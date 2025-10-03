Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Коста-Брава: пляжи и бухты
Вас ждёт путешествие по живописным местам Коста-Брава. Насладитесь видами, историей и культурой региона, посетив уникальные природные и архитектурные объекты
«По пути рассмотрим сосновые леса, домики рыбаков, дикие пляжи»
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ситжес: пляжи, дворцы и тайны старого города
Начало: По договоренности
«Прогулка по легендарным пляжам Ситжеса раскрывает историю превращения города в курорт для творческой богемы начала XX века»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Лазурные пляжи и бухты Коста Брава
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
«Пляжи Коста Брава известны своей чистотой и экологичностью»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€343 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 октября 2025Все понравилось, спасибо ещё раз Вадиму! Экскурсия прошла легко и непринужденно, сразу погрузились в атмосферу отдыха, насладились потрясающими видами курортного побережья Коста-Брава!!!
- ЛЛюдмила29 августа 2025Вадим провел прекрасную экскурсию. Он энтузиаст и знаток своего дела. Приятный, воспитанный, вежливый и располагающий к себе. Мы получили массу позитивны впечатлений и знаний.
Надеюсь что в будущем он поможет нам познавать новые места.
И еще у него очень удобная машина:)
Спасибо, Вадим
- ВВероника28 августа 2025Экскурсия с Вадимом по побережью Коста-Брава стала для нас настоящим открытием. Это было не просто путешествие по красивым местам, а
- ООлег23 июля 2024Ожидания совпали с реальностью, прекрасные места и виды. Вадим показал красивые локации, сделал для нас прекрасные фото, охранял наши вещи, пока мы купались, время пролетело незаметно, спасибо ему огромное!
- ССергей15 июня 2024Добрый день
Вадим провел отличную экскурсию. Одни положительные эмоции, виды Коста-Браво изумительные. Не ожидал такого от Испании
- ЮЮлия6 июня 2024Отлично провели день с Вадимом, посетили несколько живописных городков побережья Коста-Брава. Море, солнце, атмосфера курортной жизни…
