Каталонский модернизм: путешествие в волшебный мир архитектуры Барселоны

Каталонский модернизм
Талантливейшие, а лучше сказать — гениальные Луис Доменек-и-Мунтанер, Жозеп-Мария Пуйдж-и-Кадафалк, одарённейшие Элиус Рожент, Энрик Саньер, Жоан Рубьо, Жозеп-Мария Жужоль — лишь некоторые имена из длинного списка замечательных архитекторов-модернистов, преобразивших своими замечательными творениями облик красавицы Барселоны.

Мир искусства этих замечательнейших мастеров абсолютно и безоговорочно заслуживает того, чтобы познакомиться с ним отдельно и специально.
Каталонский модернизм: путешествие в волшебный мир архитектуры Барселоны
Каталонский модернизм: путешествие в волшебный мир архитектуры Барселоны
Каталонский модернизм: путешествие в волшебный мир архитектуры Барселоны
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Знакомство с каталонским модернизмом

Вы, безусловно, слышали о великом Антонио Гауди! Но на этот раз мы обратим внимание на другие выдающиеся достижения в архитектуре, которые тоже заслуживают внимания. Каталонский модернизм — это не только Гауди, но и множество других талантливых архитекторов, оставивших свой след в истории.

Гении каталонского модернизма

Среди них можно выделить:

  • Луис Доменек-и-Мунтанер
  • Жозеп-Мария Пуйдж-и-Кадафалк
  • Элиус Рожент
  • Энрик Саньер
  • Жоан Рубьо
  • Жозеп-Мария Жужоль

Эти архитекторы внесли неоценимый вклад в преобразование Барселоны, создав уникальные произведения искусства, которые стоит увидеть.

Приглашение в увлекательное путешествие

Я приглашаю вас на четырёхчасовую экскурсию по каталонскому модернизму. Это путешествие позволит вам насладиться великолепием архитектуры и узнать о её богатой истории. Мы увидим:

  • Госпиталь святого креста и святого Павла
  • Дворец каталанской музыки
  • Легендарное кафе "Четыре кота"
  • Дом Лео Морера
  • Дом Аматле
  • Дом Комалат
  • Дом Фустер

И это лишь малая часть того, что ожидает нас в этом удивительном путешествии!

Важно знать

Также имеется трехчасовая, несколько сокращенная версия экскурсии для тех, кто хочет получить краткий обзор каталонского модернизма.

Согласно календарю.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Госпиталь святого креста и святого Павла
  • Дворец каталонской музыки
  • Кафе «Четыре кота»
  • Дом Лео Морера
  • Дом Аматле
  • Дом Комалат
  • Дом Фустер и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: C/ Palau de la Música, 4, 6, Ciutat Vella, 08003
Завершение: По желанию туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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