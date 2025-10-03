читать дальше

увлекательное погружение в историю и культуру региона. Подача материала у Вадима очень интересная и лёгкая, он сумел заполнить для нас пробелы в истории Барселоны и помог увидеть её с другой стороны. Вадим — человек очень приятный в общении, дружелюбный и открытый, а его любовь к Барселоне чувствуется в каждом слове. Благодаря этому экскурсия стала по-настоящему живой и незабываемой. Спасибо Вадим!