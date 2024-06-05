1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
«Кафедральный собор и римские колонны, домик Алхимика и вечный огонь, дворец Музыки и королевская площадь — история оживет…»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
«Мы изучим не только фасады особняков, но и заглянем в их внутренние дворики и подъезды, отделанные мрамором, керамической плиткой, витражными стеклами и изразцами»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
«Повернем к дворцу Гуэля, одному из ранних творений гения Гауди, а на рынке Бокерия попробуем каталонские деликатесы»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
«А затем, навестив прекрасный Дворец каталонской музыки, вы перейдете в один из самых знаменитых барселонских кварталов — Эль Борн, в котором жизнь кипит аж с 12 века»
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
«Замок Бельесгуард Гауди воссоздал средневековые укрепления и построил замок для семьи Фигерас»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от €267 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
«Дворец Гуэль — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
«Дополнительные расходы: вход в театр-музей — 15 евро с человека, вход в замок — 8 евро с человека»
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
«Увидим два шедевра Антонио Гауди — дворец Гуэля и фонари на Королевской площади»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
«Дворец Каталонской музыки, построенный в начале 20 века»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
«Дворец Гуэль — первый крупный проект, выполненный по заказу главного спонсора и мецената Гауди»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
«Небольшой городок известен благодаря замку Галы — настоящей средневековой цитадели, оформленной в сюрреалистическом стиле»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
- ЮЮлия2 июня 2024Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- AAleksandrs27 мая 2024Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
- AAliona21 мая 2024Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
- ДДария14 мая 2024Побывала на экскурсии с Валерием, осталась очень довольна. Трехчасовая пешая прогулка по сказочной Барселоне. Прекрасно спланированная и очень интересная. Много
- ААнастасия12 мая 2024Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
- MMaxim12 мая 2024Людмила отлично знает историю, культуру и язык Каталонии. Рассказывает увлекательно и живо. Программу гибко подстраивает под ограничения группы. Нас было 5 человек и 3.5 часа экскурсии пролетели для нас незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дворцы, замки и особняки»
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