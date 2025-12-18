Пешеходная экскурсия с переездом на метро по архитектурным памятникам Барселоны из списка ЮНЕСКО.
Вы увидите работы Гауди и Доменека-и-Монтанера, узнаете о символике каталонского модернизма и его значении в истории города.
Описание экскурсии
Архитектурное наследие Барселоны:
- от Гауди до каталонского модернизма.
- Эта экскурсия знакомит с архитектурными памятниками Барселоны, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршрут объединяет работы Антонио Гауди и его современников, раскрывая особенности каталонского модернизма.
- Творения Гауди.
- Вы увидите Дом Мила (Ла Педрера) с волнообразным фасадом и скульптурами на крыше, Дом Бальо с его драконьей символикой, а также храм Святого Семейства (Саграда Фамилия), где особое внимание уделяется фасаду Рождества и его символике.
- Каталонский модернизм.
- Экскурсия включает посещение госпиталя Сант-Пау — работы Луиса Доменека-и-Монтанера, который представляет собой комплекс зданий, сочетающих функциональность и художественную ценность. Вы узнаете об особенностях каталонского модернизма как художественного явления. Важная информация: Экскурсия проходит вблизи архитектурных памятников без посещения внутренних помещений.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Мила (Ла Педрера)
- Дом Бальо
- Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия)
- Госпиталь Сант-Пау
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на метро - €2, 55 с человека
- Личные расходы
- Вход внутрь зданий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Passeig de Gràcia, 92
Завершение: Hospital de Sant Pau
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит вблизи архитектурных памятников без посещения внутренних помещений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
