11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей развития города и впечатлиться архитектурой разных эпох

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Вы погуляете по самым интересным местам каталонской столицы: средневековому Готическому кварталу, ремесленному Борну и буржуазному Эшампле.

Я расскажу, как повлияли на жителей этих кварталов знаковые исторические события, почему в одних местах Барселоне удалось сохранить декорации прежних времен, а в других они были полностью разрушены.

Вы почувствуете противоречивый каталонский дух и увидите город во всем его архитектурном многообразии.
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у Кафедрального собора
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени

Что вас ожидает

От Средневековья к модернизму
Наше путешествие по эпохам начнется в Готическом квартале, за стенами которого горожане ютились до середины XIX века. Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую площадь, погуляете по старинным еврейским улочкам и узнаете о традициях каталонцев Средневековья. Далее мы совершим прыжок в эпоху модернизма. Я расскажу, как жили и пытались переплюнуть друг друга в оригинальности нувориши Барселоны конца XIX века. Вы пройдете по зажиточному району Эшампле и увидите дома знаменитых архитекторов в стиле ар-нуво.

Саграда Фамилия и Борн
Мы доедем до Саграды Фамилии, где вы разгадаете, какие тайные знаки зашифровал на фасадах Гауди и в чем символический смысл библейских историй на стенах. Я расскажу, как протекала работа над храмом и какие этапы пережила великая стройка века. Следом мы нырнем в ремесленную Барселону в Борне. Мы пройдемся по знаменитой улице Рамбла и поговорим о ее истории. Попоем арии у театра Лисео и постоим на творении художника Миро. Повернем к дворцу Гуэля, одному из ранних творений гения Гауди, а на рынке Бокерия попробуем каталонские деликатесы.

Организационные детали

  • Переезды между объектами не включены в стоимость. По вашему желанию мы будем пользоваться общественным транспортом или такси.
  • Мы можем включить в экскурсию обед в каталонском кафе, где готовят незабываемую бутифарру, улиток и паэлью, а на десерт — традиционный «крема каталана». Обед оплачивается дополнительно.
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени
Барселона — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Кафедрального собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
Людмила, большое спасибо за эксурсию! Было действительно интересно, содержательно и с хорошо продуманным маршрутом! Отдельный восторг за прекрасную крышу :) Будем Вас рекомендовать :)
9 ноября 2019
Отличная экскурсия. Просто настоящее погружение в историю Барселоны - все живо и очень эмоционально! Спасибо Людмиле за любовь к Барселоне и то как она умеет ее передавать.
Очень всем рекомендуем!!!
7 ноября 2019
мы были на экскурсии с Людмилой в конце октября. Как раз в выходные за неделю до нашей экскурсии в городе были демонстрации и волнения. Людмила помогла нам перенести экскурсию с выходных на более спокойный понедельник, и по приезду мы убедились, что это было верное решение. Людмила провела интересную экскурсию, смогла заинтересовать не только видавших виды, разбирающихся в истории и уже бывавших в Барселоне взрослых, но и наших детей. Показала город в новом для нас ракурсе, рассказ был не про даты и высоту в метрах, а про события, истории, людей. Наши 5 часов пролетели незаметно!
10 октября 2019
Огромное спасибо за экскурсию по Барселоне нашему замечательном гиду Людмиле! Все очень понравилось! Людмила настоящий профессионал. Были учтены наши пожелания. Особенно хочется отметить артистизм нашего очаровательного гида! Ещё раз спасибо..... Будем рекомендовать её нашим друзьям.
28 сентября 2019
Я много путешествую и часто пользуюсь услугами гидов. Людмила меня приятно удивила: такого прекрасного рассказчика редко можно встретить. Было не только познавательно, но и очень интересно. За 5 часов мы осмотрели весь город и время пролетело незаметно. Такая экскурсия надолго останется в памяти, потому что исторические события преподносятся легко и абсолютно не занудно, с забавными фактами и различными историями. Всем рекомендую 👍👍👍
23 августа 2019
Спасибо Людмиле за увлекательную экскурсию по городу. Мы познакомились с основными достопримечательностями Барселоны, узнали много исторических фактов и познавательных историй о каталонцах. Очень понравилось содержание и организация экскурсии.
16 августа 2019
Все было просто великолепно, нагулялись, посмотрели основные достопримечательности Барселоны. Людмила замечательный гид, время в ее компании пролетело незаметно. Рекомендую данную экскурсию всем.
4 августа 2019
Люсия очень замечательный гид. Не пожалел что выбрал её. Все подробно рассказала и показала, как про историю Барселоны так и про гастрономию. Показала и рассказала тонкости местной кухни. Рассказывает очень интересно.
Люсия большое Вам спасибо! Очень всем рекомендую.
1 июля 2019
Экскурсию заказали в ночь перед проведением так как внезапно освободился день. Хотелось посмотреть все основные достопримечательности, поэтому выбрали именно этот вариант. Гид Людмила ответила сразу и мы договорились о встрече в удобном для нас месте. Людмила отлично перестроила маршрут под нашу локацию и учла все наши пожелания. Два раза мы делали перерывы на кофе брейк и замечательный обед в районе Борн, это время Людмила не включила в экскурсионную программу и в общей сложности провела с нами 7 часов, вместо заявленных 5! Информативная часть очень понравилась и взрослым и детям (два мальчика 9 и 10 лет, девочка 13 лет), Людмила отличный расказчик! Мы узнали много интересного об истории и современности Каталонии! Передвигались на метро, что совсем не напрягало. Все места заявленые в описании к экскурсии мы посетили, заменили посещение парка Гуэль на парк Цитадель т.к. день был жаркий, о чем не пожалели! Поднялись на гору Манжуик и там попращались с гидом, оставшись до вечера погулять и посмотреть поющие фонтаны! В целом провели в Барселоне 12 часов и даже не заметили как пролетело время! Людмила спасибо огромное за экскурсию и потрясающие впечатления оставшиеся от посещения Барселоны!
10 мая 2019
Поскольку мы уже были не первый раз, в Барселоне, мы хотели посмотреть новые, не штатные места, и Людмиле удалось дополнить наши впечатления о городе новыми красками.
Ещё 1 отзыв

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