A Aliona Гении и злодеи - герои Барселоны читать дальше с легкостью поменяла направление и тему. Показала нам места недоступные для туристов, раскрыла секреты величайших людей Барселоны, дала подсказки по следующим объектам нашего путешествия . Мы с мужем остались под впечатлением от проведенного времени. Искренне рекомендуем любую предложенную ее программу. Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая

E Elena Гении и злодеи - герои Барселоны Замечательная экскурсия. Для тех у кого не очень много времени, но хочется увидеть главный исторический центр и услышать интересные истории. Как будто побывали в прошлом и почувствовали все события сами.

М Михаил Старый город, или Тысяча драконов и один кот Спасибо Елене за замечательную экскурсию. За один раз все увидеть невозможно, Елена постаралась показать рассказать все самое важное мне, и ребёнку. Елена отличный организатор, чуткий человек и прекрасный экскурсовод! Рекомендую!

Э Элина Старый город, или Тысяча драконов и один кот читать дальше юмором. Единственное - я бы посоветовала не ходить в район Раваль даже ради того, чтобы увидеть знаменитого кота. Воруют там ювелирно. Прекрасная экскурсия: интересно было всем, включая детей. Внимательная, обаятельная и очень эрудированная Елена. Не перегружает информацией, рассказывает интересно и с

Е Елена Модерн и готика: два лица Барселоны читать дальше хотела ознакомиться с архитектурой города. Юлия интересно выстроила наш пешеходный маршрут, причем гуляли мы не только по известным улицам и площадям, но и по переулочкам, куда вряд ли бы догадались заглянуть. Вообще Барселона меня поразила своим архитектурным великолепием! Над ее обликом работали многие мастера, не только Гауди) об этом подробно рассказывает Юлия. Рекомендую экскурсию с Юлией! Юлия - профессиональный экскурсовод и ответственный, приятный в общении человек. Я впервые была в Барселоне и

Н Наталья Гении и злодеи - герои Барселоны читать дальше для меня был идеальный баланс фактов и живых историй из жизни каталонцев как прошлых веков так и наших дней. Спасибо за легкую атмосферу нашей прогулки и интересные детали Барселоны. Прогулка с Людмилой оставила много приятных (не смотря на кровавость многих исторических моментов) впечатлений. Материал был подан с разных ракурсов,

М Марина Старый город, или Тысяча драконов и один кот читать дальше (не перегруженность датами), продуманный маршрут с закоулочками,куда бы сама не добралась и бонус -классные фото с отличных оакурсов) и сохраненные локации, куда вернусь в будущем) Буду рекомендовать! Экскурсия была просто замечательной! Внимательность и учитывание индивидуальных предпочтений, прислушивание к просьбам /настроениям легкость и приятность подачи материала на историческрй экскурсии

К Кирилл Модерн и готика: два лица Барселоны Юлия отлично провела экскурсию, была в диалоге и контакте и с молодежью и с нами-родителями:) Чувствуется и опыт и увлеченность и любовь к своему делу и к Барселоне, что заразительно, удачи Вам Юлия!

O Olga Модерн и готика: два лица Барселоны Прекрасная экскурсия! Спасибо Юлии за приятное и интересное начало нашего знакомства с потрясающей Барселоной! Было очень увлекательно! Много интересных фактов и не примитивный пеший маршрут! Благодарим, Ольга и Валерий:)