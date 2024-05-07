Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне

Побывать в лучших барах города и попробовать местные деликатесы
Это приключение на один вечер превратит вас в истинного каталонца и научит отдыхать, как это делают местные! Вы попробуете испанские напитки и традиционные тапас в пяти необычных барах Барселоны, на
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пару часов перенесетесь в Андалусию и страну Басков, отведаете хамон, научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон».

Все краски, нравы и особенности вечерней жизни каталонской столицы сложатся для вас в цельный образ, который поможет увидеть и понять настоящую Барселону.

4.9
41 отзыв
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Описание экскурсии

Культура «тапас» и отдых по-каталонски

Этот вечер станет для вас полным погружением в ночную жизнь Барселоны и нравы каталонцев. Вы посетите 4 необычных заведений города, одним из которых будет исторический бар с магическим абсентом, а заодно познакомитесь с гастрономическими особенностями разных регионов Испании: попробуете на вкус Андалусию, страну Басков, и, само собой, Каталонию. В каждом из четырех баров вы продегустируете фирменный напиток и традиционные закуски «тапас» — незаменимый компонент отдыха по-каталонски. А еще не забудем про вкуснейшие пинчос, местные вина, знаменитый хамон, испанский вермут и каву.

Барселона под соусом историй и легенд

Обязательным ингредиентом нашей барной прогулки станут каталонские легенды и рассказы о жизни в Барселоне. С нашей помощью вы научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон», узнаете, где купить вкусные и качественные местные деликатесы, почувствуете местный колорит и разберетесь в специфике барселонской тусовки. Мы обязательно ответим на все вопросы о Каталонии и покажем вам именно ту Барселону, которую мечтают видеть путешественники — яркую, дерзкую и свободную!

Организационные детали

  • Угощения и напитки оплачиваются дополнительно: в среднем 20-30 евро на человека
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Рекомендуем выбирать для прогулки вечернее время
  • Можем подстроиться под любые вкусовые предпочтения

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В квартале Борн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
7 мая 2024
Экскурсию провела для нас гид Лолита - все было замечательно: подбор тапас баров, выбор блюд, рассказ про местные традиции:) экскурсия прошла динамично, при этом, мы все успели попробовать, рассмотреть, услышать информацию - замечательный баланс. Лолита - очень приятная девушка и хороший гид:) очень рекомендую:)
О
4 мар 2020
Очень легкая и интересная экскурсия! можно посетить не туристические места и попробовать местные продукты и напитки.
Evgeny
25 фев 2020
Восторг! Очень вкусно и интересно. Обязательная экскурсия для посещения в Барселоне:)
K
24 фев 2020
Прекрасный опыт для первого вечера пребывания в Барселоне. Милая девушка Лолита легко и непринужденно провела нас по 5-то совершенно разным барам/ресторанчикам старого города, обьяснила разницу между тапосами и пинчосами, научила пить Каву, яблочный сидр и совершенно уникальный вермут. Спасибо, очень понравилось, рекомендуем всем.
Ю
22 фев 2020
Экскурсию уже порекомендовала всем друзьям, собирающимся в Барселону.
Было ощущение, что мы просто гуляем по городу в дружеской компании. Лолита - отличный гид и просто красавица - показала колоритные местные заведения, в которые мы вряд ли зашли бы самостоятельно. Было вкусно, легко и интересно. Большое спасибо!
Г
20 фев 2020
Неоднозначное впечатление осталось от экскурсии. С одной стороны - экскурсовод Лолита: чудесная открытая позитивная красавица с хорошим (хоть и не литературным) русским, с другой - понимание, что гастротуры надо доверять
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проводить только людям страстным, с адикцией на еде, вине и других удовольствиях.)))) Ну или хотя бы профессионалам в приготовлении еды (поварам, технологам) или людям с высшим образованием - искусствоведам, историкам, филологам.
Вообщем мы ожидали, видимо, слишком многого, а получили не совсем то, на что рассчитывали. В любом случае, мы провели время.
Из всех мест, которые были нам показаны, я могу порекомендовать только одно - El Chigre 1769 рядом с Санта-Мария-дель-Мар. Туда реально хотелось вернуть для повторного посещения. Хотя кухню я там узнала только во второй наш самостоятельный приход: во время экскурсии нам не были продемонстрированы возможности их прекрасной кухни.
Остальные места, которые мы посетили во время экскурсии, были достаточно атмосферны, но наш гид не смогла их «вкусно» описать и презентовать, к сожалению. Но это объяснимо: она очень молода. И ещё не гедонист, естественно. Это простительно для неё, но не простительно для организаторов подобных экскурсий. Там более, что мы были введены в заблуждение, что гидом будет Артем, а он не пришёл. Поэтому ставим туру «тройку». Хотя не можем объективно оценивать Артема: может, он даже до Лолиты не дотягивает.

