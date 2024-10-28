Julia проводит ещё 6 экскурсий

Ситжес, известный своими карнавалами и модернистскими виллами, приглашает вас на увлекательную экскурсию.



Прогулка по узким улочкам, где можно сделать незабываемые фото, посещение замка марокканского короля и дегустация уникального вина - всё это ждёт вас. Вы узнаете, как рыбацкая деревушка превратилась в столицу гламура и виноделия. После экскурсии можно насладиться обедом в местном ресторанчике или отдохнуть на знаменитых пляжах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ситжеса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а мероприятия проходят на открытом воздухе. В октябре и апреле также комфортно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но можно насладиться спокойствием и отсутствием толп туристов.

Сейчас август — это идеальное время.