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  4. Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны

Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями

Nata
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Nata – ваш гид
На легкой и вдохновляющей экскурсии по самой знаменитой улице Барселоны и культовому Готическому кварталу вы лицом к лицу встретитесь с мощью двухтысячелетней истории, отыщете символы каталонских мастеров и услышите старинные городские легенды.

А на красочном рынке пуститесь в гастрономический загул в лучших испанских традициях.
98 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны

Что вас ожидает

Рамбла — самая знаменитая улица Барселоны
Гуляя по Елисейским полям на барселонский манер, вы узнаете, почему слава улицы гораздо длиннее, чем она сама. Возле самого волшебного питьевого фонтана города поговорим о народных поверьях. Также вы услышите историю дворца вице-королевы, одного из лучших образцов гражданской архитектуры барокко в Барселоне. Откроете произведение искусства прямо под ногами и попробуете разгадать символику Жоана Миро, каталонского художника, скульптора и графика. Позже я покажу, что Рамбл-то на самом деле целых пять! И конечно, отведу на атмосферный рынок Бокерия, где вы ощутите темпераментный ритм Барселоны и узнаете о типичных продуктах, которыми славится регион. Здесь же возможны и приветствуются всяческие аппетитные дегустации.

Готический квартал — место, где родилась Барселона
На непредсказуемой Королевской площади я расскажу, почему иногда ее называют «резюме всей Барселоны». По узким улочкам выведу к еще одной красивой площади с церковью Санта-Мария-дель-Пи. За почтенный возраст готический храм обзавелся солидной историей, в которой не обошлось и без легенд, с которыми я вас познакомлю. У древних домов Еврейского квартала поговорим о судьбе некогда процветающей общины. Также вы посетите площадь Св. Якова, где к месту вспомнить о 2000-летней политической жизни в городе. Кроме того, я покажу древнеримское сокровище прямо в патио многоквартирного дома — как тут не затронуть основателей Барселоны! На площади Филиппа Нери вы вдруг почувствуете себя в маленькой деревне, находясь всего в нескольких сотнях метров от оживленной Барселоны. Возле Кафедрального собора я удивлю вас историей любви, а на площади Короля перенесу в эпоху графов и средневековых правителей.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено, за исключением личных трат на еду/напитки/сувениры.
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны
Рамбла и Готика — прогулка в самом сердце Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nata
Nata
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 октября 2019
Наталия прекрасно провела экскурсию по историческому центру Барселоны. Знакомство с городом оставило приятные впечатления!!! Очень рады встрече!!! Три часа пролетели незаметно! Спасибо большое!

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