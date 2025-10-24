11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наше путешествие по эпохам начнется в Готическом квартале, за стенами которого горожане ютились до середины XIX века. Вы увидите Кафедральный собор и Королевскую площадь, погуляете по старинным еврейским улочкам и узнаете о традициях каталонцев Средневековья. Далее мы совершим прыжок в эпоху модернизма. Я расскажу, как жили и пытались переплюнуть друг друга в оригинальности нувориши Барселоны конца 19 века. Вы пройдете по зажиточному району Эшампле и увидите дома знаменитых архитекторов в стиле ар-нуво. Я расскажу, как складывались проекты у Антонио Гауди. Мы посмотрим на дома Батльо и Мила.
Саграда Фамилия
Мы доедем до Саграды Фамилии, где вы разгадаете, какие тайные знаки зашифровал на фасадах Гауди и в чем символический смысл библейских историй на стенах. Я расскажу, как протекала работа над храмом и какие этапы пережила великая стройка века. Мы пройдемся по знаменитой улице Рамбла и поговорим о ее истории. Попоем арии у театра Лисео и постоим на творении художника Миро. Повернем к дворцу Гуэля, одному из ранних творений гения Гауди, а на рынке Бокерия попробуем каталонские деликатесы.
Организационные детали
Переезды между объектами не включены в стоимость. По вашему желанию мы будем пользоваться общественным транспортом или такси.
Мы можем включить в экскурсию обед в каталонском кафе, где готовят незабываемую бутифарру, улиток и паэлью, а на десерт — традиционный «крема каталана». Обед оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2414 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях читать дальшеуменьшить
Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Julia
Людмила ‘перевела’ свой рассказ на современный молодёжный сленг для моих подростков, раскрыв все этапы истории Барселоны и каталонцев в общем! Спасибо!
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Екатерина
Людмила прекрасный гид! Очень интересно рассказала про город, показала уникальные места и ответила на все интересующиеся нашу шумную семью вопросы. Все семья осталась очень довольна. Это был наш первый опыт читать дальшеуменьшить
с индивидуальным гидом и нам очень понравилось. Мы заполнили большое количество интересных фактов и исторически событий. Советуем от всей души! А совет Людмилы по поводу ресторана оказался вообще попаданием в яблочко, мы отпраздновали день рождения папы в прекрасном месте с супер вкусной едой. Еще раз огромное спасибо за эту прогулку по Барселоне!
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Д
Денис
09/07/23 вместе с семьей посетили экскурсию по Барселоне вместе с Людмилой. Остались очень довольны прогулкой, несколько часов пролетели незаметно. Маршрут был составлен удобно, успели увидеть очень многое и прослушать увлекательный рассказ про барселонские достопримечательности. Большое спасибо, рекомендуем!
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Mikhail
Благодарим Людмилу за очень интересную экскурсию по Барселоне. Продуманный маршрут, отличная подача информации, сразу видно как Людмила любит Барселону и очень хорошо её знает. Экскурсия прошла легко, не перегружая, но очень интересно, информативно и познавательно. Еще раз спасибо!
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Катерина
Людмила интересный рассказчик. Много исторических деталей, не по учебникам. Дети 14 и 16 лет слушали с увлечением. 4 часа экскурсии незаметно пролетели. Маршрут построен как единое погружение в глубину веков от 19 века до средневековья.
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Ю
Юлия
Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
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