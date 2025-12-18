Морское приключение у побережья Ситжеса

Эта экскурсия сочетает морскую прогулку на скоростном катере с знакомством с курортным городом Ситжес. Программа включает активный отдых на воде и пешую прогулку по историческому центру города.

Морская программа

На катере BARRACUDA 585 DC с мотором Yamaha 175 л/с вы сможете прокатиться на скорости до 45 узлов, заняться рыбалкой с профессиональным снаряжением и искупаться в тихой бухте с прозрачной водой. Катер вмещает до 6 человек и управляется опытным капитаном.

Знакомство с Ситжесом

Пешая прогулка по городу включает осмотр променада Рибера, церкви Бартоломео и Феклы XVII века и узких улочек исторического центра. Вы узнаете о истории первой европейской фабрики Bacardi и современной жизни курорта.

Завершение дня

Программа завершается наблюдением заката с бокалом шампанского на борту катера с видом на освещенный вечерний Ситжес.