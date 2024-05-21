1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAliona21 мая 2024Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
- EElena6 мая 2024Замечательная экскурсия. Для тех у кого не очень много времени, но хочется увидеть главный исторический центр и услышать интересные истории. Как будто побывали в прошлом и почувствовали все события сами.
- ММихаил5 мая 2024Спасибо Елене за замечательную экскурсию. За один раз все увидеть невозможно, Елена постаралась показать рассказать все самое важное мне, и ребёнку. Елена отличный организатор, чуткий человек и прекрасный экскурсовод! Рекомендую!
- ЭЭлина25 апреля 2024Прекрасная экскурсия: интересно было всем, включая детей. Внимательная, обаятельная и очень эрудированная Елена. Не перегружает информацией, рассказывает интересно и с
- ЕЕлена1 января 2024Рекомендую экскурсию с Юлией! Юлия - профессиональный экскурсовод и ответственный, приятный в общении человек. Я впервые была в Барселоне и
- ННаталья29 июля 2023Прогулка с Людмилой оставила много приятных (не смотря на кровавость многих исторических моментов) впечатлений. Материал был подан с разных ракурсов,
- ММарина6 ноября 2022Экскурсия была просто замечательной! Внимательность и учитывание индивидуальных предпочтений, прислушивание к просьбам /настроениям легкость и приятность подачи материала на историческрй экскурсии
- ККирилл10 августа 2021Юлия отлично провела экскурсию, была в диалоге и контакте и с молодежью и с нами-родителями:) Чувствуется и опыт и увлеченность и любовь к своему делу и к Барселоне, что заразительно, удачи Вам Юлия!
- OOlga31 декабря 2019Прекрасная экскурсия! Спасибо Юлии за приятное и интересное начало нашего знакомства с потрясающей Барселоной! Было очень увлекательно! Много интересных фактов и не примитивный пеший маршрут! Благодарим, Ольга и Валерий:)
- ТТатьяна21 июля 2019Потрясающая экскурсия. Узнали много интересных фактов о Барселоне и эпохе модерна в архитектуре. Егор интересный рассказчик и знаток своего дела. Три часа пролетели как одно мгновение.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дворец каталонской музыки»
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