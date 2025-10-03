Мои заказы

Пляжи Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Барселоне на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Коста-Брава: пляжи и бухты
Вас ждёт путешествие по живописным местам Коста-Брава. Насладитесь видами, историей и культурой региона, посетив уникальные природные и архитектурные объекты
«По пути рассмотрим сосновые леса, домики рыбаков, дикие пляжи»
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Ситжес: пляжи, дворцы и тайны старого города
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ситжес: пляжи, дворцы и тайны старого города
Начало: По договоренности
«Прогулка по легендарным пляжам Ситжеса раскрывает историю превращения города в курорт для творческой богемы начала XX века»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Лазурные пляжи и бухты Коста Брава
На машине
7 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Лазурные пляжи и бухты Коста Брава
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
«Пляжи Коста Брава известны своей чистотой и экологичностью»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€343 за всё до 6 чел.

