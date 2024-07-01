1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:30
171€154 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории Старой Барселоны: путешествие в прошлое с нумизматом
Откройте тайны Барселоны, пройдитесь по следам великих эпох и узнайте символику древних монет
Начало: Встречаемся возле Aplle Store, Passeig de Gracia, ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:30
205€154 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
9 июля в 10:00
от 95€86 за всё до 6 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки Старого города
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€94 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: Напротив дома Каса Бальо
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
250€150 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 18:00
9 июля в 18:00
от 99€90 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
250€150 за всё до 4 чел.
скидка
35%
Фотопрогулка
1.5 часа
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
20 июля в 12:30
21 июля в 12:30
150€98 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
176€150 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
390€312 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июля 2024Все прошло замечательно! очень интересная экскурсия. Евгений ответил на все интересующие вопросы. Огромное спасибо!
- ООльга29 июня 2024Была на экскурсии с Марией уже ранее, хотя я часто бываю в Барселоне, ей всегда удается меня удивить. Повезло, потому
- ММарина29 июня 2024Экскурсия очень очень понравилась, все прошло замечательно, теперь хотим погулять также в Париже!
- ММарк27 июня 2024Очень здорово,позитивно и информативно. Рекомендую всем познакомиться с Барселоной через Евгения и Людмилу
- ААлёна26 июня 2024С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший
- ААлишер24 июня 2024Евгений провел очень позновательную экскурсию. Он оперировал историческими и географическими фактами начиная от древнеримских времен до наших дней. Очень рекомендую этого гида.
- ООльга21 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Посетили старый город. Познакомились с его интересными местами:-)
- IInna15 июня 2024Ochen ponravilas ekskursiya. Xoroshie znanie goroda I adaptaziya dlja nashei gruppy Tak Kak u nas buli pensioneru v grupe I nuznu buli ostanovki v interesnux mestax. Spasibo
- ННаталия11 июня 2024Очень классно прогулялись с Александром по готическому кварталу и окрестностям. Было ощущение, что приехали к своему другу в Барселоне. Александр
- MMATILDA2 июня 2024Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Со скидкой»
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