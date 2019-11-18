11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От Средневековья к модернизму

Наше путешествие по эпохам начнется в Готическом квартале, за стенами которого горожане ютились до середины XIX века. Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую площадь, погуляете по старинным еврейским улочкам и узнаете о традициях каталонцев Средневековья. Далее мы совершим прыжок в эпоху модернизма. Я расскажу, как жили и пытались переплюнуть друг друга в оригинальности нувориши Барселоны конца XIX века. Вы пройдете по зажиточному району Эшампле и увидите дома знаменитых архитекторов в стиле ар-нуво.

Саграда Фамилия и Борн

Мы доедем до Саграды Фамилии, где вы разгадаете, какие тайные знаки зашифровал на фасадах Гауди и в чем символический смысл библейских историй на стенах. Я расскажу, как протекала работа над храмом и какие этапы пережила великая стройка века. Следом мы нырнем в ремесленную Барселону в Борне. Мы пройдемся по знаменитой улице Рамбла и поговорим о ее истории. Попоем арии у театра Лисео и постоим на творении художника Миро. Повернем к дворцу Гуэля, одному из ранних творений гения Гауди, а на рынке Бокерия попробуем каталонские деликатесы.