Мои заказы

Обзорная экскурсия по Барселоне

Фотопрогулка по Барселоне для тех, кто за один день хочет вдохновиться этим динамичным европейским городом, насладиться архитектурным совершенством разных эпох и почувствовать Барселону на вкус в лучших заведениях города на
читать дальше

любой кошелек.

Каждый путешественник мечтает о незабываемых приключениях, и наша экскурсия является отличной возможностью воплотить эту мечту в жизнь.

Она позволит вам ощутить аромат местной кухни, насладиться панорамными видами и почувствовать атмосферу города.

Мы гарантируем, что вы получите максимум удовольствия и незабываемых впечатлений от этого путешествия.

Обзорная экскурсия по Барселоне
Обзорная экскурсия по Барселоне
Обзорная экскурсия по Барселоне

Описание фото-прогулки

Вас ждет насыщенное путешествие по Барселоне, где античность переплетается с современностью. Мы начнем с прогулки по древнему римскому кварталу, где вы увидите Кафедральный собор, загадаете желание под Мостом Вздохов и обнаружите наследие империи в виде акведуков. Вы познакомитесь с очаровательными площадями, включая площадь Святого Филиппа Нери, и узнаете, где начиналась история города у колонн Римского Форума. Затем вас ожидает встреча с наследием гения Антонио Гауди: вы увидите его величайшее творение — собор Саграда Фамилия, а также изящные жилые дома. Экскурсия завершится на горе Монжуик, а позже вы получите фотоотчет с лучшими моментами этого дня. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор
  • Мост Вздохов
  • Римские акведуки
  • Площадь Святого Филиппа Нери
  • Римский Форум
  • Площадь Святого Якова
  • Собор Святого семейства
  • Гора Монжуик
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Пешая
4 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
На машине
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
На машине
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Завтра в 17:00
10 дек в 17:00
€259 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне