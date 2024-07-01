Со скидкой – экскурсии в Барселоне

Найдено 10 экскурсий в категории «Со скидкой» в Барселоне на русском языке, цены от €86, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
324 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:30
171154 за всё до 3 чел.
Истории Старой Барселоны
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Истории Старой Барселоны: путешествие в прошлое с нумизматом
Откройте тайны Барселоны, пройдитесь по следам великих эпох и узнайте символику древних монет
Начало: Встречаемся возле Aplle Store, Passeig de Gracia, ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:30
205154 за всё до 3 чел.
Дружеская прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
9 июля в 10:00
от 9586 за всё до 6 чел.
Загадки Старого города
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Загадки Старого города
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17094 за всё до 4 чел.
Мистика и очарование Готического квартала
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: Напротив дома Каса Бальо
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
250150 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 18:00
9 июля в 18:00
от 9990 за всё до 4 чел.
Забыть о времени в квартале Эль Борн
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
250150 за всё до 4 чел.
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
🚶 Пешая
скидка
35%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
20 июля в 12:30
21 июля в 12:30
15098 за всё до 4 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
176150 за всё до 8 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
390312 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 июля 2024
    Истории Старой Барселоны
    Все прошло замечательно! очень интересная экскурсия. Евгений ответил на все интересующие вопросы. Огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    Загадки Старого города
    Была на экскурсии с Марией уже ранее, хотя я часто бываю в Барселоне, ей всегда удается меня удивить. Повезло, потому
    читать дальше

    что на экскурсию была огромная скидка, бронировала не раздумывая. В этот раз гуляли по Старому городу и слушали легенды, было здорово!

  • М
    Марина
    29 июня 2024
    Загадки Старого города
    Экскурсия очень очень понравилась, все прошло замечательно, теперь хотим погулять также в Париже!
  • М
    Марк
    27 июня 2024
    Добро пожаловать в Барселону
    Очень здорово,позитивно и информативно. Рекомендую всем познакомиться с Барселоной через Евгения и Людмилу
  • А
    Алёна
    26 июня 2024
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший
    читать дальше

    город!) И не просто показывает, а интересно о нём рассказывает: Александр помог составить в голове путь Барселоны сквозь века и открыл много фактов без сухих дат и имён, которые всё равно не упомнить. Ответил на все наши вопросы и дал классные рекомендации по тому, что ещё посмотреть, как добраться до нужных нам локаций, где есть лучшие тапас и пить правильную сангрию:) Отдельное спасибо за то, что Александр провёл нас на террасу с видом на великолепный Кафедральный собор.

    С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)С самого начала экскурсии было ощущение, что мы приехали в гости к хорошему другу, и он показывает нам свой любимейший город!)
  • А
    Алишер
    24 июня 2024
    Истории Старой Барселоны
    Евгений провел очень позновательную экскурсию. Он оперировал историческими и географическими фактами начиная от древнеримских времен до наших дней. Очень рекомендую этого гида.
  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    Загадки Старого города
    Экскурсия очень понравилась. Посетили старый город. Познакомились с его интересными местами:-)
  • I
    Inna
    15 июня 2024
    Истории Старой Барселоны
    Ochen ponravilas ekskursiya. Xoroshie znanie goroda I adaptaziya dlja nashei gruppy Tak Kak u nas buli pensioneru v grupe I nuznu buli ostanovki v interesnux mestax. Spasibo
  • Н
    Наталия
    11 июня 2024
    Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
    Очень классно прогулялись с Александром по готическому кварталу и окрестностям. Было ощущение, что приехали к своему другу в Барселоне. Александр
    читать дальше

    показал интересные места и детали, которые при самостоятельной прогулке очень легко можно пропустить. Я очень хотела посетить террасу с видом на кафедральный собор и Александр с легкостью и прямо на экскурсии помог осуществить эту задумку! 🤩 А также ответил на все наши вопросы и порекомендовал ряд мест для посещения. Вобщем, идеальная прогулка для первого знакомства с городом! Спасибо!

  • M
    MATILDA
    2 июня 2024
    Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
    Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Добро пожаловать в Барселону
  2. Истории Старой Барселоны
  3. Дружеская прогулка по Барселоне
  4. Загадки Старого города
  5. Мистика и очарование Готического квартала
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Со скидкой" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 86 до 312 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 513 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 513 ⭐ отзывов, цены от €86. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам