к месту вспомнить о 2000-летней политической жизни в городе. Кроме того, я покажу древнеримское сокровище прямо в патио многоквартирного дома — как тут не затронуть основателей Барселоны! На площади Филиппа Нери вы вдруг почувствуете себя в маленькой деревне, находясь всего в нескольких сотнях метров от оживленной Барселоны. Возле Кафедрального собора я удивлю вас историей любви, а на площади Короля перенесу в эпоху графов и средневековых правителей.

Организационные детали