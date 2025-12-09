Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше любой кошелек.



Каждый путешественник мечтает о незабываемых приключениях, и наша экскурсия является отличной возможностью воплотить эту мечту в жизнь.



Она позволит вам ощутить аромат местной кухни, насладиться панорамными видами и почувствовать атмосферу города.



Мы гарантируем, что вы получите максимум удовольствия и незабываемых впечатлений от этого путешествия. Фотопрогулка по Барселоне для тех, кто за один день хочет вдохновиться этим динамичным европейским городом, насладиться архитектурным совершенством разных эпох и почувствовать Барселону на вкус в лучших заведениях города на

Владислав Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 10:00 €352 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание фото-прогулки Вас ждет насыщенное путешествие по Барселоне, где античность переплетается с современностью. Мы начнем с прогулки по древнему римскому кварталу, где вы увидите Кафедральный собор, загадаете желание под Мостом Вздохов и обнаружите наследие империи в виде акведуков. Вы познакомитесь с очаровательными площадями, включая площадь Святого Филиппа Нери, и узнаете, где начиналась история города у колонн Римского Форума. Затем вас ожидает встреча с наследием гения Антонио Гауди: вы увидите его величайшее творение — собор Саграда Фамилия, а также изящные жилые дома. Экскурсия завершится на горе Монжуик, а позже вы получите фотоотчет с лучшими моментами этого дня. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату