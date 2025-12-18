Морская прогулка на скоростном катере с рыбалкой и купанием в бухтах, совмещенная с пешей экскурсией по Ситжесу.
Вы сможете прокатиться на катере, заняться рыбалкой, искупаться в прозрачной воде и познакомиться с достопримечательностями города.
Описание водной прогулки
Морское приключение у побережья Ситжеса
Эта экскурсия сочетает морскую прогулку на скоростном катере с знакомством с курортным городом Ситжес. Программа включает активный отдых на воде и пешую прогулку по историческому центру города.
Морская программа
На катере BARRACUDA 585 DC с мотором Yamaha 175 л/с вы сможете прокатиться на скорости до 45 узлов, заняться рыбалкой с профессиональным снаряжением и искупаться в тихой бухте с прозрачной водой. Катер вмещает до 6 человек и управляется опытным капитаном.
Знакомство с Ситжесом
Пешая прогулка по городу включает осмотр променада Рибера, церкви Бартоломео и Феклы XVII века и узких улочек исторического центра. Вы узнаете о истории первой европейской фабрики Bacardi и современной жизни курорта.
Завершение дня
Программа завершается наблюдением заката с бокалом шампанского на борту катера с видом на освещенный вечерний Ситжес.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Ситжеса с воды
- Бухты для купания
- Променад Рибера
- Церковь Бартоломео и Феклы
- Исторический центр Ситжеса
- Фабрика Bacardi
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер до порта
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
