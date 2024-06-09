Экскурсия для тех, кто впервые в Барселоне и для «бывалых» гостей города.
В моей авторской экскурсии я показываю самые лучшие места, и, на протяжении всей встречи буду вас фотографировать, у вас останутся прекрасные фотографии.
В моей авторской экскурсии я показываю самые лучшие места, и, на протяжении всей встречи буду вас фотографировать, у вас останутся прекрасные фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Кафедральный собор
- Ла Рамбла
- Мостик вздохов
- Площадь святого Филиппа Нери
- Площадь Якова
- Саграда Фамилия
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Монтжуик
- Площадь Испании
Описание экскурсии
Моя авторская экскурсия — это путешествие в Барселону, где я познакомлю вас с городом и помогу влюбиться в него. Что вас ожидает:Я расскажу вам об истории древнего города Барсино, проведу по улочкам готического квартала, покажу колонны Римского форума, мы пройдёмся по самой старой площади, самой маленькой и главной городской площади, увидим сувенирные лавки с эксклюзивными сувенирами за 1 евро, первую в Барселоне кофейню, а также посетим королевский дворец и многое другое.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Ла Рамбла
- Мостик вздохов
- Площадь святого Филиппа Нери
- Площадь Якова
- Саграда Фамилия
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Монтжуик
- Площадь Испании
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Необходимо после бронирования оставить мне название и адрес Вашего отеля
- И номер вашего телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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