Артем
Артем
Ответ организатора:
Здравствуйте, Гульнара! Спасибо за детальный отзыв, нам очень жаль, что наша экскурсия не оправдала ваших ожиданий. В описании указано, что
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Артем представитель агентства и туры проводятся командой гидов, которая состоит из молодых и страстных людей, любящих свое дело и, конечно же, имеющих высшее образование. Задача этого тура – познакомить с кулинарией и традициями разных регионов Испании. Мы рады, что у вас появился фаворит среди баров, куда вы потом вернулись.

Несмотря на то, что вы не предупредили заранее, что вас будет четверо, а не двое, мы смогли подстроиться и провести экскурсию по программе. К сожалению, гиду было сложно донести вам всю информацию из-за постоянных комментариев вашего спутника, которому казалось, что он разбирается во всех вопросах лучше гида.

Олег
18 фев 2020
Лолита - прекрасный экскурсовод! Классная экскурсия! Всем рекомендуем!
М
10 фев 2020
Спасибо большое Алисе за чудесный вечер, прекрасно провели время и узнали массу интересного. Посетили 4 совершенно разных бара, каждый из которых самобытен и не похож на другие. А ещё было очень вкусно!
Рекомендую всем, отличное настроение гарантировано!
K
10 фев 2020
Отличная экскурсия! Провели прекрасный весер в компании с Лолой!
П
22 янв 2020
Были компанией, отличный формат, сам такие местечки с ходу вряд ли найдешь.
Гид Лолита, очень приятная, общительная, обаятельная девушка)).
Спасибо!
Рекомендую!
В
8 янв 2020
Хотим поблагодарить Лолиту за прекрасную экскурсию! Скорее это был маленький девичник (спасибо Белле за приятную компанию!). Побывали в интересных барах, продегустировали разнообразные напитки и вкусные закуски. Все прошло замечательно! Очень рекомендую)
Н
7 янв 2020
Экскурсию нам проводила Лолита. Она провела нас по очень интересным заведениям, подробно рассказала об особенностях местной кухни, традициях застолий и самых вкусных «фишечках». Подробно ответила на наши вопросы и посоветовала места, которые нам следует в дальнейшем посетить в Барселоне. Спасибо и наши лучшие рекомендации.
И
15 дек 2019
Экскурсия была с 7 часов вечера почти до 23. Экскурсовод Алиса очень приятная бойкая девушка, рассказала о каталонской кухне, блюдах и традициях. Посетили 4 бара в старом городе в различных местах. Общение было приятным и познавательный. В барах попробовали разные закуски и спиртное. Спасибо большое Алисе за эту экскурсию, я порекомендую её своим друзьям.
С
14 дек 2019
Супер!!!
В
29 ноя 2019
В первый день на который мы запланировали экскурсию, нам не удалось попасть, так как группа была набрана, нам предложили экскурсию на следующий день. В этот день это получилась вторая экскурсия
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с этим же гидом, Алисой. Так как я уже изначально имела знания по данной теме, я слушала гида и просто подтверждала факты, которыми владела. Экскурсия интересная, особенно если это для тебя новое. Гид замечательный, умеет заинтересовать, располагающая с ней хотелось общаться. Рекомендую посетить данную экскурсию, именно с Алисой!

Входит в следующие категории Барселоны

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиВечерниеНочныеЛетниеНа выходныеГастрономическиеБары и ночная жизньПочувствовать себя местным

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