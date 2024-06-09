Экскурсия для тех, кто впервые в Барселоне и для «бывалых» гостей города. В моей авторской экскурсии я показываю самые лучшие места, и, на протяжении всей встречи буду вас фотографировать, у вас останутся прекрасные фотографии.

Описание экскурсии

Моя авторская экскурсия — это путешествие в Барселону, где я познакомлю вас с городом и помогу влюбиться в него. Что вас ожидает:Я расскажу вам об истории древнего города Барсино, проведу по улочкам готического квартала, покажу колонны Римского форума, мы пройдёмся по самой старой площади, самой маленькой и главной городской площади, увидим сувенирные лавки с эксклюзивными сувенирами за 1 евро, первую в Барселоне кофейню, а также посетим королевский дворец и многое другое.