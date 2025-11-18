У Тосса-де-Мар особенная атмосфера.
Здесь сохранилась одна из немногих средневековых крепостей на каталонском побережье, а вокруг — лазурное море и бухты. Мы уйдём с проторенных туристических троп и окунёмся в эпоху рыцарей, пиратов и художников. Поднимемся на крепостную стену и окажемся в местах, доступных не для всех гостей города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Средневековый Старый город с мощёными улицами и прекрасно сохранившейся крепостью Vila Vella.
- Музей моря и истории с легендами о пиратах и рыцарях.
- Тайные тропы и живописные виды на бухты и Средиземное море.
- Укромные пляжи, куда не доходят толпы туристов.
А ещё:
- Вы услышите захватывающие легенды о рыцарях и морских сражениях.
- Узнаете, как море и история переплелись в архитектуре и быте города.
- Вкусите настоящую Каталонию — через местные гастрономические традиции.
- Можем устроить пикник на берегу моря или обед в кафе. По желанию вы попробуете каракатицу или кальмаров на гриле, тапас с анчоусами, домашние козьи сыры, знаменитый рыбацкий суп и многое другое. Всё это — в сопровождении бокала вермута, белого вина из Эмпорды или прохладной кавы.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota C-HR.
- Путь из Барселоны до Тосса-де-Мар занимает около 1 часа 30 минут в зависимости от дорожной ситуации.
- Дополнительно оплачиваются пикник, обед в ресторане или тапас-баре — от €15–25 за чел., билеты в Музей моря (Museu del Mar) — €4 за чел.
- По желанию можно продлить экскурсию и провести время на пляже. Детали и стоимость обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 404 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я лицензированный гид. По Барселоне мало просто «праздно гулять» — следует проникнуться духом и историей, жизнью и обычаями, стилем и самой атмосферой.
