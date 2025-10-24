11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по самым интересным местам каталонской столицы: средневековому Готическому кварталу и буржуазному Эшампле. Увидите шедевры от Гауди — дома Батльо и Мила.Я расскажу, как повлияли на жителей этих кварталов

знаковые исторические события, почему в одних местах Барселоне удалось сохранить декорации прежних времен, а в других они были полностью разрушены. Вы почувствуете противоречивый каталонский дух и увидите город во всем его архитектурном многообразии.

Описание экскурсии

От Средневековья к модернизму

Наше путешествие по эпохам начнется в Готическом квартале, за стенами которого горожане ютились до середины XIX века. Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую площадь, погуляете по старинным еврейским улочкам и узнаете о традициях каталонцев Средневековья. Далее мы совершим прыжок в эпоху модернизма. Я расскажу, как жили и пытались переплюнуть друг друга в оригинальности нувориши Барселоны конца 19 века. Вы пройдете по зажиточному району Эшампле и увидите дома знаменитых архитекторов в стиле ар-нуво. Я расскажу, как складывались проекты у Антонио Гауди. Мы посмотрим на дома Батльо и Мила.

Саграда Фамилия

Мы доедем до Саграды Фамилии, где вы разгадаете, какие тайные знаки зашифровал на фасадах Гауди и в чем символический смысл библейских историй на стенах. Я расскажу, как протекала работа над храмом и какие этапы пережила великая стройка века. Мы пройдемся по знаменитой улице Рамбла и поговорим о ее истории. Попоем арии у театра Лисео и постоим на творении художника Миро. Повернем к дворцу Гуэля, одному из ранних творений гения Гауди, а на рынке Бокерия попробуем каталонские деликатесы.

Организационные детали