Дворец каталонской музыки – экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворец каталонской музыки» в Барселоне на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Модерн и готика: два лица Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 143 за всё до 10 чел.
Территория каталонского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
176 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aliona
    21 мая 2024
    Гении и злодеи - герои Барселоны
    Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
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    с легкостью поменяла направление и тему. Показала нам места недоступные для туристов, раскрыла секреты величайших людей Барселоны, дала подсказки по следующим объектам нашего путешествия . Мы с мужем остались под впечатлением от проведенного времени. Искренне рекомендуем любую предложенную ее программу.

  • E
    Elena
    6 мая 2024
    Гении и злодеи - герои Барселоны
    Замечательная экскурсия. Для тех у кого не очень много времени, но хочется увидеть главный исторический центр и услышать интересные истории. Как будто побывали в прошлом и почувствовали все события сами.
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Старый город, или Тысяча драконов и один кот
    Спасибо Елене за замечательную экскурсию. За один раз все увидеть невозможно, Елена постаралась показать рассказать все самое важное мне, и ребёнку. Елена отличный организатор, чуткий человек и прекрасный экскурсовод! Рекомендую!
  • Э
    Элина
    25 апреля 2024
    Старый город, или Тысяча драконов и один кот
    Прекрасная экскурсия: интересно было всем, включая детей. Внимательная, обаятельная и очень эрудированная Елена. Не перегружает информацией, рассказывает интересно и с
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    юмором. Единственное - я бы посоветовала не ходить в район Раваль даже ради того, чтобы увидеть знаменитого кота. Воруют там ювелирно.

  • Е
    Елена
    1 января 2024
    Модерн и готика: два лица Барселоны
    Рекомендую экскурсию с Юлией! Юлия - профессиональный экскурсовод и ответственный, приятный в общении человек. Я впервые была в Барселоне и
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    хотела ознакомиться с архитектурой города. Юлия интересно выстроила наш пешеходный маршрут, причем гуляли мы не только по известным улицам и площадям, но и по переулочкам, куда вряд ли бы догадались заглянуть. Вообще Барселона меня поразила своим архитектурным великолепием! Над ее обликом работали многие мастера, не только Гауди) об этом подробно рассказывает Юлия.

  • Н
    Наталья
    29 июля 2023
    Гении и злодеи - герои Барселоны
    Прогулка с Людмилой оставила много приятных (не смотря на кровавость многих исторических моментов) впечатлений. Материал был подан с разных ракурсов,
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    для меня был идеальный баланс фактов и живых историй из жизни каталонцев как прошлых веков так и наших дней. Спасибо за легкую атмосферу нашей прогулки и интересные детали Барселоны.

  • М
    Марина
    6 ноября 2022
    Старый город, или Тысяча драконов и один кот
    Экскурсия была просто замечательной! Внимательность и учитывание индивидуальных предпочтений, прислушивание к просьбам /настроениям легкость и приятность подачи материала на историческрй экскурсии
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    (не перегруженность датами), продуманный маршрут с закоулочками,куда бы сама не добралась и бонус -классные фото с отличных оакурсов) и сохраненные локации, куда вернусь в будущем) Буду рекомендовать!

  • К
    Кирилл
    10 августа 2021
    Модерн и готика: два лица Барселоны
    Юлия отлично провела экскурсию, была в диалоге и контакте и с молодежью и с нами-родителями:) Чувствуется и опыт и увлеченность и любовь к своему делу и к Барселоне, что заразительно, удачи Вам Юлия!
  • O
    Olga
    31 декабря 2019
    Модерн и готика: два лица Барселоны
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Юлии за приятное и интересное начало нашего знакомства с потрясающей Барселоной! Было очень увлекательно! Много интересных фактов и не примитивный пеший маршрут! Благодарим, Ольга и Валерий:)
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2019
    Территория каталонского модерна
    Потрясающая экскурсия. Узнали много интересных фактов о Барселоне и эпохе модерна в архитектуре. Егор интересный рассказчик и знаток своего дела. Три часа пролетели как одно мгновение.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дворец каталонской музыки»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Дворец каталонской музыки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 85 до 176. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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