Julia проводит ещё 6 экскурсий

Ситжес, известный своими карнавалами и модернистскими виллами, приглашает вас на увлекательную экскурсию.
Прогулка по узким улочкам, где можно сделать незабываемые фото, посещение замка марокканского короля и дегустация уникального вина - всё это ждёт вас. Вы узнаете, как рыбацкая деревушка превратилась в столицу гламура и виноделия. После экскурсии можно насладиться обедом в местном ресторанчике или отдохнуть на знаменитых пляжах
Прогулка по узким улочкам, где можно сделать незабываемые фото, посещение замка марокканского короля и дегустация уникального вина - всё это ждёт вас. Вы узнаете, как рыбацкая деревушка превратилась в столицу гламура и виноделия. После экскурсии можно насладиться обедом в местном ресторанчике или отдохнуть на знаменитых пляжах
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные карнавалы и праздники
- 🏰 Посещение замка марокканского короля
- 🍷 Дегустация эксклюзивного вина
- 📸 Фотографии на фоне модернистских вилл
- 🏖 Прогулка по золотым пляжам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ситжеса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а мероприятия проходят на открытом воздухе. В октябре и апреле также комфортно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но можно насладиться спокойствием и отсутствием толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок марокканского короля
- Модернистские виллы
- Улица греха
Описание экскурсии
- Мы пройдём по узким улочкам с модернистскими особняками и сделаем фото в лучших декорациях
- Заглянем на Улицу греха и посмотрим, что сейчас находится в замке марокканского короля
- В местном погребке закажем каталонскую каву и мальвазию — сорт вина, который делают только в Ситжесе из винограда с морского берега
На прогулке я покажу архивные фото и материалы, которые раскроют перед вами все облики Ситжеса и перенесут в другие эпохи.
Вы узнаете:
- как рыбацкая деревушка сначала стала средневековым городком, затем городом искусств, а после — столицей гламура и виноделия
- как выглядели раньше улицы Ситжеса
- почему рыбацкие домики стали приютом для любителей искусства
- а также познакомитесь с яркими местными традициями
После экскурсии вы сможете вкусно пообедать в ресторанчике или остаться на одном из знаменитых золотых пляжей Ситжеса.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: дегустация кавы — €15, обед — по желанию
- Добраться до Ситжеса вам нужно самостоятельно — я дам вам подробные инструкции
- После прогулки вас ждёт небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда их тех, что покорят вас в Испании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Юлия-великолепный гид. Отправились исследовать Сиджес под дождём. Он ни сколько не помешал нам заглянуть практически в каждый уголок этого прекрасного города, много интересных фактов услышала от Юлии, приятно и непринужденно, гуляли и общались будто мы 100 лет знакомы. Отдельная благодарность за рекомендацию очень вкусного ресторана с устрицами по выгодной цене и помощью с бронированием столика!
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Чудесный необычный городок на красивом морском побережье,когда уже уствл от многолюдия и грандиозной красоты Барселоны.
Юлия прекрасный рассказчик,без перегруза историческими датами, маршрут очень грамотно состтавлен по времени и пути,несмотря на перепады высоты нам каким то чудесным образом не приходилось лезть в гору))), посоещение закоулочков /улочек,которые сам бы вряд ли нашлись и еще она отличный фотограф -память об этом месте.
Юлия прекрасный рассказчик,без перегруза историческими датами, маршрут очень грамотно состтавлен по времени и пути,несмотря на перепады высоты нам каким то чудесным образом не приходилось лезть в гору))), посоещение закоулочков /улочек,которые сам бы вряд ли нашлись и еще она отличный фотограф -память об этом месте.
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Прекрасная экскурсия по Ситжесу! Юля прекрасный рассказчик. Все понравилось, рекомендую!
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